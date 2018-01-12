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Son dakika! Türkiye'den ABD'ye seyahat uyarısı!

DÜNYA HABERLERİ | 12.01.2018 10:39 | Son Güncelleme 1 saat önce

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamada, Türkiye'den ABD'ye seyahat uyarısı yapıldı. Açıklamada "ABD’de yaşanan terör saldırıları ve şiddet olaylarında son zamanlarda artış olduğu gözlenmektedir" denildi. ABD, Türkiye'yi güvenlik açısından 3. kategori riskli ülkeler arasında göstermiş ve Türkiye'ye gideceklere 'Yeniden düşünün' uyarısı yapmıştı.

Son dakika! Türkiye'den ABD'ye seyahat uyarısı!

Dışişleri Bakanlığı, ABD için seyahat uyarısında bulunarak, "ABD'de yaşanan terör saldırıları ve şiddet olaylarında son zamanlarda artış olduğu gözlenmektedir. Bombalı veya silahlı terör eylemlerinin yanısıra, araçların kalabalık üzerine sürülmesi suretiyle gerçekleştirilen saldırıların, şehir merkezleri ile kültürel etkinlikleri, metro istasyonlarını, kamu binalarını, ibadet yerlerini hatta okul kampüslerini hedef almaya devam etmesi muhtemeldir. ABD'ye seyahat edecek olan vatandaşlarımızın seyahat planlarını gözden geçirmelerinde ve seyahat etmeleri durumunda tedbirli olmalarında fayda görülmektedir" açıklamasında bulundu.

Dışişleri Bakanlığı ABD için seyahat uyarısı yayınladı. Uyarıda şu ifadeler yer alıyor:

"ABD’de yaşanan terör saldırıları ve şiddet olaylarında son zamanlarda artış olduğu gözlenmektedir. Bombalı veya silahlı terör eylemlerinin yanısıra, araçların kalabalık üzerine sürülmesi suretiyle gerçekleştirilen saldırıların, şehir merkezleri ile kültürel etkinlikleri, metro istasyonlarını, kamu binalarını, ibadet yerlerini hatta okul kampüslerini hedef almaya devam etmesi muhtemeldir.

Ohio Üniversite Kampüsünde, Forth Lauderdale-Hollywood Havalimanında, Minnesota’da Dar Al-Farooq Camiinde, Teksas’taki bir kilisede düzenlenen saldırılar, Charlottesville ve New York’ta araçların kalabalığa sürülmesi suretiyle gerçekleştirilen saldırılar ve son olarak da New York metrosundaki bombalı saldırı, ABD’de yaşanan terörizme ve/veya aşırı sağcı/ırkçı eylemlere örnek teşkil etmektedir.

ABD'den vatandaşlarına Avrupa'ya seyahat uyarısı

Ayrıca, resmi görevle ABD’ye seyahat eden kamu görevlisi vatandaşlarımız dahil Türk vatandaşları, muteber olmayan kaynakların ifadelerine dayanılarak keyfi tutuklamalara maruz kalmakta; vatandaşlarımıza yönelik olarak açılan davalarda, FETÖ terör örgütü mensubu ya da sempatizanı tanıkların önceden kurgulanmış asılsız iddialarına ve iftiralarına itimat edilmek suretiyle vatandaşlarımız hakkında adli kararlar verilebilmektedir.

Bu şartlarda, ABD’ye seyahat edecek olan vatandaşlarımızın seyahat planlarını gözden geçirmelerinde ve seyahat etmeleri durumunda tedbirli olmalarında fayda görülmektedir."

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Washington, ülke dışına gitmeyi planlayan vatandaşları için yeni uygulamaya koyduğu seyahat danışma dizininde, Türkiye'yi Sudan ve Venezuela gibi güvenlik açısından 3'üncü kategori riskli ülkeler arasında göstermiş ve Türkiye'ye gideceklere "Yeniden düşünün" uyarısını yapmıştı.

