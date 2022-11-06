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Zonguldak’ta maden ocağında patlama! Yaralılar var

06.11.2022 08:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde bulunan özel bir maden ocağında patlama meydana geldi. Patlamada dört madenci yaralandı. Haberi alan madencilerin yakınları hastane önünde sinir krizi geçirdi.

Zonguldak’ta maden ocağında patlama! Yaralılar var

Gece saatlerinde ilçede faaliyet gösteren özel bir şirkete ait olduğu belirtilen maden ocağında patlama meydana geldi.

Henüz belirlenemeyen nedenle meydana gelen patlamada Ersoy Mankır, Ramazan Kamilçelebi, İlyas Kabuk ve Ali Gezer yaralandı.

İşçilerin vücutlarında yanıklar oluştuğu belirtilirken, İlyas Kabuk ve Ali Gezer Ankara Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Haberi alan madencilerin yakınları hastane önünde sinir krizi geçirdi.

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İNCELEME BAŞLATILDI

Türkiye Taşkömürü Kurumu'na ait tahlisiye ekipleri maden ocağındaki patlamanın sebebiyle ilgili inceleme başlattı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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(DHA)

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Zonguldak maden ocağı

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