ABD'li gazeteci canlı yayında Trump'a küfür etti

Suriye lideri Beşar Esad'ın hem IŞİD’e, hem de El Kaide'ye karşı savaş verdiğini öne süren Alex Jones, ağır küfürler içeren sözler sarf etti. O anlarda sinirlerine hakim olamayan Alex Jones, “Trump’ı s... liberalleri s... Mueller’i ve Comey’i s...” sözlerini sarfetti.
MASAYI YUMRUKLADI
Jones şaşkın bakışlar altında 'F.ck Trump' deyip defalarca stüdyodaki masayı yumrukladı.
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