Bunun ardından ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Philip Kosnett Dışişleri Bakanlığı'na çağrılmış ve Ankara'nın rahatsızlığı iletilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Türkiye Dışişleri Bakanlığı

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Okuyucu Yorumları 44 yorum
:)merak etmesin bakan orası bizden bin misli daha iyi
Bizim ekmeğimizi yiyipte bize hainlik eden Abd köpekleri ! Kökünüz kurusun...
canın cehenneme
sanki burnumuzun dibindeki terör olaylarından kurtuldukta,ABD dekinden kendimizi koruyalım.siz önce içeriye bakın içeriye .sersemler.
@bulentburak senigidi fetöcü sersem
dun abd azerbaycana gidecek vatandaslari icin seyahat uyarisinda bulunmustu teror tehlikesi var diye teror riski yuksek risk olan ulkeler listesine aldi turkiyeden aninda misilleme geldi iki devlet tek millet dedikleri budur iste...
vallahi bravo ATATÜRK ün çizgisinden çıktığınız için size çok kızıyordum ama bu iblis AbD ye aynen böyle muamele ye devam etkisinin hiç bir önemi yok devletim sonuna kadar arkandayim
helal olsun arkadaşım benim gibi düşünenlerin olduğu için mutluyum
türkiyede hergün üstümüze araçlarla sürüyorlar düğün dernek diye ateş açıp çoluk cocuk öldürüyorlar bomba desen düne kadar patlamadık semt kalmadı. bu uyarı sadece biraz olsun iyileşen ilişkileri kopartmak için yapılmış saçma birşey.
Türkiye'de ölmüyorsak ABD'de hiç bir şey olmaz. devlet mi yönetiyorsunuz anaokulu cocugumusunuz belli değil. Şu aptalca siyasetinizi düzeltin ülkeyi ne hale getirdiniz.
Yeryüzündeki en saçma güvensiz ülke Türkiye silahlanma serbest olmuş sen neyin bakanısın hangi kafanın bakanısın
Küçük beynince AMERİKAYA LAF atıyorsun
kısasa kısas....
HELAL...
Özellikle de zafer Çağlayan Muammer Güler egemen bağış süleyman aslan gitmesin onlara karşı bir terör eylemi olabilir bu arada Berat Albayrak hiç gitmesin paket olayı olabilir
Yine boş konuşmuşsun AMERİKAN DÜNYANIN EN GÜÇLÜ VE EN GÜVENİLİR ÜLKESİ türkiye ile bir tutma cahil
Bu milli bir ruhla alakalı yani sen git orada ikamet edebilirsin sana demiyorlar....
Bu milli bir ruh olmakla alakalı sen gidebilirsin hatta insallah bu ülkeden gidersin ABD ye yerlesirsin diyorum aenin için.
sanki zaytung haberi,okudukça bir gülme geliyor
Chp ne mandacıymış be bunlar tam bağımsız türkiye derler bide
@extrabilenadam CHP SENİN AKLINI ALMIŞ. AKP KURULALI 15 YIL OLDU ONDAN ÖNCE SEN NECİYDİN KİME OY VERİYORDUN MERAK ETTİM. ESKİ PARTİNE İHANET ETTİĞİNE GÖRE SEN HERKESE HATTA ÜLKENE BİLE İHANET EDERSİN.
ABD TERÖR EYLEMLERİNDEN GUVENSİZ LİGİNİ YETİŞMİŞ OYSAKİ ABD YE TATİLE GİDECEKTİM BU NEDENDEN GİTMİYORUM
ABD ye giden halkalı şeker olsun o vakit !
3. sınıf ülkelerin açıklaması gibi , Eski küçük komünist devletlerde SSCB'ye yaranmak için böyle yalakalık yapardı o devletçikleri hatırlattı bana .
