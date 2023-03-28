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  4. Zümer Suresi 38. ayet tefsiri ve meali nedir? Zümer Suresi 38. ayeti okunuşu ve anlamı

Zümer Suresi 38. ayet tefsiri ve meali nedir? Zümer Suresi 38. ayeti okunuşu ve anlamı

15.03.2023 16:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zümer suresi kutsal kitapta yer alan ve İslam dini için önemli olan surelerden biridir. Müslümanlar için çok faziletli olan bu surenin temel konusu, Allah ve ahiret inancına dayanır. Zümer suresinde Müslümanların yalnızca Allah’a güvenmesi gerektiğine vurgu yapılır. Bu yüzden her müminin mutlaka okuması ve bilmesi gereken bir suredir. Zümer suresi 38. Ayet ise hem anlamı hem de faziletleri ile öne çıkar. Bu yüzden pek çok Müslüman tarafından merak edilir. Peki Zümer suresi 38. ayet anlamı nedir?

Zümer Suresi 38. ayet tefsiri ve meali nedir? Zümer Suresi 38. ayeti okunuşu ve anlamı

İçindekiler

  • Zümer Suresi 38. ayet nasıl okunur?
  • Zümer Suresi 38. ayet ne anlama gelir?
  • Zümer Suresi 38. ayet tefsiri nedir?
  • Zümer Suresi 38. ayet fazileti nedir?
  • Zümer Suresi 38. ayeti niçin okunur?

Kur'an-ı Kerim’in 39. Suresi olan Zümer suresi, toplam 75 ayetten oluşur. Bu sure Mekke döneminde indirilmiştir ve ismini 71. Ve 73. Ayette geçen zümer kelimesinden almıştır. Sözcüğün anlamı ise zümreler, gruplar demektir. Allah’ın varlığı ve birliğine dair delillerin yer aldığı surede inananların cennete, inanmayanların ise cehenneme gideceği söylenir. Ayrıca kimsenin Allah’a ortak olamayacağına vurgu yapılır. Zümer suresinin 38. Ayeti ise çokça okunan ve araştırılan bir ayettir.

Zümer Suresi 38. ayet nasıl okunur?

Zümer Suresi 38. ayet okunuşu her Müslüman tarafından bilinmelidir. Bu sayede bu ayetin faziletlerinden yararlanabilirler. Zümer Suresi 38. ayet Arapça olarak şu şekilde yazılır:

zümer38

Zümer suresini Arapça olarak okuyamayanlar Türkçe okunuşu sayesinde bu ayeti ezberleyebilir. Zümer Suresi 38. ayet Türkçe okunuşu aşağıda verilmiştir:

  • Vele-in seeltehum men ḣaleka-ssemâvâti vel-arda leyekûlunna(A)llâh(u)(c) kul eferaeytum mâ ted’ûne min dûni(A)llâhi in erâdeniya(A)llâhu bidurrin hel hunne kâşifâtu durrihi ev erâdenî birahmetin hel hunne mumsikâtu rahmetih(i)(c) kul hasbiya(A)llâh(u)(s) ‘aleyhi yetevekkelu-lmutevekkilûn(e)
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Zümer Suresi 38. ayet ne anlama gelir?

Müslümanlar için Zümer Suresi 38. ayet anlamı oldukça önemlidir. Bu sayede ayette verilmek istenen mesaj daha iyi kavranabilir. Ayeti yalnızca Arapça olarak okumak yeterli değildir. Aynı zamanda bu ayetin anlamını da bilmek gerekir. Zümer Suresi 38. ayet meal için aşağıya bakabilirsiniz:

  • Gerçek şu ki onlara, “Gökleri ve yeri kim yarattı?” diye soracak olsan, tereddüt etmeden “Allah” derler. De ki: “O halde söyler misiniz, Allah’ı bırakıp da taptığınız şu şeyler, Allah bana bir zarar vermek istese, O’nun vereceği zararı önleyebilirler mi? Yahut O bana bir rahmet dilese, onun rahmetini durdurabilirler mi?” De ki: “Allah bana yeter! Hakkıyla tevekkül edenler yalnız O’na güvenip dayanırlar.”
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Zümer Suresi 38. ayet tefsiri nedir?

