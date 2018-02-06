İşte SİHA ile vurulan Öcalan posterinin son hali!

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) yapılan keşif faaliyetinde, terör örgütü PYD/PKK mensuplarınca, Kilis'in Gülbaba köyünün karşısındaki Darmık Dağı'nın güney yamacına "Öcalan Anıtı" inşa edildiği belirlenmiş, kısa süre sonra 53 metrelik beton yapının üzerine yerleştirilen Öcalan posteri yerle bir edilmişti.
ÖSO YERLE BİR EDİLEN 'ANIT' ÖNÜNDE POZ VERDİ
Devam eden operasyonların ardından Darmık Dağı ve çevresi teröristlerden tamamen temizlendi. ÖSO mensupları da vurulan Öcalan anıtı önünde poz verdi.
Örgüt mensuplarınca propaganda malzemesi haline getirilmek istenen sözde anıt için Zeytin Dalı harekâtı kapsamında hava harekâtı düzenlenmiş, yapının yerli üretim SİHA ve milli akıllı mühimmatlar kullanılarak bombalanmasının görüntüleri paylaşılmıştı.
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