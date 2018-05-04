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Evlerinde tadilat yaparken buldular! İçinden çıkanlar şoke etti

DÜNYA HABERLERİ  | 04.05.2018 09:17 | Son Güncelleme

ABD'deki Arizona'da yaşayan çift, evlerini maddi zorluklar dahilinde yenilemeye çalışırken yüklü miktarda para buldu.

Mutfaktaki tadilat sırasında ortaya çıkan kasayı açan çift, karşılaştıkları manzara karşısında şoke oldu. İşte maddi sıkıntı çeken çiftin o anlarda yaşadıkları...

Çıkanlar şok etti

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ABD'nin Arizona eyaletine bağlı Phoenix kentinde evlerinde tadilat yapan bir çift büyük bir sürprizle karşılaştı.
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Çift, mutfakta tadilat sırasında şifreli bir kasa buldu. Kasada para, rehber niteliğinde bir kitap ve iki fotoğraf bulundu.
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ABD'nin Phoenix kentinde maddi sıkıntılar nedeniyle evlerinde başlattıkları tadilatı aralıklarla sürdüren çift, mutfak kısmına gelince büyük bir sürprizle karşılaştı.
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Mutfakta 50 yıllık şifreli bir kasa bulan çift küçük bir servetin de sahibi oldu.
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ABD'li çift, Kasadan çıkan paranın büyük bir kısmının 100 dolarlık banknotlar olduğunu ifade etti.
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Şifreli kasanın içerisinde bulunan siyah beyaz fotoğrafın arka kısmına ise, "Alan, bende okuman gereken bir kitap var" notu yazıyor.
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Evi kendilerine satan emlakçının bu durumdan haberi olmadığını söyleyen aile buldukları gizli oda ile gözlerine inanamadılar.
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Odadan kadın çantası, çocuk oyuncakları, mektuplar ve belgeler çıktı.
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Arkeoloji Müzesi çalışanları gelip çıkanları incelemeye başladı.
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Kutuda Rus İmparatorluğuna ait altınlar, paralar ve belgeler bulundu.
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Müze yetkilileri, kutunun 1941 veya 1942'de gizlendiğine inanıyor.
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Çıkanların değerinin yaklaşık 15 bin dolar olduğu tespit edildi.
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Kutudan çıkanların bir süreliğine müzede sergileneceği bildirildi.
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46 yaşındaki Mathew Orlov isimli balıkçı Avustralya sahillerinde bulduğu köpek balığını, teknesine çekince sıradışı bir şey fark etti.
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Balığın karnındaki hareketlilik dikkatini çekti ve köpekbalığının karnını yardı.
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Hamile köpek balığının karnını yararak 98 yavrusunu işte böyle çıkardı.
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Güney Kaliforniya'da polis ekipleri uyuşturucu satıcılarının evlerinin bahçelerinde yaklaşık 8 milyon dolarlık uyuşturucu ele geçirildi.
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Rusya'da bir alışveriş merkezinin inşaat planında görünen gizli bir oda keşfedildi.
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Odanın içinden çıkan, cüzdan herkesi şaşırttı.
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Cüzdanda bazı fotoğraflarla belgeler bulundu. 1985 tarihli belgelerin açıklanması için araştırmalar yapılıyor.
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Sevgilisine evlilik teklifi için bakın neler yaptı.
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Nehirde yakaladığı 48 kiloluk ringa balığının midesini açınca içinden çıkanla şok oldu.
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Balığın midesinden çıkan taşı parlatınca bakın nasıl bir hal aldı.
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6 günün sonunda taşı hayli iyi bir fiyata satan balıkçı başına bunların geleceğini beklemediğini de kaydetti.
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Çin'de yol çalışması sırasında buldukları tabutu açan yetkililer şok oldu.
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Burada mezarlık bulunmadığını söyleyen yerel halk ve yetkililer 1 saatlik uğraş sonrası, tabutu bulunduğu yerden çıkarmayı başardı.
