Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'dan öğretmen ataması müjdesi

Manisa'da bu yıl 478'incisi düzenlenen Uluslararası Mesir Macunu Festivali kapsamında Sultan Camii'nden mesir saçımına katılan Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, daha sonra Ak Parti Manisa İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Partililer tarafından kapıda karşılanan Bakan Yılmaz, burada yaptığı konuşmada Manisa Uluslararası Mesir Macunu Festivali'ne övgüler yağdırıp, "Mesir Festivali 5 asra yakın zamandır kutlanıyor. Bu milletin ortak bir değeri olduğunu gösteriyor. Bu festivale gelince gördüm ki tarih, birlik ve beraberlik, değer var. Bizim için de önemli değer verdiğimiz şey birlik ve beraberliğin olması. Manisalılar'ı bu konuda takdir ediyorum. Eğer bu değer sahip çıkılmasaydı unutulur giderdi. Etkinliklerin toplum vicdanında bir karşılığının olması lazım. Mesir Festivali de toplum tarafından benimsendiğinin apaçık görüntüsüdür" dedi.

'BEŞERİ SERMAYE EĞİTİM İLE DEĞERLİDİR'

Bakan Yılmaz, konuşmasına AK Parti iktidarı döneminde eğitime yapılan hizmetlerden söz ederek şöyle devam etti:

"Türkiye, OECD ülkeleri arasında son 10 yıllık dönemde milli gelirini en çok attıran ülkedir. 2007'nin son çeyreğinden itibaren 2017'nin son çeyreğine kadar milli gelirini en çok attıran ülkeler arasında Türkiye açık ara birinci. Peki bunu ne sağladı? Petrol bulmadık, doğalgaz bulmadık. Altın, elmas madeni bulmadık. Peki nasıl açık ara birinci olduk? Çünkü, beşeri sermayemiz var. Beşeri sermayede eğitim ile değerlidir. Eğitimsiz nüfusunuz size yüktür. Eğitimli nüfusunuz size güçtür. Türkiye kendisine beşeri sermayesine kendisine güç olarak dönüştürmeyi başarabilmiş dünyadaki ender ülkelerden biridir."