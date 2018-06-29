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79'luk papaz 24'lük erkek modelle evlendi

DÜNYA HABERLERİ  | 29.06.2018 10:44 | Son Güncelleme

Church of England (İngiliz Klisesi) ‘ın öğretilerine karşı çıkan 79 yaşındaki papaz Philip Clements, 25 yaşındaki model sevgilisi Florin Marin ile evlendi.

79 yaşındaki emekli papaz Philip Clements, internet üzerinde tanıştığı 24 yaşındaki Romanyalı model Florin Marin, 24 evlendi.

Emekli papazdan şaşırtan karar! Erkek modelle...

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Church of England (İngiliz Klisesi) ‘ın öğretilerine karşı çıkan 79 yaşındaki papaz Philip Clements, 25 yaşındaki model sevgilisi Florin Marin ile evlendi.
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79 yaşındaki emekli papaz Philip Clements, internet üzerinde tanıştığı 24 yaşındaki Romanyalı model Florin Marin, 24 evlendi.
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Papaz kocası Florin'e romanyada ev almak için 215,000 pound değerinde ev satın aldı.
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Çift evlendikten bir kaç ay sonra bir tartışma sonrası ayrıldı. İngiltereye geri dönen papaz evsiz kaldı.
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Geçtiğimiz gün canlı yayına çıkan çift, ayrılığın kendilerine iyi gelmediğini itiraf etti.
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Papaz Clemets: Tekrar birlikte olabileceğimizi görmek istiyorum. Belki de bu bizim için son şans. Ayrı kaldığımız zamanlarda fark ettim. Ben Florin'i çok özledim.
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"Başka biriyle ilişki kurmaya çalıştım ama işe yaramadı, istediğim kişi Florin'di. Benim için bir ondan başkası yok. Bir şansımızın olup olmadığını bilmek istedim. Bu yüzden buradayım." dedi.
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Florin, para avcısı olmadığını, Clements'i çok sevdiğini şu sözlerle ifade etti: Onunla evlendim çünkü onu seviyorum!
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Okuyucu Yorumları 20 yorum
İğrençsiniz.
Aklıma Lut kavmi geldi. (:
bunu da haber diye yayınlıyorsuz allah sizi bildigi gibi yapsın
Kıyametin kopması an meselesi.işte sözde medeni avrupa.Ülkemizde de bir kesimin özlemi.
@mustafa.tan1 yok ya. Sizin gibilerle yaşamak bu ülkede gerçekten zor.
mide bulandırıcı
Işte çarpıtılmış hıristiyanlığın geldiği son kepazelik..Hz.Isa ile asla ilgileri yok
bunların ikiside top
lan dayı kim kimi şey yani anlamadım :)))
Allah belanızı versin
hayır bunu haber yapmaktaki amacınız nedir bunların normal olduğunu mu millete empoze etmeye mi çalışıyorsunuz bunlara da size nalet olsun
Sapıklıkta sınır yok. Papaz, genç çocuk, ayrılma, evlenme.... hepsi erkek erkek olunca sapıklıkta sınır olmuyor.
iki adet sapık...
Allahım acı bize bunlar yüzünden bize belalar gönderme...
bizim müftü yanlış bunlar doğru işte din farkımız bu
papaz kimde
kim kimi düzüyor acaba
Artık Türkiye de bunların örgütlenmesi serbest oldu yakında evlenmeleri içinde yasa çıkarırlar
Günün en iğrenç haberi ve bunu yayınlayanlarada teessüf ediyorum.
emekli aylığını alcak sanırım
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