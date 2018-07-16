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Putin'den sürpriz vize kararı

DÜNYA HABERLERİ  | 16.07.2018 02:58 | Son Güncelleme

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, FIFA Dünya Kupası için Rusya’ya gelen taraftarlara yıl sonuna kadar Rusya’ya girişte vize uygulanmayacağını duyurdu.

Putin'den sürpriz vize kararı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Dünya Kupası'nın sona ermesinin ardından sonra önemli açıklamalarda bulundu.

'YIL SONUNA KADAR VİZE UYGULANMAYACAK'

Putin, Rusya’nın muhteşem sayılabilecek bir organizasyon gerçekleştirdiğini ifade ederek, “Dünya Kupası için Rusya’ya milyonlarca kişi geldi. Maçları izlemek isteyen taraftarlar yıl sonuna kadar özel işleri nedeniyle Rusya’ya gelmek zorunda kalabilir. Bundan dolayı Rusya olarak aldığımız karar doğrultusunda Dünya Kupası'nda maçları izleyen tüm taraftarlara yıl sonuna kadar Rusya’ya girişte vize uygulanmayacak” dedi.

Milyonlarca kişinin Rusya’yı daha yakından tanıma fırsatı bulduğunu söyleyen Putin, “Birçok insan artık ülkemiz hakkındaki fikirlerini değiştirdi. Bu bizim için önemli bir sonuç” şeklinde konuştu.

Rusya, Dünya Kupası öncesinde maçlara bilet alan yabancı ülke vatandaşlarına vizeyi kaldırmıştı. Maçlar için Rusya’ya giriş yapanlar 'Fun ID' adında bir kimlik almış, bu kimlikle Rusya’ya giriş çıkışlarında pasaport ve vize beyan etmemişlerdi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Rusya FIFA Dünya Kupası Vladimir Putin vize

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