Son dakika! Rusya, İngiliz diplomatları sınır dışı ediyor!

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Rusya'daki İngiliz diplomatların sınır dışı edileceğini duyurdu. Bakanlık İngiltere'nin eski Rus casusunun sinir gazıyla zehirlenmesinden Rusya'yı suçlu bulmasının kabul edilemez olduğunu belirtti.

Konuyla ilgili Kremlin'den gelen açıklmada ise İngiltere'nin tutumunu anlayamadıklarını ve bu tavrın sorumsuzca olduğu ifade edildi.

İngiltere Başbakanı Theresa May dün, İngiltere'de sinir gazı ile zehirlenen eski Rus casusu olayından Rusya'nın sorumlu olduğunu ve bu sebeple 23 Rus diplomatın sınır dışı edileceğini açıklamıştı.