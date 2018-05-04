Evlerinde tadilat yaparken buldular! İçinden çıkanlar şoke etti

Mutfaktaki tadilat sırasında ortaya çıkan kasayı açan çift, karşılaştıkları manzara karşısında şoke oldu. İşte maddi sıkıntı çeken çiftin o anlarda yaşadıkları...

Çıkanlar şok etti

1 / 126 ABD'nin Arizona eyaletine bağlı Phoenix kentinde evlerinde tadilat yapan bir çift büyük bir sürprizle karşılaştı.

2 / 126 Çift, mutfakta tadilat sırasında şifreli bir kasa buldu. Kasada para, rehber niteliğinde bir kitap ve iki fotoğraf bulundu.

3 / 126 ABD'nin Phoenix kentinde maddi sıkıntılar nedeniyle evlerinde başlattıkları tadilatı aralıklarla sürdüren çift, mutfak kısmına gelince büyük bir sürprizle karşılaştı.

4 / 126 Mutfakta 50 yıllık şifreli bir kasa bulan çift küçük bir servetin de sahibi oldu.

5 / 126 ABD'li çift, Kasadan çıkan paranın büyük bir kısmının 100 dolarlık banknotlar olduğunu ifade etti.

6 / 126 Şifreli kasanın içerisinde bulunan siyah beyaz fotoğrafın arka kısmına ise, "Alan, bende okuman gereken bir kitap var" notu yazıyor.

7 / 126

8 / 126

9 / 126

10 / 126

11 / 126

12 / 126

13 / 126 Evi kendilerine satan emlakçının bu durumdan haberi olmadığını söyleyen aile buldukları gizli oda ile gözlerine inanamadılar.

14 / 126 Odadan kadın çantası, çocuk oyuncakları, mektuplar ve belgeler çıktı.

15 / 126

16 / 126

17 / 126

18 / 126

19 / 126

20 / 126

21 / 126

22 / 126 Arkeoloji Müzesi çalışanları gelip çıkanları incelemeye başladı.

23 / 126 Kutuda Rus İmparatorluğuna ait altınlar, paralar ve belgeler bulundu.

24 / 126 Müze yetkilileri, kutunun 1941 veya 1942'de gizlendiğine inanıyor.

25 / 126 Çıkanların değerinin yaklaşık 15 bin dolar olduğu tespit edildi.

26 / 126 Kutudan çıkanların bir süreliğine müzede sergileneceği bildirildi.

27 / 126

28 / 126

29 / 126 46 yaşındaki Mathew Orlov isimli balıkçı Avustralya sahillerinde bulduğu köpek balığını, teknesine çekince sıradışı bir şey fark etti.

30 / 126 Balığın karnındaki hareketlilik dikkatini çekti ve köpekbalığının karnını yardı.

31 / 126 Hamile köpek balığının karnını yararak 98 yavrusunu işte böyle çıkardı.

32 / 126

33 / 126

34 / 126

35 / 126

36 / 126

37 / 126

38 / 126 Güney Kaliforniya'da polis ekipleri uyuşturucu satıcılarının evlerinin bahçelerinde yaklaşık 8 milyon dolarlık uyuşturucu ele geçirildi.

39 / 126

40 / 126 Rusya'da bir alışveriş merkezinin inşaat planında görünen gizli bir oda keşfedildi.

41 / 126 Odanın içinden çıkan, cüzdan herkesi şaşırttı.

42 / 126 Cüzdanda bazı fotoğraflarla belgeler bulundu. 1985 tarihli belgelerin açıklanması için araştırmalar yapılıyor.

43 / 126

44 / 126

45 / 126 Sevgilisine evlilik teklifi için bakın neler yaptı.

46 / 126

47 / 126

48 / 126

49 / 126

50 / 126

51 / 126 Nehirde yakaladığı 48 kiloluk ringa balığının midesini açınca içinden çıkanla şok oldu.

52 / 126 Balığın midesinden çıkan taşı parlatınca bakın nasıl bir hal aldı.

53 / 126 6 günün sonunda taşı hayli iyi bir fiyata satan balıkçı başına bunların geleceğini beklemediğini de kaydetti.

54 / 126

55 / 126

56 / 126

57 / 126

58 / 126 Çin'de yol çalışması sırasında buldukları tabutu açan yetkililer şok oldu.

59 / 126 Burada mezarlık bulunmadığını söyleyen yerel halk ve yetkililer 1 saatlik uğraş sonrası, tabutu bulunduğu yerden çıkarmayı başardı.

60 / 126 Yaklaşık 100 yıl olduğu düşünülen tabuttan kemikler çıkmasını beklerken cesetle karşılaşan halk neye uğradığını şaşırdı.

