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  4. SON DAKİKA | 7 ilde DEAŞ operasyonu: 23 gözaltı

SON DAKİKA | 7 ilde DEAŞ operasyonu: 23 gözaltı

25.04.2024 09:59
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Son dakika haberi: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 7 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen 'Bozdoğan-29' operasyonlarında 23 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

SON DAKİKA | 7 ilde DEAŞ operasyonu: 23 gözaltı

Son dakika haberine göre Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; il emniyet müdürlükleri tarafından Çanakkale, Hatay, Konya, Sakarya, Tekirdağ, Yalova ve Yozgat olmak üzere 7 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik olarak düzenlenen operasyonlar sonucu; Hatay'da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 10 şüpheli yakalandı. Yalova'da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 5 şüpheli yakalandı. Konya’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 1 şüpheli yakalandı. Yozgat'ta DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 3 şüpheli yakalandı. Çanakkale’de DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 1 şüpheli yakalandı. Sakarya'da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 2 şüpheli yakalandı. Tekirdağ'da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 1 şüpheli yakalandı" dedi.

'TERÖRİSTLERİN HİÇBİRİNE GÖZ AÇTIRMAYACAĞIZ'

Yerlikaya ayrıca, "1 Haziran 2023-22 Nisan 2024 tarihleri arasında 10 aylık süre içinde DEAŞ terör örgütüne yönelik toplam 1422 operasyon düzenledik. Operasyonlarda 2 bin 991 şüpheli yakalandı. Bunlardan; 718'i tutuklandı. 566'sı hakkında adli kontrol kararı verildi. Aziz milletimizin bilmesini isterim ki teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

(DHA)Bu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

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DEAŞ son dakika
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