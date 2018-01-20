'Otelde bedava konaklama' isteyen ünlü Youtuber hayatının şokunu yaşadı

87 bin Youtube, 76 bin Instagram takipçisi olan Elle Darby'nin Dublin'deki bir otele sorduğu soru başına iş açtı.

İngiltere'de yaşayan ve YouTube'da gezi ve güzellik temalı videolar çeken Elle Darby, 5 gecelik bir otel konaklamasını bedavaya getirmek için otele bir e-posta gönderdi. Otelin reklamını yapması ve konaklamadan yaşadığı memnuniyeti takipçileriyle paylaşması karşılığında, kendisi ve erkek arkadaşı için sevgililer günü için 5 gecelik ücretsiz bir tatil talep eden Elle Darby, hiç beklemediği bir cevapla karşılaştı.

Otele mail atan Elle Darby, geçtiğimiz sene Florida'da yer alan Universal Orlando ile bu şekilde bir anlaşma yaptığını ve iki tarafın da durumdan memnun ayrıldığını belirtti. Son olarak otelden cevap beklediğini belirten bir notla da e-postasını noktaladı. Gelen yanıt ise hiç de beklediği gibi olmadı.

"Attığınız bedava konaklama postası için teşekkürler. Öz benliğine saygı ve haysiyet gerektirmese de, böyle bir posta atmak cesaret ister. Size burada video karşılığında ücretsiz kalma izni verirsek sizinle ilgilenecek personelin parasını kim verecek? Bu arada şanslıyız ki Facebok sayfamızda 186 bin, Instagram'da 32 bin ve Twitter'dan 12 bin takipçimiz var. Ama şükürler olsun ki milyonlarca yıl bile geçse kimseden beleş bir şeyler istemem. Gelecekte tavsiyem odur ki, herkes nasıl ödeme yapıyorsa lütfen siz de öyle yapın. Böylece kendinize olan saygınızı göstermiş ve daha az utandırıcı bir şey yapmış olursunuz.

Saygılarımızla.

Not: Cevabımız, hayır."

Yanıt Darby'nin ismi kapatılarak otel tarafından sosyal medyada paylaşıldı. Ancak kullanıcılar kısa sürede bu kişinin Elle Darby olduğunu fark etti.

Darby'i işini menfaatleri için kullanmakla suçlayan kullanıcılar ünlü Youtuber'ı eleştirdi.