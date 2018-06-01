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Almanya'da hayvanlar hayvanat bahçesinden kaçtı! Polis 'evden çıkmayın' uyarısında bulundu

DÜNYA HABERLERİ  | 01.06.2018 14:19 | Son Güncelleme

Almanya'nın Lünebach kasabasında bulunan bir hayvanat bahçesindeki vahşi hayvanların kaçması üzerine polis kasaba sakinlerine evlerinden çıkmama çağrısı yaptı

Almanya'da hayvanlar hayvanat bahçesinden kaçtı! Polis 'evden çıkmayın' uyarısında bulundu

Almanya'nın güneybatısında sel felaketinin yaşandığı Eifel bölgesinde iki aslan, iki kaplan ve bir jaguarın hayvanat bahçesinden kaçtığı bildirildi. Rheinland-Pfalz eyaletinde bulunan Bitburg-Prüm belediyesinden yapılan açıklamada, bölgede yaşanan sel felaketi sonrasında, Lünebach’taki hayvanat bahçesinden bazı yırtıcı hayvanların kaçtığı belirtildi.

'İHBAR EDİN'

Sözcü Ansgar Dondelinger, iki aslan, iki kaplan ve bir jaguarın yakalanması için çalışmaların sürdüğünü açıkladı. Eyalet polisi, çevredekileri evden çıkmamaları konusunda uyarırken, görülen yırtıcı hayvanların ihbar edilmesini istedi.

AYI VURULARAK ÖLDÜRÜLDÜ

SWR televizyonu, hayvanat bahçesinden kaçan bir ayının vurularak öldürüldüğünü duyurdu.

AA

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Anahtar Kelimeler:
Almanya hayvanat bahçesi Aslan

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
Hayret ya. Hayvanat bahçesinin görevlisi kesin Türk yada Kürttür.
merkeli yesin parçalasınlar:)
hayvanların yeri doğadır zaten ne tutuyorsunuz
2 keçi, 1 kaplumbağa, 5 leylek ve 3 tavşanda var. Yakalandıklarında çete kurmaktan yagılanacakları Almanya basınında yer alıyor
söz konusu avrupa ülkeleri ise bir kedi miyaw dese son dakika...
Burada olsa zavallı aslanı yakalayıp merdiven altında sucuk yapıp halka satarlardı ...
attığınız başlıklara hayranım
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