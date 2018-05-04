Evlerinde tadilat yaparken buldular! İçinden çıkanlar şoke etti

Mutfaktaki tadilat sırasında ortaya çıkan kasayı açan çift, karşılaştıkları manzara karşısında şoke oldu. İşte maddi sıkıntı çeken çiftin o anlarda yaşadıkları...
Çıkanlar şok etti
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ABD'nin Arizona eyaletine bağlı Phoenix kentinde evlerinde tadilat yapan bir çift büyük bir sürprizle karşılaştı.
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Çift, mutfakta tadilat sırasında şifreli bir kasa buldu. Kasada para, rehber niteliğinde bir kitap ve iki fotoğraf bulundu.
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ABD'nin Phoenix kentinde maddi sıkıntılar nedeniyle evlerinde başlattıkları tadilatı aralıklarla sürdüren çift, mutfak kısmına gelince büyük bir sürprizle karşılaştı.
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Mutfakta 50 yıllık şifreli bir kasa bulan çift küçük bir servetin de sahibi oldu.
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ABD'li çift, Kasadan çıkan paranın büyük bir kısmının 100 dolarlık banknotlar olduğunu ifade etti.
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Şifreli kasanın içerisinde bulunan siyah beyaz fotoğrafın arka kısmına ise, "Alan, bende okuman gereken bir kitap var" notu yazıyor.
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Evi kendilerine satan emlakçının bu durumdan haberi olmadığını söyleyen aile buldukları gizli oda ile gözlerine inanamadılar.
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Odadan kadın çantası, çocuk oyuncakları, mektuplar ve belgeler çıktı.
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Arkeoloji Müzesi çalışanları gelip çıkanları incelemeye başladı.
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Kutuda Rus İmparatorluğuna ait altınlar, paralar ve belgeler bulundu.
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Müze yetkilileri, kutunun 1941 veya 1942'de gizlendiğine inanıyor.
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Çıkanların değerinin yaklaşık 15 bin dolar olduğu tespit edildi.
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Kutudan çıkanların bir süreliğine müzede sergileneceği bildirildi.
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46 yaşındaki Mathew Orlov isimli balıkçı Avustralya sahillerinde bulduğu köpek balığını, teknesine çekince sıradışı bir şey fark etti.
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Balığın karnındaki hareketlilik dikkatini çekti ve köpekbalığının karnını yardı.
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Hamile köpek balığının karnını yararak 98 yavrusunu işte böyle çıkardı.
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Güney Kaliforniya'da polis ekipleri uyuşturucu satıcılarının evlerinin bahçelerinde yaklaşık 8 milyon dolarlık uyuşturucu ele geçirildi.
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Rusya'da bir alışveriş merkezinin inşaat planında görünen gizli bir oda keşfedildi.
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Odanın içinden çıkan, cüzdan herkesi şaşırttı.
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Cüzdanda bazı fotoğraflarla belgeler bulundu. 1985 tarihli belgelerin açıklanması için araştırmalar yapılıyor.
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Sevgilisine evlilik teklifi için bakın neler yaptı.
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Nehirde yakaladığı 48 kiloluk ringa balığının midesini açınca içinden çıkanla şok oldu.
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Balığın midesinden çıkan taşı parlatınca bakın nasıl bir hal aldı.
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6 günün sonunda taşı hayli iyi bir fiyata satan balıkçı başına bunların geleceğini beklemediğini de kaydetti.
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Çin'de yol çalışması sırasında buldukları tabutu açan yetkililer şok oldu.
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Burada mezarlık bulunmadığını söyleyen yerel halk ve yetkililer 1 saatlik uğraş sonrası, tabutu bulunduğu yerden çıkarmayı başardı.
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Yaklaşık 100 yıl olduğu düşünülen tabuttan kemikler çıkmasını beklerken cesetle karşılaşan halk neye uğradığını şaşırdı.
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Avustralya'da bir çiftçi, marketten aldığı yumurtayı görünce şaşkına döndü.Yumurtanın boyu, normalinden 3 kat daha büyüktü. Ancak asıl ilginç olan, yumurtanın içinden çıkanlardı.
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Avustralya'da Scott Stockman isimli bir çiftçi, marketten aldığı yumurtaların içine karışmış devasa yumurtayı görünce neye uğradığını şaşırdı.
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Stockman, bir insanın avucunu tamamen kaplayan, normal boyutunun 3 katı olan bu yumurtayı sosyal medyada paylaştı.176 gram ağırlığındaki yumurta daha çok bir kaz yumurtasını andırıyordu.
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Herkes devasa yumurtanın içinden bir yavru çıkmasını bekliyordu. Ancak öyle olmadı...Yumartanın sahibi yumurtayı kırdığında içinden normal boyutlarda bir yumurta daha çıktı. Üstelik kusursuz bir şekle ve kıvama sahipti.
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Çok alışılmadık bu tablonun biyolojik açıdan bir açıklaması vardı elbette. Yumurta anomalisi olarak adlandırılan bu durum. Tavuğun üreme kanalına birden fazla yumurta sarısı bırakmasından kaynaklanan bir durum.
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Kanalda kalan ve kabuklaşmaya başlayan yumurtanın üzerine ertesi gün yeni yumurtanın gelmesiyle oluşuyor.
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Eski garajında bulduğu kutuyu açınca inanamadı.
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Yıllardır kapalı duran kutuyu açınca içinden bir not ve çok sayıda gaz maskesi çıktı.
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Terk edilmiş bir binanın duvarından çıkanlar şok etti.
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Taşı kaldırdıkları anda askerdeki sevgiliye yazılmış bir mektup ve eski gazete küpürleri buldular.
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New Yokrk'ta emekli olan bir adam, ailesiyle birlikte küçük bir çiftlik almaya karar verdi. Satın alma işlemlerinin ardından, çiftliğin içinde bulunan ahırın kapısı o gün ilk kez açıldı.
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15 yıldır açılmayan ahırın içinden çıkanlar herkesi şok etti.
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Taşınmadan önce adamın eşi ahırı kontrol etmek isteyince neye uğradığını şaşırdı.
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Sadece bir çiftlik aldığını düşünen adam tam bir servete kondu. Eski arabalardan oluşan bir koleksiyon buldu ve bunları satmaya karar verdi.
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Büyükannesinin dolabından çıkan kutuyu açınca inanamadı.
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Yıllarca hepsini saklamış.
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İşte büyükanneden kalan gazete sayfaları.
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Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, kadın bulduğu taşları çekiçle parçalamaya çalışıyor.
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Taşlar kırıldıktan sonra içinden çıkan renkli taşların elmas olduğu söyleniyor.
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Miami'de metal dedektörü ile sahilde arama yapan adam, hiç ummadığı bir şeyle karşılaştı.
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Deniz kenarında bir paket buldu.
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Sahilde her zaman böyle aramalar yapan adam, kolye, cep telefonları, yüzükler bulmaya alışkındı ama bu sefer bulduğu paket hepsinden farklıydı ve çok heyecanlandı.
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Paketin içini açınca ise şok oldu. İçinden çıkan deste deste parayı görünce inanamadı.
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Etrafına baktığında ise hiç kimseyi göremedi. Paketin içinden tam 110.000 dolar çıktı.
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Büyükannesinden kalan dolabı açınca gözlerine inanamadı.
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Şişeden çıkanı görünce inanamadılar.
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Sahilde yürürken buldukları şişenin içinden çıkanla şok oldular.Önce bunun bir şaka olduğunu sandılar ama içinden çıkan Fransızca notu görünce inanamadılar.
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