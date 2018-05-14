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Bu gölün suyu gençleştiriyor

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 14.05.2018 14:45 | Son Güncelleme

Giresun'un turizm açısından oldukça rağbet gören Mavi Göl'ü meğer gençleştiriyormuş.

İçinde bulunan minareller sayesinde cidi temizleyen ve gözenekleri açan Mavi Göl'ün suyu aynı zamanda cildi yenileyerek gençleşmesini sağlıyormuş. İşte detaylar...

Mavi Göl gençleştiriyor

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Giresun'da turkuaz rengi ile son yıllarda büyük ilgi gören Mavi Göl'ün içinde bulundurduğu minaralli suların göl dibine çökmesi ile oluşturduğu tortunun ciltte yenilenme ve gençleşmeyi sağladığı bildirildi.
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Konuyla ilgili bilgiler veren Giresun Turizm Altyapı Hizmet Birliği (GİRTAB) Müdürü Tamer Uzuner, içinde bulundurduğu mineralli sular nedeniyle yaz aylarında turkuaz rengine bürünen Mavi Göl'ün büyük ilgi gördüğünü hatırlattı.
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Ardı ardına beş göl çanağı ve şelalelerden oluşan mavigöle geçtiğimiz yıl 300 bin turistin ziyaret ettiğini kaydeden Uzuner, gölün güzelleştiren farklı bir özelliği bulunduğuna vurgu yaptı.
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Bu özelliğinin pek bilinmediğini kaydeden Uzuner “Maden suyu cilt bakımında oldukça etkili olan maddelerden birisi.
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Sıklıkla tüketilen ve tam bir mineral deposu olan maden suyu ile cilt bakımı yapabilir, sivilcelerden, cilt lekelerinden kurtulabilir ve yüzünüzdeki gözeneklerin sıkılaşmasını sağlayabilirsiniz.
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Maden suyu tonik olarak da kullanılarak cilt üzerinde muhteşem etkiler sağlamaktadır. Katkısız ve doğal olarak kullanılan bu mineral kaynağı cildin gençleşmesi ve sıkılaşmasında oldukça etkilidir.
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İçecek olarak da mineral bakımından oldukça faydası olan bu doğal kaynağın cilt bakımında birçok yararı mevcuttur.
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Maden suyu, cildi onarır ve ölü derileri temizler. Gün içinde özellikle bayanlarda ciltte oluşan kir ve makyaj birikintileri gözenekleri tıkar, maden suyu bakımı ile gözenekler açılır ve cilt yenilenir.
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Ciltte biriken zararlı bakterilerin yok olmasını sağlar. Pürüzsüz bir görüntü oluşmasına olanak tanır ayrıca yüzde oluşan mimik çizgilerini de azaltır.
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Cilde sağladığı gerginlik hissi ile yaşlanmaya karşı da kullanılabilir.
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Mavi Göl özelliği sebebi ile dibinde çok değerli bir gençleşme tortusu bırakıyor. Bu tortu ile maske yapıldığında ciltte yenilenme ve gerilme ile gençleşme gerçekleşiyor" dedi.
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