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Yaklaşık 100 yıl olduğu düşünülen tabuttan kemikler çıkmasını beklerken cesetle karşılaşan halk neye uğradığını şaşırdı.
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Avustralya'da bir çiftçi, marketten aldığı yumurtayı görünce şaşkına döndü.Yumurtanın boyu, normalinden 3 kat daha büyüktü. Ancak asıl ilginç olan, yumurtanın içinden çıkanlardı.
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Avustralya'da Scott Stockman isimli bir çiftçi, marketten aldığı yumurtaların içine karışmış devasa yumurtayı görünce neye uğradığını şaşırdı.
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Stockman, bir insanın avucunu tamamen kaplayan, normal boyutunun 3 katı olan bu yumurtayı sosyal medyada paylaştı.176 gram ağırlığındaki yumurta daha çok bir kaz yumurtasını andırıyordu.
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Herkes devasa yumurtanın içinden bir yavru çıkmasını bekliyordu. Ancak öyle olmadı...Yumartanın sahibi yumurtayı kırdığında içinden normal boyutlarda bir yumurta daha çıktı. Üstelik kusursuz bir şekle ve kıvama sahipti.
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Çok alışılmadık bu tablonun biyolojik açıdan bir açıklaması vardı elbette. Yumurta anomalisi olarak adlandırılan bu durum. Tavuğun üreme kanalına birden fazla yumurta sarısı bırakmasından kaynaklanan bir durum.
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Kanalda kalan ve kabuklaşmaya başlayan yumurtanın üzerine ertesi gün yeni yumurtanın gelmesiyle oluşuyor.
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Eski garajında bulduğu kutuyu açınca inanamadı.
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Yıllardır kapalı duran kutuyu açınca içinden bir not ve çok sayıda gaz maskesi çıktı.
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Terk edilmiş bir binanın duvarından çıkanlar şok etti.
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Taşı kaldırdıkları anda askerdeki sevgiliye yazılmış bir mektup ve eski gazete küpürleri buldular.
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New Yokrk'ta emekli olan bir adam, ailesiyle birlikte küçük bir çiftlik almaya karar verdi. Satın alma işlemlerinin ardından, çiftliğin içinde bulunan ahırın kapısı o gün ilk kez açıldı.
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15 yıldır açılmayan ahırın içinden çıkanlar herkesi şok etti.
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Taşınmadan önce adamın eşi ahırı kontrol etmek isteyince neye uğradığını şaşırdı.
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Sadece bir çiftlik aldığını düşünen adam tam bir servete kondu. Eski arabalardan oluşan bir koleksiyon buldu ve bunları satmaya karar verdi.
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Büyükannesinin dolabından çıkan kutuyu açınca inanamadı.
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Yıllarca hepsini saklamış.
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İşte büyükanneden kalan gazete sayfaları.
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Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, kadın bulduğu taşları çekiçle parçalamaya çalışıyor.
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Taşlar kırıldıktan sonra içinden çıkan renkli taşların elmas olduğu söyleniyor.
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Miami'de metal dedektörü ile sahilde arama yapan adam, hiç ummadığı bir şeyle karşılaştı.
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Deniz kenarında bir paket buldu.
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Sahilde her zaman böyle aramalar yapan adam, kolye, cep telefonları, yüzükler bulmaya alışkındı ama bu sefer bulduğu paket hepsinden farklıydı ve çok heyecanlandı.
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Paketin içini açınca ise şok oldu. İçinden çıkan deste deste parayı görünce inanamadı.
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Etrafına baktığında ise hiç kimseyi göremedi. Paketin içinden tam 110.000 dolar çıktı.
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Büyükannesinden kalan dolabı açınca gözlerine inanamadı.
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Şişeden çıkanı görünce inanamadılar.
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Sahilde yürürken buldukları şişenin içinden çıkanla şok oldular.Önce bunun bir şaka olduğunu sandılar ama içinden çıkan Fransızca notu görünce inanamadılar.
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