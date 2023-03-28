Yâsîn Suresi 9. ayet tefsiri ve meali nedir? Yâsîn Suresi 9. ayeti okunuşu ve anlamı

Kur'an’da 36. Sırada yer alan Yâsîn suresi, toplam 83 ayetten oluşur. Mekke döneminde indirilmiş olup ismini ilk ayette geçen “Yâsîn” kelimesinden almıştır. Yâsîn suresinde Hz. Muhammed’i yalanlayan Kureyş kabilesi, Allah’ın birliğine işaret eden deliller, ölümden sonra diriliş, Antakya halkına gönderilen peygamberler konu edilmiştir. Yâsîn suresi 9. Ayet de üzerinde oldukça durulan çok faziletli bir ayettir. Bu yüzden pek çok kişi Yasin suresi 9. Ayet ile ilgili araştırma yapmaktadır.

Yâsîn Suresi 9. ayet nasıl okunur?

Yâsîn Suresi 9. ayet okunuşu Müslümanlar için önemli bir konudur. Kısa bir ayettir ve kolayca ezberlenebilir. Kur'an’da Yâsîn Suresi 9. ayet Arapça olarak yer alır ve şu şekilde yazılır:

Kur'an-ı Kerim’in Türkçe okunuşundan bu sureyi okumak isteyenler olabilir. Yâsîn Suresi 9. ayet Türkçe okunuşu ise aşağıdaki gibidir:

Vece’alnâ min beyni eydîhim sedden vemin ḣalfihim sedden feaġşeynâhum fehum lâ yubsirûn(e)

Yâsîn Suresi 9. ayet ne anlama gelir?

Yâsîn Suresi 9. ayet anlamı, bu sureyi okuyanların merak ettiği bir şeydir. Çünkü ayeti yalnızca okumak yeterli değildir. Aynı zamanda Türkçe anlamını da bilmek gerekir. Yâsîn suresinin 9. Ayetinde verilmek istenen mesaj çok önemlidir. Yâsîn Suresi 9. ayet meal olarak şöyledir:

Onların önlerinden bir set, arkalarından da bir set çektik, böylece gözlerini perdeledik; onlar artık göremezler.

Yâsîn Suresi 9. ayet tefsiri nedir?

Yâsîn Suresi 9 ayet Türkçesi sayesinde ayetin mesajı anlaşılabilir. Ancak daha detaylı bir analiz için tefsirine bakmak gerekir. Bu sayede ayette anlatılan konu daha iyi kavranabilir. Yâsîn suresi 9. Ayet tefsiri şu şekildedir:

İlk âyette inkârda direnenlerin durumuna ait temsilî bir anla­tıma yer verilmiştir. Bunun inkârcıların âhiretteki halleriyle ilgili bir ifade olduğu da ileri sürülmüştür. Fakat müteakip âyette gözlerine perde indirildiğinin ve artık görmediklerinin belirtilmesi bu yorumu zayıflatmaktadır, zira kıyamet günü inkârcılar kendi durumlarının ne kadar kötü olduğunu çok iyi göreceklerdir (İbn Atıyye, IV, 446-447; inkârcıların âhirette kör olmalarının ne anlama geldiği konusunda bk. İsrâ 17/72, 97; Tâhâ 20/124-125).

8 ve 9. âyetlerdeki tasvir için yapılan izahları şöyle özetlemek mümkündür: Pek çok açık kanıta rağmen inatla inkârcılıklarını sürdürenler öyle iç ve dış etkenler, öyle psikolojik ve sosyolojik şartlar ve alışkanlıklarla kuşatılmışlardır ki, boyunlarına çenelerine kadar dayanan boyunduruklar geçirilmiş gibidirler; kafaları yukarı kalkık, gözleri aşağıya kaymıştır; hangi yöne dönseler hidayet ışığına uzaktırlar; böbürlendikleri ve nefislerine tutsak oldukları için Fussılet sûresinin 53. âyetinde sözü edilen delilleri, gerek kendilerini çevreleyen dış âlemdeki gerekse ruhî ve biyolojik yapılarındaki kanıtları artık göremezler. Boyunlarına halkalar geçirildiğinin belirtilmesi, insanın fıtratına yerleştirilen cebrî bir durumdan değil, onların kendi işledikleri suçtan ötürü gördükleri bir karşılıktan söz edildiğini gösterir; zira bunlar birer cezalandırma aracıdır, ceza ise su­çun karşılığıdır (başka açıklamalarla birlikte bk. Râzî, XXVI, 44-46; Elmalılı, VI, 4010). Bazı müfessirlere göre 8. âyette, inkârcıların bu tutumlarının onları sahip oldukları imkânlardan başkalarını yararlandırmaktan ve Allah yolunda harcama yapmaktan da alıkoyduğuna işaret edilmektedir (Taberî, XXII, 151; Şevkânî, IV, 413).

Halkaların çenelere kadar dayandığı belirtilirken kullanılan “onlar” zamiri bazı müfessirlere göre daha sonra gelen “eller” anlamındaki kelimenin yerini tutmakta ve burada ellerin boyuna bağlanmış halinden söz edilmektedir (Taberî’nin farklı bir kıraatle desteklediği bu yorumun ayrıntısı için bk. XXII, 150-151; Zemahşerî’nin bu yoruma yönelttiği eleştiri için bk. III, 280-281). (Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 4 Sayfa: 477-478)

Yâsîn Suresi 9. ayet fazileti nedir?

Yâsîn Suresi 9 ayet fazileti ve sırları ile öne çıkar. Bu ayeti okumanın Müslümanlara pek çok faydası vardır. Yâsîn suresi 9. Ayeti okumanın faydaları aşağıda sıralanmıştır:

Kötülerin şerrinden korunmak için Yâsîn suresi 9. Ayetin okunması buyrulmuştur.

Yâsîn suresi 9. Ayeti okuyanlar düşmanların gözünden saklanır.

Yatağa yatarken Yâsîn suresi 9. Ayeti okuyan kimselerin evine o sabaha kadar hırsız girmez.

Mücadele eden iki kişi için Yâsîn suresi 9. Ayet okunduğunda, zalim kişinin yenilmesi ve mazlumun başarı elde etmesi sağlanır.

Yâsîn Suresi 9. ayet kaç defa okunmalı?

Faziletlerden yararlanmak isteyen kişiler, Yâsîn Suresi 9. ayet fazileti kaç defa okunmalı sorusuna yanıt arar. Her gün besmele ile bu ayeti okuyanlar Allah’ın izni ile bu ayetin mucizelerini görür. Tehlike anında 7 kere Yasin suresi 9. Ayetin okunması ve üflenmesi, o tehlikeli durumdan kurtulmayı sağlar.

Yâsîn Suresi 9. ayeti niçin okunur?

Yâsîn suresi 9. Ayetin okunabileceği pek çok durum vardır. Çünkü çok fazla fazilete sahip bir ayettir. Yâsîn suresi 9. Ayet; kötü kimselerin şerrinden korunmak, düşman gözünden sakınmak, haneyi hırsızlara karşı korumak, mazlumun bir savaştan galip çıkması ve tehlikeli durumları atlatmak için okunabilecek bir ayettir.

