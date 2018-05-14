Bu gölün suyu gençleştiriyor

İçinde bulunan minareller sayesinde cidi temizleyen ve gözenekleri açan Mavi Göl'ün suyu aynı zamanda cildi yenileyerek gençleşmesini sağlıyormuş. İşte detaylar...

Mavi Göl gençleştiriyor

1 / 20 Giresun'da turkuaz rengi ile son yıllarda büyük ilgi gören Mavi Göl'ün içinde bulundurduğu minaralli suların göl dibine çökmesi ile oluşturduğu tortunun ciltte yenilenme ve gençleşmeyi sağladığı bildirildi.

2 / 20 Konuyla ilgili bilgiler veren Giresun Turizm Altyapı Hizmet Birliği (GİRTAB) Müdürü Tamer Uzuner, içinde bulundurduğu mineralli sular nedeniyle yaz aylarında turkuaz rengine bürünen Mavi Göl'ün büyük ilgi gördüğünü hatırlattı.

3 / 20 Ardı ardına beş göl çanağı ve şelalelerden oluşan mavigöle geçtiğimiz yıl 300 bin turistin ziyaret ettiğini kaydeden Uzuner, gölün güzelleştiren farklı bir özelliği bulunduğuna vurgu yaptı.

4 / 20 Bu özelliğinin pek bilinmediğini kaydeden Uzuner “Maden suyu cilt bakımında oldukça etkili olan maddelerden birisi.

5 / 20 Sıklıkla tüketilen ve tam bir mineral deposu olan maden suyu ile cilt bakımı yapabilir, sivilcelerden, cilt lekelerinden kurtulabilir ve yüzünüzdeki gözeneklerin sıkılaşmasını sağlayabilirsiniz.

6 / 20 Maden suyu tonik olarak da kullanılarak cilt üzerinde muhteşem etkiler sağlamaktadır. Katkısız ve doğal olarak kullanılan bu mineral kaynağı cildin gençleşmesi ve sıkılaşmasında oldukça etkilidir.

7 / 20 İçecek olarak da mineral bakımından oldukça faydası olan bu doğal kaynağın cilt bakımında birçok yararı mevcuttur.

8 / 20 Maden suyu, cildi onarır ve ölü derileri temizler. Gün içinde özellikle bayanlarda ciltte oluşan kir ve makyaj birikintileri gözenekleri tıkar, maden suyu bakımı ile gözenekler açılır ve cilt yenilenir.

9 / 20 Ciltte biriken zararlı bakterilerin yok olmasını sağlar. Pürüzsüz bir görüntü oluşmasına olanak tanır ayrıca yüzde oluşan mimik çizgilerini de azaltır.

10 / 20 Cilde sağladığı gerginlik hissi ile yaşlanmaya karşı da kullanılabilir.

11 / 20 Mavi Göl özelliği sebebi ile dibinde çok değerli bir gençleşme tortusu bırakıyor. Bu tortu ile maske yapıldığında ciltte yenilenme ve gerilme ile gençleşme gerçekleşiyor" dedi.

12 / 20

13 / 20

14 / 20

15 / 20

16 / 20

17 / 20

18 / 20

19 / 20