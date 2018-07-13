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BİLSEM sonuçları 2018: Hak Kazananlar belli oldu!

EĞİTİM HABERLERİ  | 13.07.2018 17:02 | Son Güncelleme

BİLSEM başvurusu yapan öğrencilerin beklediği haber geldi. MEB, BİLSEM sonuçları sorgulama ekranını adayların erişimine açtı. Böylece başvuru yapan öğrenciler bilim ve sanat merkezlerinde eğitim almaya hak kazanıp kazanmadıklarını öğrenmeye başladılar. İşte 2018 yılı BİLSEM sonuçları ile ilgili detaylarl...

BİLSEM sonuçları 2018: Hak Kazananlar belli oldu!

BİLSEM sonuçları açıklandı. Bilim ve Sanat Eğitim Merkezlerinin kısaltılmış hali olan BİLSEM için başvuru yapan öğrenciler heyecanla sonuçları bekliyorlardı. MEB yaptığı açıklama ile BİLSEM sonuçları ilan etti ki böylece bilim ve sanat merkezilerinde eğitim hakkı kazanan öğrenciler belli oldu. 2018-2019 eğitim öğretim yılından itibaren bilim ve sanat merkezlerimizde eğitim alacak öğrencilere yönelik gerçekleşen grup tarama uygulaması sonuçları haberimizde linkten sorgulanabilir. 2018 Bilsem sınav sonuçları sonrasında kazanan öğrenciler ne yapmalı? BİLSEM sınav sonuçları sorgulama ekranı haberimizde.

2018 BİLSEM SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

BİLSEM Bilim ve Sanat Merkezleri Grup Tarama Uygulaması Sonuçları için TIKLAYINIZ

BİLSEM SINAV SONUÇLARI İTİRAZ NASIL YAPILIR?

Grup tarama uygulama sonucuna öğrenci velisi tarafından yapılacak itirazlar 19-23 Mart 2018 tarihleri arasında http://eitiraz.meb.gov.tr/ adresinden yapılacaktır. Ancak itirazlar MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesinin T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankasından herhangi birine kurumsal tahsilat programı aracılığıyla veya tüm banka kredi kartları ile https://odeme.meb.gov.tr/ internet adresinden öğrencinin T.C. Kimlik numarası ile 20 TL (yirmi TL KDV dâhil) yatırıldıktan sonra yapılabilecektir.

MEB BİLSEM SINAV SONUÇLARI DUYURUSU

2018-2019 eğitim öğretim yılında bilim ve sanat merkezlerimizde eğitim alacak 1, 2 ve 3. sınıf öğrencilerine yönelik tablet bilgisayar uygulaması 06 Ocak -10 Mart 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Uygulamada yetenek alanlarına ve sınıf düzeylerine göre bireysel incelemeye hak kazanan öğrenciler için taban puanlar aşağıda belirtilmiştir. Grup Tarama uygulamasında 1. Sınıflar için 60, 2 ve 3. Sınıflar için 70 soru sorulmuş olup her soru 10 puan olarak değerlendirilmiştir.

Sınıf Düzeyi Genel Zihinsel Yetenek Alanı Resim Yetenek Alanı Müzik Yetenek Alanı
1.sınıflar 350 340 340
2.sınıflar 510 500 500
3.sınıflar 560 500 550

Bilsem, Bilim ve Sanat Eğitim Merkezlerinin kısaltılmış ismidir. İlkokullarda sınavla tespit edilen özel yetenekli öğrencilerin örgün eğitim kurumlarındaki eğitimlerini aksatmayacak şekilde bireysel yeteneklerinin farkında olmalarını sağlamak ve sahip oldukları kapasitelerini geliştirerek üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla devlete bağlı olarak açılmış olan özel eğitim kurumlarıdır. Türkiye genelinde her ilde bir bilsem olmakla birlikte nüfus yoğunluğuna göre büyük şehirlerde birden fazla bilsem olabilmektedir.

ADAY GÖSTERİLDİKTEN SONRA NE YAPMAK GEREKİR?

Aday gösterilen öğrencilerin tümü grup tarama sınavına (tablet üzerinde yapılan dijital uygulama) girmelidir. Öğrencinin bu sınava ne zaman gireceği il tanılama sınav komisyonu tarafından planlanacak ve öğrencilere randevu verilecektir. Grup tarama uygulaması tüm Türkiye’de tamamlandıktan sonra yetenek alanları bazında sonuçlara göre ülke ortalaması belirlenerek, bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrenciler MEB kurumsal web sitesinden ilan edilecektir. Bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrencilere il tanılama sınav komisyonu tarafından MEBBİS-BİLSEM işlemleri modülü üzerinden randevu verilecektir.

BİREYSEL DEĞERLENDİRME İTİRAZLARI NASIL YAPILIR?

Bireysel değerlendirmelere ilişkin itirazlar, sonuçların yayımlanmasından itibaren 16 -20 Temmuz 2018 tarihleri arasında öğrenci velisi tarafından il milli eğitim müdürlükleri il sınav tanılama komisyonlarına yapılacaktır. Faks ya da e-posta ile yapılan itirazlar dikkate alınmaz. Yapılan itirazların cevaplanmasında gelen evrak kayıt tarihi dikkate alınacaktır. Belirtilen süre dışında yapılan, öğrencinin TC kimlik numarasının belirtilmediği, imza ve adres bilgisi olmayan dilekçeler dikkate alınmayacaktır. İtirazların değerlendirilmesi 23-27 Temmuz tarihlerinde yapılacak.

bilsem-takvim

BİLİM SANAT MERKEZLERİ

İlk, orta ve lise çağındaki genel zihinsel yetenek, resim ya da müzik alanlarında yetenekli olan özel yetenekli öğrencilerin örgün eğitim kurumlarındaki eğitimlerini aksatmayacak şekilde; bireysel yeteneklerinin farkına varmalarını, geliştirmelerini ve yeteneklerini en üst düzeyde kullanabilmelerini sağlamak amacıyla eğitim veren özel eğitim kurumlarıdır.

Öğrenci kabulü: 1. 2. ve 3. sınıflar
Bu düzeyde kuruma kabul edilen öğrenciler liseden mezun olana dek yetenek alanları doğrultusunda farklılaştırılmış eğitim almaya hak kazanırlar.

EĞİTİM PROGRAMLARI

Uyum programı
Destek eğitimi
Bireysel yetenekleri fark ettirme programı
Özel yetenekleri geliştirme ve proje üretimi / yönetimi çalışmaları

BİLSEM’E NASIL BAŞVURULUR?

BİLSEM (Bilim ve Sanat Eğitim Merkezleri) 'e öğrenci seçimi Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından her yıl belirlenen tarihlerde yapılan sınav sonuçlarına göre yapılmaktadır. Bu sınav ilkokul 1., 2. ve 3. sınıf düzeyindeki öğrencilere tablet üzerinde dijital olarak yapılmaktadır. Bu sınava 2017 yılına dek bireysel olarak başvuru yapılamıyordu. Diğer senelerden farklı olarak 2017 - 2018 Eğitim Döneminde veliler, sınav ücretini yatırdıktan sonra sınıf öğretmeninden gözlem formunu doldurmasını talep edebilecek. Aslında dolaylı bir şekilde Bilsem sınavı başvurularının bireysel olarak yapılmasının önü açıldı. Sınava katılacak olan öğrenciler okullarındaki sınıf öğretmenleri tarafından doldurulan "gözlem formu" listesiyle aday gösterilmektedir.

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