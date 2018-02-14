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Tehlike çanları çalıyor! Bilim insanları uyardı

DÜNYA HABERLERİ  | 14.02.2018 23:00 | Son Güncelleme

Bilim insanları küresel deniz seviyesindeki artışın son 25 yılda giderek hızlandığı uyarısında bulundu.

Tehlike çanları çalıyor! Bilim insanları uyardı

ABD'nin Colorado Üniversitesi, Güney Florida Üniversitesi ve Old Dominion Üniversitesinden bilim insanları, 1992'den bu yana uydulardan yapılan küresel deniz suyu seviye ölçümlerine göre, küresel deniz seviyesinin 1990'lı yıllarda yılda ortalama 2,5 milimetre yükselirken, bugün 3,4 milimetre yükseldiğini belirledi.

Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) ile Fransa Ulusal Uzay Araştırmaları Merkezinin (CNES) okyanus topografyası ölçüm uyduları Topex/Posedion, Jason-1, Jason-2 ve Jason-3'ün verilerini kullanan araştırmacılar, artış hızının böyle devam etmesi halinde, yüzyıl sonuna gelindiğinde küresel deniz seviyesinin bugünkünden 65 santimetre fazla olacağına işaret etti.

SAHİL KENTLERİ BÜYÜK TEHLİKEDE

Bilim insanları, bunun sahil kentleri için büyük problemler doğurabileceği hatta sular altında kalabileceği uyarısında bulundu.

Araştırmada küresel ısınmanın artış hızına iki ayrı yönde etki ettiğine vurgu yapıldı. Atmosferdeki ve deniz suyundaki ısınmanın bir yandan yol açtığı genleşme nedeniyle su seviyelerini nispi olarak yükseltirken öte yandan Antarktika ve Grönland gibi büyük buz kütlelerindeki erimeyi hızlandırarak su miktarını artırdığı kaydedildi.

Araştırmanın sonuçları ABD Bilimler Akademisi yayını "Proceedings of the National Academy of Sciences"ta yayımlandı.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
deniz seviyesi bilim insanları sahil kentleri

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Hesapladıkları gibi olmayacak aynı oranda buharlaşma var. Her şeyi geçtim, fabrikalar falan ok tamam ama adam uzaya her ay onlarca roket gönderiyor, havanın içine ediyor tonlarca yakıt atmosfere karışıyor , YALAN MI ? :)
Çan çalmayın bırakın şu çan çalmayı artık. ccc.
Doğa bir canlıdır ve bizler içindeki hücreleriz. Doğa ölürse hücreler de ölür.
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