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IŞİD'den kan donduran vahşet! Ellerini ve ayaklarını bağlayıp...

DÜNYA HABERLERİ  | 01.05.2018 15:07 | Son Güncelleme

IŞİD'li teröristler, Suriye'deki Yermuk mülteci kampında bir esiri savaş uçaklarından atılan bombaların altında bıraktı. Yeni katliam yönteminin görüntüleri şok etkisi yarattı.

IŞİD'den kan donduran vahşet! Ellerini ve ayaklarını bağlayıp...

Suriye ve Irak'ta yenilen terör örgütü IŞİD, halen elinde tuttuğu bazı noktalarda ortaya koyduğu vahşetlere yenilerini ekledi.

Suriye'nin başkenti Şam yakınlarındaki Yermuk mülteci kampının kontrolünü eline geçiren katil sürüsü, elindeki esirleri bağlayarak hava saldırılarına karşı canlı kalkan olarak kullanıyor.

Teröristlerin yayınladığı bir videoda, bir tahtaya kolları ve ayaklarından bağlanan esirin başına da askeri bir miğfer giydiriyor.

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Kurban savaş uçaklarının bombardımanıyla enkaza dönen sokakta can veriyor.

Daha önce elinde tuttuğu esirlerin başını vuran, binalardan aşağıya atan veya canlı canlı yakan katil sürüsü IŞİD, 2017 yılında Suriye ve Irak'tan silinmişti.

Aylar süren savaşın ardından yalnızca sınır bölgesinde bazı çölleri kontrolünde tutan örgüt, halihazırda Suriye'de yeniden ayağa kalkmaya çalışıyor. Yermuk kampı, teröristlerin faaliyet gösterdiği Suriye merkezindeki son nokta.

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YPG'LİLER SALDIRI BAŞLATTI

ABD ile işbirliği yapan YPG'li teröristler ise, bugün Suriye'nin doğusunda IŞİD'e karşı yeni bir saldırı başlattıklarını duyurdu.

Suriye Demokratik Güçleri (SDF) çatısı altında barınan YPG'lilerin fotoğraflarını, Reuters haber ajansı servis etti. Fotoğraflarda, ABD üretimi zırhlı araçlar dikkat çekiyor.

Mart 2011'de başlayan gösterilerin kısa sürede iç savaşa dönüştüğü Suriye'de, çatışmalar yarım milyondan fazla insanın ölümüne yol açtı, milyonlarca Suriyeli ülkesini terk etmek zorunda kaldı.

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Anahtar Kelimeler:
Suriye IŞİD terörist Yermuk

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