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ABD-Rusya Akdeniz'de savaşın eşiğine geldi

DÜNYA HABERLERİ  | 09.04.2018 22:51 | Son Güncelleme

ABD destroyeri Donald Cook, Kıbrıs'ın Larnaka limanından ayrılarak Suriye karasularına yaklaşıyor.

ABD-Rusya Akdeniz'de savaşın eşiğine geldi

ABD'ye ait Donald Cook isimli destroyerin Kıbrıs'ın Larnaka limanından ayrılarak Suriye karasularına yaklaştığı bildirildi.

GEMİDE 60 ADET FÜZE VAR

"Arleigh Burke" sınıfı Donald Cook (DDG-75) adlı füze destroyeri, Tartus'un 100 kilometre açığına kadar geldi. Gemide 60 adet Tomahawk füzesi var.

RUS UÇAKLARI GEMİYİ TACİZ ETTİ

Rus uçaklarının gemiyi 4 defa alçak uçuş ile taciz ettiği de gelen bilgiler arasında yer alıyor.

Suriye'de askeri üsse füze saldırısı!Suriye'de askeri üsse füze saldırısı!
Rusya kırmızı alarma geçtiRusya kırmızı alarma geçti
ABD-Rusya Akdeniz'de savaşın eşiğine geldiABD-Rusya Akdeniz'de savaşın eşiğine geldi
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