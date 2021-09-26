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Zonguldak'da koronavirüs vakaları arttı, harita kırmızıya döndü

26.09.2021 11:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak, 100 binde 203,65'ten 361,63'e yükselen vaka sayılarıyla en çok vaka yaşanan iller arasında üçüncü sırada yer aldı. Vaka yoğunluğu ise Hayat Eve Sığar uygulamasına da yansıdı.

Zonguldak'da koronavirüs vakaları arttı, harita kırmızıya döndü

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, önceki gün haftalık vaka sayılarını açıkladı. Açıklanan verilere göre Zonguldak; vaka sayısı en çok artan iller arasında üçüncü sırada yer aldı. Bir önceki hafta açıklanan verilere göre vaka sayısı 100 binde 203,65 iken 11-17 Eylül tarihleri arasında açıklanan vaka sayısı 100 binde 157,98 artış göstererek 361,63'e çıktı. Vaka sayılarındaki artış Hayat Eve Sığar uygulamasına da yansıdı. Kent genelindeki artışların dikkat çektiği haritada kent merkezinin yüksek riskli olarak gözükmesi ise tedirgin etti.

"İNSANLARIN YARISINDAN FAZLASI MASKESİZ"

Öte yandan, kentte aşı uygulamaları da yoğun bir şekilde sürüyor. En az bir aşı olmuş 18 yaş ve üstü nüfus oranı haritasında Zonguldak'taki aşılanma yüzdesi 85,9 olarak açıklandı. En az iki doz aşı olmuş 18 yaş ve üstü nüfus oranı haritasında ise Zonguldak'ın aşılanma yüzdesi 74 olarak açıklandı. Sezai Abacı, "Normalde bütün vatandaşlarımızın duyarlı olması lazım. Görüyoruz. İnsanların yarısından fazlası maskesiz. Bir şey söylendiği zaman da tepki gösteriyor. Bunun durdurulması lazım. İkinci aşıyı olmayanlar da olsun. Sağlık için mecbur olmamız lazım. Aşı olmayanlar hastanelerde yoğunluk oluşturuyor. Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi ikinci aşılarımızı olmamız gerekiyor" diye konuştu.

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Okulların açılmasıyla insanların alışveriş telaşında olduğunu söyleyen Murat Açıkgöz ise "Şu anda gördüğünüz gibi vakalar artıyor. Okulların açılması büyük neden oldu. Herkes dışarıda okul alışverişinin telaşında. İnsanların biraz dikkatli ve aşı olması lazım. Biz dikkatli olmazsak hiç kimse koruyacak değil. Çoğu kişi de maskesiz. Herkesi duyarlı olmaya davet ediyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Zonguldak
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