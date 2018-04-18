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ABD'li milyarder uyuşturucu kliniğinde öldü!

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 18.04.2018 09:19 | Son Güncelleme

Meksika'daki bir uyuşturucu kliniğine yatırılan ABD'li milyarder Matthew Mellon, hayatını kaybetti.

Matthew Mellon, uzun süredir ilaç bağımlılığından kurtulmak için mücadele ediyordu.

ABD'li milyarder Matthew Mellon yaşamını yitirdi

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Servetini kripto paralarla katlayan ABD'li milyarder Matthew Mellon 54 yaşında bir uyuşturucu kliniğinde yaşamını yitirdi.
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Kripto para birimi Ripple’a ilk yatırım yapanlardan biri olan ve bu sayede 2 milyon dolarlık yatırımla 1 milyar dolar servet elde eden Matthew Mellon Meksika’da uyuşturucu ile mücadele ettiği bir klinikte yaşamını yitirdi.
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ABD’deki iki köklü bankacılık ailesinin oğlu olan ve geçmişte New York Cumhuriyetçi Parti Finans Komitesi Başkanlığı da yapmış olan Mellon’un üç çocuğu bulunuyor.
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2016 yılında Mellon’un OxyContin adlı bir ilaca bağımlı olduğu ve ayda 100 bin dolar harcadığına yönelik haberler çıkmış, New York Post’a konuşan Mellon, “Bu ilaç yasal eroin gibi ve önlem alınmalı” demişti.
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Mellon uyuşturucu bağımlılığıyla mücadele etmiş, Meksika’nın Cancun kentindeki bir klinikte tedavi görmeye başlamıştı.
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Mellon ABD Başkanı Donald Trump ve girişimci Elon Musk’ın da mezunları arasında bulunduğu Wharton School’dan mezun olmuştu.
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1999’da Tamara Mellon ile evlenen Matthew Mellon, 2004’teki boşanma davası sırasında eşiyle anonim uyuşturucu bağımlıları terapisinde tanıştığını söylemişti.
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Matthew Mellon ölüm

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