Zümer Suresi 38 ayet Türkçesi ile birlikte tefsiri de önemlidir. Çünkü ayetin detaylı yorumu ve analizi bu tefsir sayesinde öğrenilebilir. Ayette geçen konular derinlemesine bir şekilde öğrenilebilir. Zümer suresi 38. Ayet tefsiri şudur:

Putperest Araplar, aslında Allah’ın varlığına inanıyor, sorulduğunda O’nun yaratıcı kudretini tanıdıklarını ifade ediyorlardı; fakat putlarını aracı tanrılar saydıkları için Allah’ı bırakıp putlara tapıyor, onlara sığınıyor, onlardan yardım istiyor, böylelikle şirk inancına sapıyorlardı. Oysa onların insanlara yardım etmek şöyle dursun, Allah’tan gelen bir zararı veya bir rahmeti, nimet ve bereketi önleme güç ve imkânları yoktu. Bunun âyette soru ifadesiyle ortaya konması, eğer akıllarını kullanırlarsa bunun, o putlara tapanlarca dahi rahatlıkla anlaşılabilecek açık bir gerçek olduğu anlamına gelir.

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“Allah bana yeter” ikrarı ve bunun devamındaki ifade, müminin sadece Allah’a inanmakla kalmayıp her türlü tutum ve davranışında, faaliyetlerinde yalnız Allah’a dayanıp güvenmesi, ihtiyacını sadece O’na arzederek yardım ve desteği O’ndan beklemesi, böylece inancını eylemleriyle bütünleştirmesi gerektiğine işaret eder. Âyette geçen tevekkülün anlamı da budur. Bu anlamıyla tevekkül kişiye güç ve onur kazandırır, kendine güvenini arttırır; kısaca –yine Kur’an’ın tabiriyle– onu izzet sahibi yapar (bk. Münâfikūn 63/8). Nitekim 39-40. âyetler de Hz. Peygamber’in, bu anlamdaki tevekkül anlayışından kaynaklanan kendine güvenini, onurlu ve kararlı duruşunu ifade etmektedir.

Müfessirler, 40. âyette geçen iki azaptan ilkini, putperestlerin müslümanlar karşısındaki yenilgisi, ikincisini de âhiret azabı olarak yorumlamışlardır. (Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 4 Sayfa: 619)

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Zümer Suresi 38. ayet fazileti nedir?

Zümer Suresi 38 ayet fazileti ve sırları arasında çok önemli faydalar yer alır. Zümer suresi okumanın faziletleri şu şekilde sıralanabilir:

  • Ahireti hatırlamak ve bu dünyada ona göre davranmaya çalışmak için Zümer suresi sık sık okunmalıdır.
  • Uyumadan önce Zümer suresini okuyan kimseler, huzurlu bir uyku geçirir.
  • Zümer suresini okuyan kişilerin sıkıntılarının son bulacağı söylenir.
  • Zümer suresini okuyan kimseleri Allah’ıu Teala kıyamet günü boşa çıkarmaz.
  • Zümer suresinin son iki ayetini okuyup Allah korkusundan dolayı ağlayan kimselere cennet vacip olur.
  • Her gün Zümer suresini okuyan kişilerin sonsuz nimetlere kavuşacağı söylenir.
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Zümer Suresi 38. ayeti niçin okunur?

Zümer suresinin okunabileceği pek çok durum vardır. Bunlar sayesine bu surenin faziletlerinden yararlanılabilir. Zalimlerin şerrinden korunmak, edilen duanın kabul edilmesi, halk içinde muhterem ve aziz olmak, herhangi bir isteğe kavuşmak, sıkıntılardan kurtularak uykuya dalmak için Zümer suresinin okunması buyrulmuştur.

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