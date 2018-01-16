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Kuzey Kore’den Trump’a: Köpek havlaması

DÜNYA HABERLERİ | 16.01.2018 16:03 | Son Güncelleme 8 saat önce

Özge Düzgün, İstanbul, 16 Ocak, (DHA)- Kuzey Kore lideri Kim Jong'un, ABD Başkanı Donald Trump'ın "nükleer düğmesinin boyutu” hakkındaki mesajına yanıtı iki hafta sonra geldi. Devletin çıkardığı gazetede Trump'ın bu sözleri "deli saçması" ve "kuduz köpeğin havlaması " olarak nitelendirildi. Yanıt, Kuzey Kore'nin iktidar partisinin resmi gazetesi Rodong Sinmun'un son baskısında geldi. Gerilim tartışmalı tweetinde Trump'ın, Kuzey Kore liderine karşı yeni yılda masasına nükleer bir düğme yaptığını ve bu düğmenin Kim'in "düğmesi”nden "daha büyük ve daha güçlü" olduğunu yazmasıyla başladı. Trump'un aksine, Kim'in bir Twitter sayfası yok, bu yüzden yanıt vermesi haftalar sürebiliyor. Kim, daha önce Trump için "bunak” kelimesini kullanmıştı, ABD Başkanı Trump ise Kim'e "küçük roket adam” ismini takmıştı.

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