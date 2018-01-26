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Berlin'de terör örgütü PYD/PKK yandaşlarına polis müdahalesi

DÜNYA HABERLERİ | 26.01.2018 23:47 | Son Güncelleme 3 saat önce

Almanya'nın başkenti Berlin'de Türkiye Büyükelçiliği önünde gösteri bahanesiyle toplanan terör örgütü PYD/PKK yandaşlarına polis müdahalede bulundu.

Berlin'de terör örgütü PYD/PKK yandaşlarına polis müdahalesi

Büyükelçilik önündeki meydanda yaklaşık 300 terör örgütü yandaşı PYD/PKK bayrakları taşıyarak slogan attı. Bu sırada karşıt gösteri yapmak isteyen bir grup Türk, kendilerine ayrılan bölüme polis eşliğinde gitti.

POLİS ARAYA GİRDİ

Bu sırada PYD/PKK yandaşları, Türk vatandaşlarına saldırma girişiminde bulundu. Ancak polis, köpekleri de kullanarak müdahale etti ve iki grubun arasına girerek olayların büyümesini engelledi.

Zeytin Dalı Harekatı'na destek veren Türk vatandaşları bayrak ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın posterini taşıdı. Gösteriler sırasında yoğun güvenlik önlemi alındı.

Türkiye’nin Berlin Büyükelçiliğinin bulunduğu Tiergarten Caddesi 2 saat trafiğe kapatıldı.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Berlin Almanya polis müdahalesi PYD/PKK

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