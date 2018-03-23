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Kadınlara 'daha az seksi görünün' talimatı!

DÜNYA HABERLERİ  | 23.03.2018 07:22 | Son Güncelleme

Tayland makamları, Tay Yeni Yılı festivali Songkran sırasında kadınların cinsel taciz ve şiddetten nasıl kaçınabileceğini anlattı.

Kadınlara 'daha az seksi görünün' talimatı!

Bangkok Post’un haberine göre yetkililer, genç kadınların erkekleri kışkırtmamak için daha mütevazı kıyafet giymeleri ve daha az seksi görünmeleri gerektiğini söylediler.

Bunun dışında, alkollü içecekleri içmenin yasak olduğu ‘kuru bölgeler’ oluşturulacak. Ülke yönetimi, bu tedbirlerin turistleri ve diğer kutlayanları koruyacağından emin.

Diğer yandan Tayland Erkek ve Kadınların İlerici Hareketi Başkanı Jade Chaowilai, ülke yönetiminden kutlamalar sırasında kadınların güvenliğini daha etkili sağlamayı talep etti. Chaowilai, daha önce Songkran sırasında cinsel taciz ve şiddete uğrayan 30 kadının desteğini aldı.

Tay Yeni Yılı Songkran, 13-15 Nisan günlerinde kutlanıyor.

Kadınlara 'daha az seksi görünün' talimatı!Kadınlara 'daha az seksi görünün' talimatı!
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Anahtar Kelimeler:
TAYLAND ban Bangkok kadın

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