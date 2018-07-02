'En yakışıklı mahkum' Jeremy Meeks'in aldatılan eşinden intikam partisi

Jeremy Meeks, 9 yıldır oğlunun annesi Melissa ile evliydi. Hapisten çıktıktan sonra, Topshop şirketinin mirasçısı Chloe Green ile birlikte olmaya başladı. Melissa Meeks boşanmayı düşündüklerini açıkladığı sıralarda, Green de Jeremy’den bir bebek beklediğini açıkladı.
29 Mayıs’ta Chole ve Jeremy yeni çocukları Jayden Meeks-Green’in doğumunu Instagram üzerinden duyurdu. Sonraki günlerde Melissa, Jeremy ile ayrıldıklarını ve boşanacaklarını açıkladı.
Anlaşma ile boşanan çiftin 9 yaşındaki oğlunun vasiyeti babasına verildi.
Melissa ayrılmalarının Jeremy’nin onu Chloe ile aldatması değil, onları bir arada görmenin “çok zor” olduğu için gerçekleştiğini belirtti. Melissa, boşanmalarını kutlamak için Las Vegas’ta bir parti düzenledi.
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