Gizemli lahitteki kırmızı suyu içmek için kampanya başlattılar

Mısır’ın İskenderiye kentinde ay başında bulunan 2 bin yıllık ‘gizemli’ lahitle ilgili tartışma dinmiyor. Granit kaplı devasa lahitin içinden üç iskelet ve lağım suyu çıkmasının ardından binlerce kişi, bu pis suyu içmek için imza kampanyası başlattı.

LAHİT 30 TON AĞIRLIĞINDAYDI

30 ton ağırlığındaki lahitin İskenderiye’de bulunması ile açılması arasındaki sürede bir yandan Büyük İskender’in mezarı olabileceği iddia edilmişti. Bir yandan da, bu kadar büyük ve kapkara kaplı olması, hem de su mermeri ile gömülmüş olması nedeniyle lanetli olduğu, açılmaması gerektiği öne sürülmüştü. Lanet iddiaları sosyal medyada yayılmış, Mısır firavunu Tutankhamun’un mezarının 1922’de açılmasından sonra arkeolojik çalışmalara katılan birçok kişinin hayatını kaybettiği hatırlatılmıştı.

‘ENERJİ İÇECEĞİ OLARAK İÇMEMİZ GEREKİYOR‘

Ancak lanet söylentilerine kulak asmayan bilim insanları lahiti geçen perşembe açtı. Ve 2 metre yüksekliğinde, 3 metre uzunluğunda olan devasa mezarın içinden üç iskelet ile lağım suyu çıktı

Şimdi, kendilerini lanet dedikodularına kaptıranlar bir imza kampanyası başlattı. Kampanyada, “Lanetli, kara lahitteki kırmızı suyu bir tür gazlı enerji içeceği olarak içmemiz gerekiyor. Böylece

onun güçlerini alabilir ve nihayet ölebiliriz” deniliyor. The Independent’ın haberine göre, bu kampanya şimdiden 10 binden fazla kişinin imzasını toplamış durumda.