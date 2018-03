ABD'de silah edinme yasalarının sıkılaştırılması için 17 dakikalık okul boykotu eylemi yapılıyor

ABD genelinde öğrenciler, geçen ay Florida'da bir liseye düzenlenen saldırının ardından silah edinme yasalarının sıkılaştırılması talebiyle dersleri boykot etme eylemi düzenliyor.

#ENOUGH (Yeter) etiketiyle düzenlenen ve "Ulusal Okul Boykotu" olarak isimlendirilen eylem çerçevesinde, her kentte öğrencilere saldırıda yaşamını yitiren her bir öğrenci için birer dakika olmak üzere toplam 17 dakika boyunca sınıflardan ayrılarak dersleri boykot etme çağrısı yapıldı.

Eylem, üç farklı saat diliminin bulunduğu ülkede her kentte yerel saatle 10.00'da (TSİ 17.00'den itibaren) düzenleniyor.

Boykota ülke genelinde 2 binden fazla okulun destek verdiği açıklandı. Ayrıca aralarında Amerikan Kadın Yürüyüşü, Sivil Özgürlükler Birliği ve Viacom Inc gibi sivil toplum kuruluşları ile şirketler de destek veriyor.

Viacom, eyleme destek vermek amacıyla bünyesindeki MTV'nin yayınını 17 dakika boyunca durdurdu.

New York'ta bazı lise öğrencilerinin, silah yasalarının sıkılaştırılmasını savunan hareketin rengi olan turuncu kıyafetler giyerek Manhattan sokaklarında protesto düzenlediği görüldü.