61 / 126

62 / 126

63 / 126 Avustralya'da bir çiftçi, marketten aldığı yumurtayı görünce şaşkına döndü.Yumurtanın boyu, normalinden 3 kat daha büyüktü. Ancak asıl ilginç olan, yumurtanın içinden çıkanlardı.

64 / 126 Avustralya'da Scott Stockman isimli bir çiftçi, marketten aldığı yumurtaların içine karışmış devasa yumurtayı görünce neye uğradığını şaşırdı.

65 / 126 Stockman, bir insanın avucunu tamamen kaplayan, normal boyutunun 3 katı olan bu yumurtayı sosyal medyada paylaştı.176 gram ağırlığındaki yumurta daha çok bir kaz yumurtasını andırıyordu.

66 / 126 Herkes devasa yumurtanın içinden bir yavru çıkmasını bekliyordu. Ancak öyle olmadı...Yumartanın sahibi yumurtayı kırdığında içinden normal boyutlarda bir yumurta daha çıktı. Üstelik kusursuz bir şekle ve kıvama sahipti.

67 / 126 Çok alışılmadık bu tablonun biyolojik açıdan bir açıklaması vardı elbette. Yumurta anomalisi olarak adlandırılan bu durum. Tavuğun üreme kanalına birden fazla yumurta sarısı bırakmasından kaynaklanan bir durum.

68 / 126 Kanalda kalan ve kabuklaşmaya başlayan yumurtanın üzerine ertesi gün yeni yumurtanın gelmesiyle oluşuyor.

69 / 126 Eski garajında bulduğu kutuyu açınca inanamadı.

70 / 126 Yıllardır kapalı duran kutuyu açınca içinden bir not ve çok sayıda gaz maskesi çıktı.

71 / 126

72 / 126

73 / 126 Terk edilmiş bir binanın duvarından çıkanlar şok etti.

74 / 126 Taşı kaldırdıkları anda askerdeki sevgiliye yazılmış bir mektup ve eski gazete küpürleri buldular.

75 / 126

76 / 126

77 / 126

78 / 126 New Yokrk'ta emekli olan bir adam, ailesiyle birlikte küçük bir çiftlik almaya karar verdi. Satın alma işlemlerinin ardından, çiftliğin içinde bulunan ahırın kapısı o gün ilk kez açıldı.

79 / 126 15 yıldır açılmayan ahırın içinden çıkanlar herkesi şok etti.

80 / 126 Taşınmadan önce adamın eşi ahırı kontrol etmek isteyince neye uğradığını şaşırdı.

81 / 126 Sadece bir çiftlik aldığını düşünen adam tam bir servete kondu. Eski arabalardan oluşan bir koleksiyon buldu ve bunları satmaya karar verdi.

82 / 126

83 / 126

84 / 126

85 / 126 Büyükannesinin dolabından çıkan kutuyu açınca inanamadı.

86 / 126 Yıllarca hepsini saklamış.

87 / 126 İşte büyükanneden kalan gazete sayfaları.

88 / 126

89 / 126

90 / 126

91 / 126

92 / 126

93 / 126

94 / 126 Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, kadın bulduğu taşları çekiçle parçalamaya çalışıyor.

95 / 126 Taşlar kırıldıktan sonra içinden çıkan renkli taşların elmas olduğu söyleniyor.

96 / 126

97 / 126 Miami'de metal dedektörü ile sahilde arama yapan adam, hiç ummadığı bir şeyle karşılaştı.

98 / 126 Deniz kenarında bir paket buldu.

99 / 126 Sahilde her zaman böyle aramalar yapan adam, kolye, cep telefonları, yüzükler bulmaya alışkındı ama bu sefer bulduğu paket hepsinden farklıydı ve çok heyecanlandı.

100 / 126 Paketin içini açınca ise şok oldu. İçinden çıkan deste deste parayı görünce inanamadı.

101 / 126 Etrafına baktığında ise hiç kimseyi göremedi. Paketin içinden tam 110.000 dolar çıktı.

102 / 126

103 / 126

104 / 126

105 / 126

106 / 126

107 / 126 Büyükannesinden kalan dolabı açınca gözlerine inanamadı.

108 / 126

109 / 126

110 / 126

111 / 126

112 / 126

113 / 126

114 / 126

115 / 126

116 / 126

117 / 126

118 / 126

119 / 126

120 / 126

121 / 126

122 / 126 Şişeden çıkanı görünce inanamadılar.

123 / 126 Sahilde yürürken buldukları şişenin içinden çıkanla şok oldular.Önce bunun bir şaka olduğunu sandılar ama içinden çıkan Fransızca notu görünce inanamadılar.

124 / 126

125 / 126