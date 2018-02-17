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Gören hayrete düşüyor! Porno yıldızını korkuluk yaptı

DÜNYA HABERLERİ  | 17.02.2018 17:53 | Son Güncelleme

Hindistan'da bir çiftçi, ekinlerinin yerel halkın çok dikkatini çektiğini iddia ederek, eski bir porno yıldızının posterinden korkuluk yaptı.

Gören hayrete düşüyor! Porno yıldızını korkuluk yaptı

lginç olay Hindistan’da yaşandı. Chenchu Reddy isimli çiftçi, tarlasına ektiği ürünlerin hızlı büyüdüğünü ve diğer çiftçilerin kendisini kıskandığını düşündü.

Tarlasını “kem gözlerden” korumaya karar veren çiftçi, eski bir porno yıldızı olan Bollywood’un ünlü isimlerinden Sunny Leone’nin bikinili bir posterinden “korkuluk” yaptı. Hindustan Times’a, “10 dönümlük arazimde bulunan ekinlerim bu yıl çok verimli ve bu durum diğer çiftçilerin de dikkatini çekiyor” diye konuşan Reddy, “ürünlerime nazar değmesin diye böyle bir çözüme başvurdum ve bu yöntem işe yarıyor. Artık kimse ekinlerime bakmıyor” ifadelerini kullandı.

Reddy’nin korkuluk yaptığı posterin üzerinde “Hey, ağlamayın ve beni kıskanmayın” ifadeleri yer alıyor.

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Hindistan porno yıldızı çiftçi korkuluk

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Sunny, Hindistan'lı değil, ama Hintlilere benzediği için orada megastar gibi sevilmekte. Adeta efsane. Kendisi aşırı istek ve davet üzerine Hindistan'a gittiğinde izdahama neden olmuştu. Sunny kadın veya yıldız olarak değil de.. neyse artık, kadın ve erkek ayrımı olmadan aşırı dercede hayranları var. Bu yüzden posterine bakan Hintli tarlaya ürüne bakmaz.Nazar falan da değidirmez.Adamın mantığı bu... O derece yani. Tuhaflıklar dünyası.
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