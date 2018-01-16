HABER

Kosova'da Sırp lider öldürüldü

DÜNYA HABERLERİ | 16.01.2018 13:42 | Son Güncelleme 13 dakika önce

Enis Tabak, Mitroviça, 16 Ocak (DHA) - Kosova'da kuzey Mitroviça'da GI SDP'nin lideri Oliver İvanovic, bu sabah ofisinde silahla vurularak öldürüldü. Kosovalı Sırp politikacı Oliver İvanovic'in TSI sabah 08.00 de Kuzey Mitrovitsa'daki ofisinin önünde silahlı saldırıya uğradığı ve hayatını kaybettiği öğrenildi.Kimliği belirlenemeyen kişi yada kişilerin kaçtıkları, Mitroviça hastanesine kaldırılan Özgürlük, Demokrasi ve Adalet Halk İnisiyatifi (GI SDP) liderinin ise hayatını kaybettiği açıklandı. 64 yaşındaki İvanovic, Kosova'da Sırpların yoğunlukta olduğu kuzey bölgelerinde en önemli isimlerden biriydi.

Kosova hükümeti, İvanoviç'in Öldürülmesi Olayını Kınadı

Olayın yaşanması ardından Kosova hükümeti, Mitroviça'nın kuzeyindeki parti binası önünde bugün Kosova Sırp siyasetçisi Oliver İvanoviç'in silahla öldürülmesi olayını sert bir dille kınadı. Kosova Hükümeti, Oliver İvanoviç'in öldürülmesi olayının hukuk üstünlüğü ve Kosova toprağında yasa ve düzenin uygulanması çabalarını baltalamak amacını taşıdığını değerlendirdi.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Times: Türkiye'ye Orta Doğu'da başarıyı müttefikleriyle güven tazelemesi getirir

Times: Türkiye'ye Orta Doğu'da başarıyı müttefikleriyle güven tazelemesi getirir

Sapık komşunun tacizi cinayetle bitti

Sapık komşunun tacizi cinayetle bitti

Siz bir de onu üniformasız görün

Siz bir de onu üniformasız görün

Ebru Polat'tan 800 bin TL'lik arabaya benzin yerine su

Ebru Polat'tan 800 bin TL'lik arabaya benzin yerine su

Batuhan Çolak yazdı: CHP, Erdoğan'ı Başkan yapmakta kararlı!

Batuhan Çolak yazdı: CHP, Erdoğan'ı Başkan yapmakta kararlı!

Afrin operasyonu öncesi Genelkurmay'dan çok kritik görüşme

Afrin operasyonu öncesi Genelkurmay'dan çok kritik görüşme

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İran'dan ABD'ye çok sert 'YPG' tepkisi

İran'dan ABD'ye çok sert 'YPG' tepkisi

Kolombiya'da köprü çöktü! Çok sayıda ölü ve yaralı var!

Kolombiya'da köprü çöktü! Çok sayıda ölü ve yaralı var!

'Türkiye Afrin'e operasyon düzenlerse ABD ile ilişkiler kalıcı olarak bozulur'

'Türkiye Afrin'e operasyon düzenlerse ABD ile ilişkiler kalıcı olarak bozulur'

Mahmud Abbas'tan Trump'a: Paran batsın!

Mahmud Abbas'tan Trump'a: Paran batsın!

Türk gazeteci çifte St. Petersburg’da barda meydan dayağı!

Türk gazeteci çifte St. Petersburg’da barda meydan dayağı!

California'da 13 çocuğu esir tutan çift yakalandı

California'da 13 çocuğu esir tutan çift yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.