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Bebeğini bırakıp festivale koştu! Çiçeği burnunda anneye tepki yağıyor

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 18.04.2018 11:18 | Son Güncelleme

2 aylık kızını bırakıp festivalin tadını çıkartan Kylie Jenner, keyifli bir gün geçirdi. Fakat ünlü ismin takipçileri bu durumu pek olumlu karşılamadı.

20 yaşında anne olan Kylie Jenner, 2 aylık kızını bırakıp Coachella'ya gidince sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutuldu.

Kylie Jenner'ı topa tuttular!

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Kylie Jenner, minik Stormi'yi 2,5 ay önce dünyaya getirdi. Ama bu durum Kaliforniya'daki festivale gitmesini engellemedi.
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Bebeğini evde bırakıp eğlenmeye giden Kylie, bir anda kendisini annelik iç güdülerinin eleştirildiği atmosferin içerisinde buldu.
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Kafasındaki parlak pembe peruğu gösterirken oldukça mutlu görünen Kylie, söylenenlere; 'Ben normal bir anne değilim, havalı bir anneyim' şeklinde cevap verince daha da fazla eleştirildi.
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İşte Kylie Jenner'a yapılan eleştirilerden bazıları:
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'Eğer parti yapmak istiyorsanız, hamile kalmayın.'
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'Cinsel ilişki sırasında korunmanın ne kadar önemli olduğunu gözler önüne seren bir durum.'
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'Kylie Jenner, Coachella'da keyifli bir hafta sonu geçirebilmek için yeni doğmuş bebeğini bırakabiliyor.'
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'Beni şaşırtan bir durum olmadı. Kylie Jenner'dan bu davranışı bekliyordum.'
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Kylie Jenner'ın sosyal medyadaki diğer paylaşımları...
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Kylie Jenner bebek sosyal medya

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