BURDAKİ İNCE DOKUNUŞU ANLAMAYAN GERİZEKALILAR LA DOLMUŞ MEMLEKET LAN ÖKÜZLER HEP ABD Mİ YAPACAK BU UYARILARI BU ÜLKEDE BU İNSANLARLA YAŞAMAK BANA ÇOK ZUL GELİYOR
@arikanercan KEŞKE BU İNCE DOKUNUŞU ÖNCE KENDİNE UYGULASAYDINDA ÜLKE NEDEN 15 YILDA BU DURUMA DÜŞTÜĞÜNÜ ANLASAYDIN..
1zamannn. kardes burası osmanlı topragı sen ne ayaksın git amerikana orda yasa sevdalısıysan kalleslerin
En çok chp lilere koymuş
cok guldüm yahu:) sen kendi ülkene bi bak sonra abd nin terörune
Bu bir misilleme mal erifler bizede yapmislardi
komik hatalı yanlı tutarsız bildiri sormazlar mı ohal ile ülke yönetenler ülkesindeki bu bildiri ne kadar hükmü olur ne kadar gerçektir diye...
2001 de sıfır terör'le aldığınız ülkeyi terörist yuvası haline getirdiniz 2003 den bu yana sayenizde 5.000 den fazla şehit verdik mübarek Cuma günü Allah cezanızı versin.
kahrolsun abd ve emperyalist ülkeler ve hain destekçileri, yaşasın bunların karşısında kim olursa olsun duranlar!!!
Şimdi Amerika Düşünsün!?.
hükümet yetkililerimiz ve bürokratlarımız aman gitmesin tehlikeli yer orası
GARİPLER ABD YE GİTME ŞANSI YOK. BİR KISMI ÜLKEDE ZATEN YAŞAYAN ÖLÜ DURUMUNDALAR. BİR KISMIDA YOKSULLUKTAN BESLENMİYOR VE HASTAHANELERDE SÜRÜNÜYOR. İŞ BULAN ŞANSLILARDA YENİ 1600 TL ASGARİ ÜCRETLE KÖLE DURUMUNDA. YAŞASA NE YAŞAMASA NE..TERÖR VE TARİKATLARIN ELİNE DÜŞENLERİ SAYMAZSAK. ABD YOKSULA ZATEN VİZE VERMİYOR. VALLA BİZ GARİPLERİN ENDİŞE EDECEK DURUMU YOK. KALA KALA ZENGİNLER VE BÜROKRASİ KALIYOR ONLARIDA POLİS YADA KORUMA ORDULARI KORUYOR.. SYN BAKAN SEN KİME UYARIDA BULUNDUN BUNU ANLAYAMADIK. KONUYU BİRAZ AÇARMISIN.????
Bu uyarı güzel olmuş :)
türkiyeden teröristler gitmesin,akp,nin hırsızları gitmesin, bunlaramı mesaj verilmek istendi
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamada, Türkiye'den ABD'ye seyahat uyarısı yapıldı. Açıklamada "ABD’de yaşanan terör saldırıları ve şiddet olaylarında son zamanlarda artış olduğu gözlenmektedir" denildi. BUGÜN EN ÇOK GÜLDÜĞÜM HABER....
kişisel siyaset , dedikodu doğurur .. bir makam ki ülkeyi temsil edecek o makamdan bunları bu tür çıkışları görmek hem abd hem türkiye adına yorum bile yok ...YORUMSUZZZ...
hep abd hollanda almanya avustralya bu gibi uyarilari vatandaslarina yapiyordu Türkiye yle ilgili sadece bizim topraklarimizda olmuyor bu tur eylemler Türkiye eski gucsuz Türkiye degil olmasi gerekende buydu ne kadar cok zarar etti bunlar yuzunden ulkemiz truzim tarim basta olmak uzere bircok piyasamiz zedelendi
Yine misliyle karşılık vermişler helal olsun! :)))))
misillemeye bak çay demle
vize vermiyorlar ki gidip rahat rahat terör saldırısı izleyelim. Türkiye'de elimize geçmiyor. en son ne zaman terör saldırısı oldu Türkiye'de ?????
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