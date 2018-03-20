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Bakışlar artık onun üzerinde! Babasını bile solladı

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 20.03.2018 09:06 | Son Güncelleme

Eski NBA yıldızlarından Gerald Wilkins'in model kızı Jasmyn Wilkins, şimdilerde babasından çok daha ünlü.

Popülaritesi oldukça yüksek olan güzel model, babasını gölgede bıraktı.

Jasmyn Wilkins babasını solladı!

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Eski NBA yıldızlarından Gerald Wilkins'in model kızı Jasmyn Wilkins, popülaritesiyle şimdiden babasını sollamış durumda.
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NBA takımlarından Cleveland Cavaliers'ta uzun süre forma giyen Gerald Wilkins, emekliliğinde kızının gölgesinde kalmış durumda.
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Amerika'da 2012'de yerel bir güzellik yarışmasını kazandıktan sonra şöhrete kavuşan genç model, başarı basamaklarını bir bir çıkıyor.
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Sosyal medyayı etkili bir biçimde kullanan genç Wilkins, son olarak dünyaca ünlü Sports Illustrated dergisi için Bahana sahillerinde pozlar verdi.
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Katıldığı defilelerin yanı sıra babasının ününden de faydalanan siyahi model zaman zaman magazin basınına da malzeme veriyor.
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Üç çocuklu ailenin en başarılı ferdi olarak ön plana çıkan Jasmyn, verdiği pozlarla da ünlü fotoğrafçıların dikkatini çekmiş durumda.
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İşte Jasmyn Wilkins'in verdiği cesur pozlar...
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Jasmyn Wilkins model

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