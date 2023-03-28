Nisâ Suresi 24. ayet tefsiri ve meali nedir? Nisâ Suresi 24. ayeti okunuşu ve anlamı

Kur'an-ı Kerim’in dördüncü suresi olan Nisâ suresi, toplam 176 ayetten oluşur. Pek çok önemli konuya değinen Nisâ suresinde genel olarak ilk çiftin tek bir nefsten yaratıldığı anlatılır. Ayrıca kadın-erkek ilişkisi, miras, İslam dininde evlilik gibi konulara da vurgu yapar. Nisâ suresinin 24. Ayetinde de evlilik konusunda, evli bir kadınla evlenmenin haram olduğu anlatılır. Faziletli bir ayet olduğu için pek çok Müslüman bu surenin nasıl okunduğunu ve ne anlama geldiğini merak etmektedir.

Nisâ Suresi 24. ayet nasıl okunur?

Nisâ Suresi 24. ayet okunuşu müminlerin bilmesi gereken bir şeydir. Hem anlamı hem de faziletleri ile öne çıkan bu ayeti ezberlemek isteyenler için Arapça yazılışı önemlidir. Nisâ Suresi 24. ayet Arapça olarak şu şekilde yazılır:

Arapça yazılışı ile birlikte Türkçe okunuşu da merak edilmektedir. Nisâ Suresi 24. ayet Türkçe okunuşu aşağıda verilmiştir:

Velmuhsanâtu mine-nnisâ-i illâ mâ meleket eymânukum(s) kitâba(A)llâhi ‘aleykum(c) ve uhille lekum mâ verâe żâlikum en tebteġû bi-emvâlikum muhsinîne ġayra musâfihîn(e)(c) femâ-stemta’tum bihi minhunne feâtûhunne ucûrahunne ferîda(ten)(c) velâ cunâha ‘aleykum fîmâ terâdaytum bihi min ba’di-lferîda(ti)(c) inna(A)llâhe kâne ‘alîmen hakîmâ(n)

Nisâ Suresi 24. ayet ne anlama gelir?

Nisâ Suresi 24. ayet anlamı ile Müslümanların ve din araştırmacılarının üzerinde durduğu bir ayettir. Bu ayette İslam dininde evlilik konusunda önemli bir hüküm anlatılır. Ayetin kendini bilmek kadar anlamını bilmek de önemlidir. Nisâ Suresi 24. ayet meal olarak şöyledir:

Elinizin altında bulunan câriyeler müstesna, evli kadınlar da size haram kılındı; Allah’ın size emri budur. Bunlardan başkasını, iffetli yaşamak ve zina etmemek kaydıyla, mallarınızla (mehir vecibesini göz ardı etmeden) istemeniz size helâl kılındı. Onlardan karı-koca ilişkisi yaşadıklarınıza kararlaştırılmış olan mehirlerini verin. Mehir kesiminden sonra karşılıklı anlaşmanızda size günah yoktur. Şüphesiz Allah ilim ve hikmet sahibidir.

Nisâ Suresi 24. ayet tefsiri nedir?

Nisâ Suresi 24 ayet Türkçesi ile birlikte tefsirini de bilmek gerekir. Çünkü bu ayetin ardında yatan derin anlam tefsir sayesinde daha iyi kavranabilir. Ayetin uzun bir yorumu olan tefsiri, aynı zamanda İslam dini gerekliliklerini anlamak açısından da önemlidir. Nisâ suresi 24. Ayet tefsiri aşağıda yazılıdır:

Bu âyette geçen muhsanât, muhsınîn kelimeleri “menetmek, engellemek” mânasına gelen ihsân masdarından gelmektedir. Âyetlerde ihsan kelimesi kadınlar için “evli olmak, iffetli olmak, hür olmak” mânalarında kullanılmıştır. Her üç durum da kadını, zinadan koruduğu için bu mânalar, kökteki “engellemek” mânasıyla ilgili bulunmaktadır. Hangi âyette bu üç mânadan hangisinin kastedildiği karînelerle bilinecektir.



Evlenme mânileri sayılırken zikredilen “muhsan kadınlar”dan maksat evli kadınlardır. Bu âyetle –Câhiliye devrinde bazı durumlarda câiz görülen– birden fazla erkekle evli olma âdeti kaldırılmış, bir kadının ancak bir erkeğin nikâhı altında bulunabileceği ve yalnızca onunla karı-koca hayatı yaşayabileceği hükmü getirilmiştir; yani İslâm’da çok kocalılık câiz değildir.



