Almanya'da hayvanlar hayvanat bahçesinden kaçtı! Polis 'evden çıkmayın' uyarısında bulundu

Almanya'nın güneybatısında sel felaketinin yaşandığı Eifel bölgesinde iki aslan, iki kaplan ve bir jaguarın hayvanat bahçesinden kaçtığı bildirildi. Rheinland-Pfalz eyaletinde bulunan Bitburg-Prüm belediyesinden yapılan açıklamada, bölgede yaşanan sel felaketi sonrasında, Lünebach’taki hayvanat bahçesinden bazı yırtıcı hayvanların kaçtığı belirtildi.

'İHBAR EDİN'



Sözcü Ansgar Dondelinger, iki aslan, iki kaplan ve bir jaguarın yakalanması için çalışmaların sürdüğünü açıkladı. Eyalet polisi, çevredekileri evden çıkmamaları konusunda uyarırken, görülen yırtıcı hayvanların ihbar edilmesini istedi.

AYI VURULARAK ÖLDÜRÜLDÜ



SWR televizyonu, hayvanat bahçesinden kaçan bir ayının vurularak öldürüldüğünü duyurdu.

AA

