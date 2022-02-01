Zonguldak'ta insanlık ölmemiş dedirten hareket! Karın içine gömülü halde buldu

Zonguldak'ta önceki gün Mithatpaşa Mahallesi Bülent Ecevit Caddesi'nden şehir merkezine yürüyen 3 çocuk annesi Sevim Saraçlı, karın içerisinde gümüş bir alyans farketti. Saraçlı, alyansı karın içerisinden alarak sahibine ulaşması için zabıta ekiplerine götürdü. Tutanak karşılığında yüzüğü teslim alan zabıta ekipleri, sahibine ulaştırmak için çalışma başlattı.

''ÖRNEK OLSUN''

Sevim Saraçlı’nın bu anlamlı hareketi ise takdir topladı. Adeta insanlık ölmemiş dedirten Sevim Saraçlı, daha önce de benzer bir durum yaşadığını anlattı. İHA'ya konuşan Saraçlı, "Bülent Ecevit Bulvarı üzerinde buldum. Karın içinde buldum. Yüzüğün içinde Dilan-Burak yazıyordu. 2020 tarihi de yazıyordu. Örnek olsun. Daha önce yine böyle bir şey başıma geldi. Çanta bulmuştum. Onu da sahibini verdim. Öğrenci çıkmıştı” dedi.

(İHA)

