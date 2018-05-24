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Cumhurbaşkanı adayı İnce: Yemin eder etmez OHAL'i kaldırmamız lazım

24.05.2018 23:38 | Son Güncelleme

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, CNN Türk'te katıldığı yayın sırasında cumhurbaşkanı olması takdirinde OHAL'i yemin eder etmez kaldıracağını söyledi. İnce, Gülen'in ABD'den usulüne uygun istenmediğini, bunu araştırmak için önümüzdeki günlerde iki kişiyi Adalet Bakanlığı'na göndereceğini aktardı.

Cumhurbaşkanı adayı İnce: Yemin eder etmez OHAL'i kaldırmamız lazım

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, CNN Türk televizyon kanalında soruları cevapladı.

İnce, cumhurbaşkanlığı vaatleri arasında yer alan parlamenter sisteme geri dönüş ile ilgili takvimin nasıl işleyeceğini anlattı.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin birinci turunda seçileceğini öne süren İnce, cumhurbaşkanı olması takdirinde hemen parlamenter sisteme geri dönüşün mümkün olmayacağını, bunun için öncelikle onarım sürecinin işlemesi gerektiğini dile getirdi.

Parlamenter sisteme dönüşün iki yıl sürebileceğini söyleyen İnce, cumhurbaşkanı olursa OHAL'i (olağanüstü hâl) yemin eder etmez kaldıracağını aktardı:

"24 Haziran'da seçildim, 25'inde parlamenter sisteme dönecek miyiz; hayır dönmeyeceğiz. Nasıl dönelim? Önce onarımı yapmak zorundayız.

"İki yıl içinde şeffaf bir devlet yapısı, bağımsız mahkemeleri, verdiğimiz vaatleri yapmalıyız. Mesela OHAL'i hemen bir günde kaldırmamız lazım. Yemini eder etmez bunu yapmamız lazım. Bütün bu onarımı sağladıktan sonra neden olmasın."

İnce, Türkiye'nin genel affa değil, hukuk sisteminin düzelmesine ihtiyaç duyduğunu vurgulayarak hukuk sisteminin üç ay içinde dönüştürülebileceğini söyledi.

MHP lideri Devlet Bahçeli son dönemde genel af çağrısında bulunmuş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan böyle bir konunun gündemlerinde olmadığını aktarmıştı.

Muharrem İnce

"Gülen'i usulüne uygun istemediler"

İnce, Fethullah Gülen'in ABD'den usulüne uygun istenmediğini, bunun incelenmesi için önümüzdeki günlerde iki kişiyi Adalet Bakanlığı'na göndereceğini söyledi.

Gülen'in darbe girişiminden neden bir yıl sonra ABD'den istendiğini sorgulayan İnce, eskiden Gülen cemaatine destek veren 5 kişinin AKP milletvekili adayı listesinde olduğunu öne sürdü:

"Sadece ABD ve İngiltere'de suçluların iadesi konusunda daha zorlaştırılmış maddeler var. Türkiye, bu zor koşulları yerine getirmeden istemiş. Usulüne uygun bir şekilde isteyeceksiniz. Ben önümüzdeki günlerde 2 arkadaşımızı Adalet Bakanlığı'na göndereceğim."

"AKP'nin bilerek mi Gülen'i usulüne göre istemediğini düşünüyorsunuz?" sorusuna İnce, "Fethullah Gülen bunların eski ortağı. Ben bunu milletin vicdanına bırakıyorum" cevabını verdi.

İnce aynı zamanda Türkiye'de hukukun yeniden inşa edilmeden ABD'nin Gülen'i iade etmeyeceğini dile getirdi.

'Demirtaş hapiste olmazdı, referandum geçmezdi'

İnce, mecliste gerçekleştirilen dokunulmazlık oylamasında partisi CHP ile farklı görüşte olduğunu söyleyerek, "Dokunulmazlıklar kaldırılmasıydı 2016'daki referandumda Selahattin Demirtaş hapiste olmazdı, referandum da geçmezdi" dedi.

İnce, yayın sırasında ayrıca Kanal İstanbul projesine seçilmesi takdirinde devam etmeyeceklerini belirtti.

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