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Son dakika! Rusya, İngiliz diplomatları sınır dışı ediyor!

DÜNYA HABERLERİ  | 15.03.2018 12:45 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre, dün Rus diplomatların ülkeyi terk etmeleri için bir hafta süre tanıyan İngiltere'ye Rusya'dan bugün aynı ölçüde bir yanıt geldi. Rusya Dışişleri Bakanlığı İngiliz diplomatların sınır dışı edileceğini açıkladı. Bakanlık İngiltere'nin suçlamalarının kabul edilemez olduğunu söyledi.

Son dakika! Rusya, İngiliz diplomatları sınır dışı ediyor!

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Rusya'daki İngiliz diplomatların sınır dışı edileceğini duyurdu. Bakanlık İngiltere'nin eski Rus casusunun sinir gazıyla zehirlenmesinden Rusya'yı suçlu bulmasının kabul edilemez olduğunu belirtti.

Konuyla ilgili Kremlin'den gelen açıklmada ise İngiltere'nin tutumunu anlayamadıklarını ve bu tavrın sorumsuzca olduğu ifade edildi.

İngiltere Başbakanı Theresa May dün, İngiltere'de sinir gazı ile zehirlenen eski Rus casusu olayından Rusya'nın sorumlu olduğunu ve bu sebeple 23 Rus diplomatın sınır dışı edileceğini açıklamıştı.

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Rusya İngiliz Sınır Dışı diplomat rusya ingiltere kriz

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
ingiltere atar-gider yapiyor arkasina israil ve Amerika yi alarak ama unuttuklari bisey var bu Rusya be Putin boru degil
heLaL oLsun rusLara.. hain varsa nerde nerede oLursa oLsun buLuyor ve isini bitiriyor.. keske bizimkiLerde becerebiLse...
3.dünya savaşı yaklaşıyor gibi
bizimkilerde incirlik üssünden kurtulamadılar daha.
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