“Ellerinizin altında olanlar müstesna” cümlesiyle câriyelerin kastedildiği noktasında görüş birliği vardır. Köleliğin yaygın biçimde uygulandığı eski toplumlarda varlığı kaçınılmaz olan efendinin câriyesiyle cinsel ilişkisi (istifrâş) konusu, İslâm âlimlerince –kölelik statüsünün realiteleri, nesep hükümleri ve İslâmiyet’in köleliği azaltma ve tedricen ortadan kaldırma hedefi ışığında– belirli kurallara bağlanmaya çalışılmıştır (bu konuda bilgi için bk. Ebû Bekir İbnü’l-Arabî, I, 384; İbn Âşûr, V, 6 vd.; M. Akif Aydın-Muhammed Hamîdullah, “Köle”, DİA, XXVI, 237-246).

İslâm’ın geçmişten devraldığı ve zaman içinde ortadan kaldırmayı hedeflediği kölelik sistemine ait bulunan bu hükümler tarihe intikal etmiştir.

Yukarılarda sayılan “evlenilmesi yasak” kimseler dışında kalanlarla evlenmenin câiz olduğunu bildiren cümle, daha sonra gelen “zevcenin üzerine teyzesi veya halasını almanın yasaklanması, haram kılan sütün –doğumdan hısımlık ölçüsünde– genişletilmesi” gibi bazı hadislerdeki açıklamalarla, ayrıca zina eden kadınla ve erkekle evlenmeyi meneden (Nûr 24/3), mümin kadının gayri müslim erkekle evlenmesini yasaklayan naslarla sınırlandırılmıştır (bk. Bakara 2/221; Mümtehine 60/10).



“Bunlardan başkasını, iffetli yaşamak ve zina etmemek kaydıyla, mallarınızla (mehir vecibesini gözardı etmeden) istemeniz size helâl kılındı” diye çevirdiğimiz cümlede geçen “muhsın”ı, meâlinde olduğu gibi “namuslu, iffetli” mânasında anlamak gerekir, “nikâh yapmak şartıyla” şeklinde anlamak doğru değildir. Çünkü kişinin kendi câriyesiyle nikâh yapma mecburiyeti yoktur, ayrıca “gayra müsâfihîn” (zinaya sapmaksızın) kaydı da bu mânaya karîne olmaktadır.



24. âyetteki “Onlarla karı-koca ilişkisi yaşamanıza karşılık...” anlamındaki kısımda yeralan “istimtâ” kelimesi, faydalanma anlamındaki “müt‘a” kökünden gelmektedir. Şîa’nın Ca‘feriyye kolunda halen uygulanan bir nikâhın, yani belirli bir süre ile sınırlı evlenmenin adı da “müt‘a nikâhı”dır (Tabâtabâî, IV, 290 vd.); İslâmın ilk yıllarında dönemin şartlarına göre ihtiyaç bulunduğu için müt‘a nikahına bir müddet müsaade edildiği konusunda ittifak vardır. Ehl-i Sünnet alimlerinin büyük çoğunluğu bu nikahın ebedî olarak yasaklandığı hükmünü benimsemişlerdir (Müt‘a nikâhı hakkında geniş bilgi için bk. İbrahim Kâfi Dönmez, “Müt‘a”, DİA, XXXII, 174-180). (Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 2 Sayfa: 43-45)

Nisâ Suresi 24. ayet fazileti nedir?

Nisâ Suresi 24 ayet fazileti ve sırları açısından merak edilmektedir; çünkü bu ayetin anlamı oldukça önemlidir. Müslümanlar Nisâ suresi 24. Ayetin faziletlerini öğrenerek hangi durumlarda bu ayeti okumaları gerektiğini bilebilir. Nisâ suresini okumanın faziletleri arasında şunlar yer alır:

Aile içinde dirlik, düzen ve muhabbet elde etmek için Nisâ suresinin okunması buyrulmuştur.

Nisâ suresini okuyanlar köle azat etmiş kadar sevap kazanır.

Nisâ suresini okuyan kimseler şirkten uzak durur.

Akrabalar arasındaki anlaşmazlıkları ortadan kaldırmak için Nisâ suresinin okunması söylenir.

Yeni gelin gittiği evde sevilmek için Nisâ suresini okumalıdır.

Nisâ Suresi 24. ayeti niçin okunur?

Nisâ suresinin okunması gereken durumlar ve yararları merak edilmektedir. Bu sure çok faziletli olduğu için pek çok durumda etkilidir. Nisâ suresi; çok fazla sevap kazanmak, şirkten uzak durmak, Allah’tan af dilemek, aile içine muhabbet getirmek için okunabilecek bir suredir.

