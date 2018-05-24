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310 yıldır sular altındaydı! İçinden hazine çıktı

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 24.05.2018 07:31 | Son Güncelleme

Arkeologlar, 1708 yılında Karayip Denizi'nde İngiliz kuvvetleri tarafından batırılan İspanyol gemisi San Jose'den 10 milyar dolar değerinde hazine buldu.

310 yıldır sular altındaydı! İçinden hazine çıktı

Karayip Denizi'nde İngiliz donanması tarafından batırılan geminin Amerika'dan Avupa'ya hazine taşıdığı ortaya çıktı.

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Anahtar Kelimeler:
Karayipler hazine gemi San Jose

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