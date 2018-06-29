79'luk papaz 24'lük erkek modelle evlendi

79 yaşındaki emekli papaz Philip Clements, internet üzerinde tanıştığı 24 yaşındaki Romanyalı model Florin Marin, 24 evlendi.

Emekli papazdan şaşırtan karar! Erkek modelle...

1 / 12 Church of England (İngiliz Klisesi) ‘ın öğretilerine karşı çıkan 79 yaşındaki papaz Philip Clements, 25 yaşındaki model sevgilisi Florin Marin ile evlendi.

2 / 12 79 yaşındaki emekli papaz Philip Clements, internet üzerinde tanıştığı 24 yaşındaki Romanyalı model Florin Marin, 24 evlendi.

3 / 12 Papaz kocası Florin'e romanyada ev almak için 215,000 pound değerinde ev satın aldı.

4 / 12 Çift evlendikten bir kaç ay sonra bir tartışma sonrası ayrıldı. İngiltereye geri dönen papaz evsiz kaldı.

5 / 12 Geçtiğimiz gün canlı yayına çıkan çift, ayrılığın kendilerine iyi gelmediğini itiraf etti.

6 / 12 Papaz Clemets: Tekrar birlikte olabileceğimizi görmek istiyorum. Belki de bu bizim için son şans. Ayrı kaldığımız zamanlarda fark ettim. Ben Florin'i çok özledim.

7 / 12 "Başka biriyle ilişki kurmaya çalıştım ama işe yaramadı, istediğim kişi Florin'di. Benim için bir ondan başkası yok. Bir şansımızın olup olmadığını bilmek istedim. Bu yüzden buradayım." dedi.

8 / 12 Florin, para avcısı olmadığını, Clements'i çok sevdiğini şu sözlerle ifade etti: Onunla evlendim çünkü onu seviyorum!

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