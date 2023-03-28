Zuhruf Suresi 79. ayet tefsiri ve meali nedir? Zuhruf Suresi 79. ayeti okunuşu ve anlamı

Zuhruf suresi Kur'an’da 43. Sırada yer alır ve toplam 89 ayete sahiptir. Mekke döneminde inen bu surenin ismi, 35. Ayetinde geçen “zuhruf” kelimesinde gelir. Bu sözcük yaldız, mücevher ve dünya hayatının geçiciliği anlamına gelir. Zuhruf suresinde Allah’ın insana verdiği değerin altın ve mücevherlere göre değil, davranışlara ve inançlara göre olduğunu anlatılır. Zuhruf suresi 79. Ayeti ise faziletleri ile öne çıkar ve Müslümanlar tarafından merak edilir. Bu surenin 79. Ayetinde kısa ancak çok anlamlı bir ayettir.

Zuhruf Suresi 79. ayet nasıl okunur?

Zuhruf Suresi 79. ayet okunuşu ile ilgili yapılan araştırmalar oldukça fazladır. Arapça bilenler için bu sureyi Kuran’dan okumak kolaydır. Zuhruf Suresi 79. ayet Arapça olarak şu şekilde yazılır:

Arapça bilmeyen kimseler için ise Zuhruf suresinin Türkçe okunuşu önemlidir. Bu sayede sueyi okuyup ezberleyebilirler. Zuhruf Suresi 79. ayet Türkçe okunuşu aşağıdaki gibidir:

Em ebramû emran fe-innâ mubrimûn(e)

Zuhruf Suresi 79. ayet ne anlama gelir?

Zuhruf Suresi 79. ayet anlamı da en az ayetin kendi kadar önemlidir. Çünkü Arapça bilmeyen kimseler bu ayette ne anlatılmak istediğini anlamaz. Bunun için Türkçe mealine bakmak gerekir. Böylece ayette verilmek istenen mesaj daha net anlaşılabilir. Zuhruf Suresi 79. ayet meal olarak aşağıda verilmiştir:

Onlar bir şeye kesin karar verdilerse biz de vermişizdir.

Zuhruf Suresi 79. ayet tefsiri nedir?

Bir ayet öğrenildiğinde onun Türkçe meali kadar tefsirini de okumak önemlidir. Çünkü bu tefsir sayesinde ayetin ne anlattığı daha iyi kavranabilir. Zuhruf Suresi 79 ayet Türkçesi ile birlikte tefsirini okuyan kişiler, bu ayeti detaylı analiz edebilir. Zuhruf suresi 79. Ayet tefsiri şudur:

Sûrenin sonunda yine ana konuya, peygamberin tevhid mücadelesine dönülüyor. Fıtrî aklın hükümlerinden, müşriklerin inanç ve pratiklerinden de yararlanılarak putların tanrı olamayacağı, Allah’tan başka hiçbir varlıkta tanrılık niteliklerinin bulunmadığı, Allah’ın çocuğunun olmasının düşünülemeyeceği, bunun Tanrı kavramına ve O’nun temel niteliklerine ters düştüğü ikna edici bir üslûp içinde açıklanıyor.

79. âyetin geliş sebebi olarak, hicrete yakın günlerde Mekkeli müşriklerin toplanıp Hz. Peygamber’i öldürme kararı almaları olayı zikredilmiştir. Onlar bu kararı almışlar, fakat Allah’ın ezelde verdiği karar gerçekleşmiş, Peygamber efendimiz kurulan tuzaktan kurtulmuştur. (Kaynak: Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 4 Sayfa: 787-788)

Zuhruf Suresi 79. ayet fazileti nedir?

Zuhruf Suresi 79 ayet fazileti ve sırları Müslümanlar için merak konusudur. Çünkü bu ayet oldukça yararlıdır. Zuhruf suresini okumanın yararları arasında şunlar yer alır:

Uyumandan önce Zuhruf suresini okuyan kişiler, huzurlu bir uyku geçirebilir.

Kişi her türlü kötülüğe karşı korunmak için Zuhruf suresini okumalıdır.

Zuhruf suresi 79. Ayet, özellikle siğil gibi hastalıklara şifa vermesi ile bilinir.

Zuhruf suresini okuyan kişiler, kabir azabından korunur.

Şeytanın vesvesesinden korunmak için Zuhruf suresi okunmalıdır.

Karı koca arasındaki geçimsizliği ortadan kaldırmak için Zuhruf suresinin okunması buyrulmuştur.

Zuhruf Suresi 79. ayet kaç defa okunmalı?

Zuhruf Suresi 79. ayet fazileti kaç defa okunmalı sorusu bu ayetin faziletlerinden yararlanmak isteyenlerin merak ettiği bir konudur. Zuhruf suresinin kaç defa okunması gerektiği ile ilgili aşağıda bilgi verilmiştir:

Zuhruf suresinin 69-73. Ayetlerini 90 defa okuyan kişilerin rızkı bollaşır ve kısmeti açılır.

Temre olan bölgenin etrafını çizip Zuhruf suresinin 79. Ayeti 7 defa okunursa, Allah’ın izni ile o temre şifa bulur.

Kuraklıkta yağmur yapması için Zuhruf suresi 11 kez okunmalıdır.

Zuhruf Suresi 79. ayeti niçin okunur?

Zuhruf suresinin okunması gereken durumlar merak edilmektedir. Bu sure kem gözlerden ve hasetten korunmak için okunabilir. Ayrıca şeytanın vesvesesinden korunmak için de etkilidir. Dünyalık ihtiyaçların ve isteklerin karşılanması, ilmin artması, geçim sıkıntısından kurtulmak için de Zuhruf suresinin okunması buyrulmuştur.