Angelina Jolie'ye benzemek için bu hale gelmişti! İşte yeni görüntüleri

Sahar Tabar bu itirafın ardından sosyal medya hesabından oynanmamış fotoğraflarını da paylaşmaya başladı. Son paylaşımlarında bir kez daha ameliyat masasına yattığı görülen Tabar'a takipçilerinden tepki geldi. Tabar, 'Doğal halin çok güzel. Neden böyle yapıyorsun?' gibi yorumlarla karşılaştı.

Angelina Jolie’ye benzemek isteyen Sahar Tabar'dan yeni fotoğraf

1 / 24 İran'da yaşayan ve geçtiğimiz aylarda Angelina Jolie’ye benzemesiyle dünyada gündem olan Sahar Tabar yeni bir fotoğrafını yayınladı.

2 / 24 Geçtiğimiz aylarda Angelina Jolie’ye benzemek için estetik ameliyat dışında makyaj ve photoshop kullandığını itiraf eden Taber'ın son görüntüsünde Jolie’ye benzerliğinden uzak olduğu görüldü.

3 / 24 Tabar makyajsız ve photoshopsuz halinin fotoğraflarını paylaştı.

4 / 24 Tabar’ın yüzünde hiç makyaj olmadan çekilen fotoğrafları büyük beğeni alırken birçok insan, “Neden böyle yapıyorsun, doğal halin gayet güzel” şeklinde yorumlarda bulundu.

5 / 24 Tabar'ın son yayınladığı videolarla yeni bir estetik operasyon daha geçirdiği görüldü.

6 / 24 Bir kez daha ameliyat masasına yatan Tabar, şimdi de burnunu yaptırmış.

7 / 24 İşte Tabar'ın makyajsız hali...

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