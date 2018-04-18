Bebeğini bırakıp festivale koştu! Çiçeği burnunda anneye tepki yağıyor

20 yaşında anne olan Kylie Jenner, 2 aylık kızını bırakıp Coachella'ya gidince sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutuldu.

Kylie Jenner'ı topa tuttular!

1 / 21 Kylie Jenner, minik Stormi'yi 2,5 ay önce dünyaya getirdi. Ama bu durum Kaliforniya'daki festivale gitmesini engellemedi.

2 / 21 Bebeğini evde bırakıp eğlenmeye giden Kylie, bir anda kendisini annelik iç güdülerinin eleştirildiği atmosferin içerisinde buldu.

3 / 21 Kafasındaki parlak pembe peruğu gösterirken oldukça mutlu görünen Kylie, söylenenlere; 'Ben normal bir anne değilim, havalı bir anneyim' şeklinde cevap verince daha da fazla eleştirildi.

4 / 21 İşte Kylie Jenner'a yapılan eleştirilerden bazıları:

5 / 21 'Eğer parti yapmak istiyorsanız, hamile kalmayın.'

6 / 21 'Cinsel ilişki sırasında korunmanın ne kadar önemli olduğunu gözler önüne seren bir durum.'

7 / 21 'Kylie Jenner, Coachella'da keyifli bir hafta sonu geçirebilmek için yeni doğmuş bebeğini bırakabiliyor.'

8 / 21 'Beni şaşırtan bir durum olmadı. Kylie Jenner'dan bu davranışı bekliyordum.'

9 / 21 Kylie Jenner'ın sosyal medyadaki diğer paylaşımları...

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