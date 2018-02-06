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İşte SİHA ile vurulan Öcalan posterinin son hali!

DÜNYA HABERLERİ | 06.02.2018 12:57 | Son Güncelleme

Terör örgütü PYD/PKK mensuplarınca, Afrin'de provokasyon amacıyla inşa edilen terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın sözde anıtı, yerli üretim silahlı insansız hava aracı (SİHA) ile bombalandıktan sonra bu hale geldi.

İşte SİHA ile vurulan Öcalan posterinin son hali!

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) yapılan keşif faaliyetinde, terör örgütü PYD/PKK mensuplarınca, Kilis'in Gülbaba köyünün karşısındaki Darmık Dağı'nın güney yamacına "Öcalan Anıtı" inşa edildiği belirlenmiş, kısa süre sonra 53 metrelik beton yapının üzerine yerleştirilen Öcalan posteri yerle bir edilmişti.

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ÖSO YERLE BİR EDİLEN 'ANIT' ÖNÜNDE POZ VERDİ

Devam eden operasyonların ardından Darmık Dağı ve çevresi teröristlerden tamamen temizlendi. ÖSO mensupları da vurulan Öcalan anıtı önünde poz verdi.

ocalan

Örgüt mensuplarınca propaganda malzemesi haline getirilmek istenen sözde anıt için Zeytin Dalı harekâtı kapsamında hava harekâtı düzenlenmiş, yapının yerli üretim SİHA ve milli akıllı mühimmatlar kullanılarak bombalanmasının görüntüleri paylaşılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
SİHA Abdullah Öcalan Poster Afrin Suriye

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Okuyucu Yorumları 24 yorum
APOŞA SAYIN DIYEN ŞEHİDE KELLE DEYIP 3 KURUŞLUK MANEVİ TAZMINATA MAHKUM OLANLAR TÜRKLÜĞÜ BÖLÜCÜLÜK SAYAN ARAPSEVER RABISCI PAPA DOSTLARI APOSUN MEKTUBUNU DIYARBAKIRDA OKURKEN SALYA SÜMÜK AGLAYANLAR ÜZÜLMÜŞTÜR...
papağan
Gülümse apooo resmini çektiler....Allah ordumuzun yar ve yardımcısı olsun...
vatanı ne de güzel kurtarıyorlar :)))) sonu görünüyor bu barbarlığın.
sus lan terörist sevici mahlukat inşallah seninde evini bombalarlar şanlı ordum
vallahi insan gülüyor adam elinizde resmine vuracağınıza adama vurun. komik çelişkili saçna
zavalılar gerçegı turkiyede resmine ateş etseniz ne olur..ne komık...))))))
@zafred evet yakinda gercek butun pkk lilar yok olacak iclerinde sende dahil
.Yahu koskoca Dünya devleti olduğunu iddia eden bir ülkenin uğraştığı konuya bak .Bırakın bu boş işleri bırakın.Halk aç yoksul ,gençler işsiz siz onların önüne geçin.Bu ülkeyi önce açlığa mahkum edip sonra AB fonları gereği zaten yapılması gereken hangi iktidar olursa olsun yapmak zorunda bunu sanki AKP lütfu gibi sunup kendiniz oy devşirmeye kalkmayın.Eyyyy Göbeğini kaşıyan kişiliğini 10 torba kömüre 1 koli gıdaya değişen halkım aç gözünü silkin ölü toprağını at üzerinden ayağa kalk.Sen çöktüğün için onlar sana dev gibi görünüyor.
AYNI YERE YA ATATURKUN YADA TÜRK BAYRAGINI KOYALIM
Hahahaha Türkiye Cumhuriyetinin tek sorunu o portre ya.Ah Melih Ah nerdesin sen benim fişgiyeci başganım sen olsan kesin o gün Kızılay meydanı coşmuş havai fişek gösterileri düzenlemiştin. Özledik be seni. :))))))
Aslında canlısını imralıdan alıp , bir bombaya bağlayıp portresinin üzerine atmak mükemmel olurdu. İşte ben portre ona derim..
Gerzek yorum yapıp hirslanip da sahte gülücük atan s..sizler, aslında içiniz kan ağlıyor ya, pyd,pkk, orada o posteri ne amaçla yapmış ise anlı şanlı ordumuz da o amaçla dağıttı, hemde çoğunluğu Türkmen olan öso ile, :)
recep nevruzda diyarbakırda apo itinin mesajını okutturur merak etmeyin ..
catlayin adi pkk lilar hasedinizden sizide ayni sekilde havaya ucurcaz yakindir Allah ordumuza devletimize ulkemize guc kuvvet versin
İmralıya gidersin o bebek katilini alır o yerdeki dev posterinin üzerine bağlar ondan sonrada havaya uçurursun kapında yatarım ölene kadar..Gerçeğini besle bak fikir al vs vs svs resmini bombala..
nevruzda diyarbakırda mesajını erdoğan okur merak etmeyin..
gebertemediniz bi türlü şu alçağı.
KÖPEK KAFALILAR İNSAN OLUN İNSANLARIN İÇİNDE YASAYIN
büyük bir patlama gibi görünüyor.Yerli iha bu kadar hasar verebiliyorsa sevindirici.
Katil pkk pyd katliyamlar ile işgal ettiği topraklarda boğulacaktır.
Aponun kendisine vurunca diyenlere.aponun bu kadar değeri olmadığından.hatta ölüsünün.değeri.canlıolmasından.daha değerli.olur.
ne hale galmişse, yazık ya dişe dokunur hiçbirişleri olmayan insanlar gözümün üstünde kaş var diye sevinecek neredeyse
@erkan_1975_bazzz senin gözünün üstünde kaş değilde başka birşey var sallıyorlar.
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