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ABD'li gazeteci canlı yayında Trump'a küfür etti

DÜNYA HABERLERİ  | 14.04.2018 10:27 | Son Güncelleme

ABD, İngiltere, Fransa Suriye'yi vurdu, ülke karıştı. ABD'nin Suriye'deki operasyonuna Pulitzer ödüllü Amerikalı gazeteci Alex Jones çok sert tepki gösterdi. Trump'ı hedef alan gazeteci adeta açtı ağzını, yumdu gözünü...

Suriye lideri Beşar Esad'ın hem IŞİD’e, hem de El Kaide'ye karşı savaş verdiğini öne süren Alex Jones, ağır küfürler içeren sözler sarf etti. O anlarda sinirlerine hakim olamayan Alex Jones, “Trump’ı s... liberalleri s... Mueller’i ve Comey’i s...” sözlerini sarfetti.

MASAYI YUMRUKLADI

Jones şaşkın bakışlar altında 'F.ck Trump' deyip defalarca stüdyodaki masayı yumrukladı.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Suriye ingiltere Trump Alex Jones

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
gelde bizim ülkemizde et demokrasinin kralını görürsün...
Adam haklı beyler,dağılın!:)
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