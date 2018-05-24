Cumhurbaşkanı adayı İnce: Yemin eder etmez OHAL'i kaldırmamız lazım

İnce, Türkiye'nin genel affa değil, hukuk sisteminin düzelmesine ihtiyaç duyduğunu vurgulayarak hukuk sisteminin üç ay içinde dönüştürülebileceğini söyledi.

"İki yıl içinde şeffaf bir devlet yapısı, bağımsız mahkemeleri, verdiğimiz vaatleri yapmalıyız. Mesela OHAL'i hemen bir günde kaldırmamız lazım. Yemini eder etmez bunu yapmamız lazım. Bütün bu onarımı sağladıktan sonra neden olmasın."

"24 Haziran'da seçildim, 25'inde parlamenter sisteme dönecek miyiz; hayır dönmeyeceğiz. Nasıl dönelim? Önce onarımı yapmak zorundayız.

Parlamenter sisteme dönüşün iki yıl sürebileceğini söyleyen İnce, cumhurbaşkanı olursa OHAL'i (olağanüstü hâl) yemin eder etmez kaldıracağını aktardı:

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin birinci turunda seçileceğini öne süren İnce, cumhurbaşkanı olması takdirinde hemen parlamenter sisteme geri dönüşün mümkün olmayacağını, bunun için öncelikle onarım sürecinin işlemesi gerektiğini dile getirdi.

İnce, cumhurbaşkanlığı vaatleri arasında yer alan parlamenter sisteme geri dönüş ile ilgili takvimin nasıl işleyeceğini anlattı.

MHP lideri Devlet Bahçeli son dönemde genel af çağrısında bulunmuş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan böyle bir konunun gündemlerinde olmadığını aktarmıştı.

"Gülen'i usulüne uygun istemediler"

İnce, Fethullah Gülen'in ABD'den usulüne uygun istenmediğini, bunun incelenmesi için önümüzdeki günlerde iki kişiyi Adalet Bakanlığı'na göndereceğini söyledi.

Gülen'in darbe girişiminden neden bir yıl sonra ABD'den istendiğini sorgulayan İnce, eskiden Gülen cemaatine destek veren 5 kişinin AKP milletvekili adayı listesinde olduğunu öne sürdü:

"Sadece ABD ve İngiltere'de suçluların iadesi konusunda daha zorlaştırılmış maddeler var. Türkiye, bu zor koşulları yerine getirmeden istemiş. Usulüne uygun bir şekilde isteyeceksiniz. Ben önümüzdeki günlerde 2 arkadaşımızı Adalet Bakanlığı'na göndereceğim."

"AKP'nin bilerek mi Gülen'i usulüne göre istemediğini düşünüyorsunuz?" sorusuna İnce, "Fethullah Gülen bunların eski ortağı. Ben bunu milletin vicdanına bırakıyorum" cevabını verdi.

İnce aynı zamanda Türkiye'de hukukun yeniden inşa edilmeden ABD'nin Gülen'i iade etmeyeceğini dile getirdi.