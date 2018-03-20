Bakışlar artık onun üzerinde! Babasını bile solladı

Popülaritesi oldukça yüksek olan güzel model, babasını gölgede bıraktı.

Jasmyn Wilkins babasını solladı!

1 / 32 Eski NBA yıldızlarından Gerald Wilkins'in model kızı Jasmyn Wilkins, popülaritesiyle şimdiden babasını sollamış durumda.

2 / 32 NBA takımlarından Cleveland Cavaliers'ta uzun süre forma giyen Gerald Wilkins, emekliliğinde kızının gölgesinde kalmış durumda.

3 / 32 Amerika'da 2012'de yerel bir güzellik yarışmasını kazandıktan sonra şöhrete kavuşan genç model, başarı basamaklarını bir bir çıkıyor.

4 / 32 Sosyal medyayı etkili bir biçimde kullanan genç Wilkins, son olarak dünyaca ünlü Sports Illustrated dergisi için Bahana sahillerinde pozlar verdi.

5 / 32 Katıldığı defilelerin yanı sıra babasının ününden de faydalanan siyahi model zaman zaman magazin basınına da malzeme veriyor.

6 / 32 Üç çocuklu ailenin en başarılı ferdi olarak ön plana çıkan Jasmyn, verdiği pozlarla da ünlü fotoğrafçıların dikkatini çekmiş durumda.

7 / 32 İşte Jasmyn Wilkins'in verdiği cesur pozlar...

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