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Zonguldak'ta ATM dolandırıcılığı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.08.2019 16:05 | Son Güncelleme

Bir bankanın ATM cihazının çıkış haznesine aparat yerleştirerek dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı

Zonguldak ve İstanbul'da, bir bankanın ATM cihazının çıkış haznesine aparat yerleştirerek dolandırıcılık yaptığı iddia edilen kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik ve Siber Suçlarla Mücadele ile Asayiş Şube müdürlüğü ekipleri, ATM'ye yerleştirilen aparat aracılığıyla "kart sıkıştırma" yöntemiyle vatandaşlara ait kartların ele geçirildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Çevredeki MOBESE ve güvenlik kameralarıyla ATM'deki kamera görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelinin kimliğini tespit etti. Takibe alınan şüpheli C.A. (46), Çaycuma ilçesinde yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Şüphelinin, 2018 ve 2019 yıllarında Zonguldak ve İstanbul'da bir bankaya ait 8 ATM cihazına kart sıkıştırma yöntemiyle yaklaşık 10 bin lira haksız menfaat temin ettiği belirlendi.

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Anahtar Kelimeler:
ATM dolandırıcılğı Zonguldak

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