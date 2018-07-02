HABER

'En yakışıklı mahkum' Jeremy Meeks'in aldatılan eşinden intikam partisi

DÜNYA HABERLERİ  | 02.07.2018 12:26 | Son Güncelleme

"En yakışıklı mahkum" olarak tanınan Jeremy Meeks’in karısı Melissa boşanmasının ardından intikam partisi düzenledi. İntikam partisinden yansıyan renkli kareler sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü.

'En yakışıklı mahkum' Jeremy Meeks'in aldatılan eşinden intikam partisi

Jeremy Meeks, 9 yıldır oğlunun annesi Melissa ile evliydi. Hapisten çıktıktan sonra, Topshop şirketinin mirasçısı Chloe Green ile birlikte olmaya başladı. Melissa Meeks boşanmayı düşündüklerini açıkladığı sıralarda, Green de Jeremy’den bir bebek beklediğini açıkladı.

ny-1530465490-y92xps6res-snap-image

29 Mayıs’ta Chole ve Jeremy yeni çocukları Jayden Meeks-Green’in doğumunu Instagram üzerinden duyurdu. Sonraki günlerde Melissa, Jeremy ile ayrıldıklarını ve boşanacaklarını açıkladı.
Anlaşma ile boşanan çiftin 9 yaşındaki oğlunun vasiyeti babasına verildi.

Jeremy-Meeks

Melissa ayrılmalarının Jeremy’nin onu Chloe ile aldatması değil, onları bir arada görmenin “çok zor” olduğu için gerçekleştiğini belirtti. Melissa, boşanmalarını kutlamak için Las Vegas’ta bir parti düzenledi.

Jeremy-Meeks-Wife-Separation


PARTNERTekne misafirleri!Tekne misafirleri!
Nükleer deneme başarılı oldu! Türkiye'ye de gönderiyorlar!Nükleer deneme başarılı oldu! Türkiye'ye de gönderiyorlar!
Tanzanya’da Türk usulü sünnet düğünüTanzanya’da Türk usulü sünnet düğünü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
en seksi mahkum Jeremy Meeks en yakışıklı melisa meeks Chloe Green

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da şampiyonluğu kaybeden Nagihan'dan final sonrası ilk paylaşım

Survivor'da şampiyonluğu kaybeden Nagihan'dan final sonrası ilk paylaşım

Cumhurbaşkanlığı Sistemi nasıl olacak?

Cumhurbaşkanlığı Sistemi nasıl olacak?

12 yıllık sır cinayette korkunç detaylar! Her şeyi itiraf etti:Başı yoktu, karnı yarılmıştı

12 yıllık sır cinayette korkunç detaylar! Her şeyi itiraf etti:Başı yoktu, karnı yarılmıştı

TSK'dan Kuzey Irak'a hava harekatı: 4 terörist öldürüldü

TSK'dan Kuzey Irak'a hava harekatı: 4 terörist öldürüldü

İbrahim Tatlıses’e şok telefon: Oğlunu öldüreceğiz

İbrahim Tatlıses’e şok telefon: Oğlunu öldüreceğiz

Son dakika! Mersin'de tarım işçilerini taşıyan otobüs Kanlı Viraj'da devrildi! Ölü ve yaralılar var

Son dakika! Mersin'de tarım işçilerini taşıyan otobüs Kanlı Viraj'da devrildi! Ölü ve yaralılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Nükleer deneme başarılı oldu! Türkiye'ye de gönderiyorlar!

Nükleer deneme başarılı oldu! Türkiye'ye de gönderiyorlar!

Tanzanya’da Türk usulü sünnet düğünü

Tanzanya’da Türk usulü sünnet düğünü

İsviçre: İtalya ve Yunanistan'dan sığınmacı kabul etmeyeceğiz

İsviçre: İtalya ve Yunanistan'dan sığınmacı kabul etmeyeceğiz

Ailesine yeniden kavuşan şempanzenin sevinci gözleri yaşarttı

Ailesine yeniden kavuşan şempanzenin sevinci gözleri yaşarttı

Kanada'dan ABD'ye vergi misillemesi

Kanada'dan ABD'ye vergi misillemesi

Kırgızistan’da çekirge istilası nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi

Kırgızistan’da çekirge istilası nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.