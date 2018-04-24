Trump: İran’la yapılan nükleer anlaşma çılgınca ve berbat

Washington'da Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u konuk eden ABD Başkanı Donald Trump, Fransız liderle Oval Ofis'te yapacağı görüşmenin öncesinde açıklamalarda bulundu.

'DELİCE VE BERBAT'



Macron'la İran ile yapılan nükleer anlaşmayı ve Paris İklim Anlaşması'nı değerlendireceklerini söyleyen Donald Trump, "İran anlaşması delice, asla yapılmamış olmaması gereken berbat bir anlaşma. İran füzeler deniyor ve bölgede problemlere neden oluyor." ifadelerini kullandı.

Tahran yönetiminin nükleer anlaşmanın iptali halinde nükleer programına geri döneceği yönünde açıklamaları hakkında konuşan Trump, "Nükleer programı yeniden başlatmak İran için kolay olmayacak. Eğer yeniden başlatırlarsa daha büyük problemleri olacak" şeklinde konuştu.