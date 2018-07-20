Burayı hatırladınız mı?

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FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 20.07.2018 15:55 | Son Güncelleme

Türkiye'nin eski dönemlerine ait paylaşılan bu fotoğraflar size nostaljik bir yolculuğa çıkaracak.

İşte Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü'nün arşivinden çıkan o fotoğraflar...

Bir zamanlar böyle görünüyordu

Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü (BYEGM), resmi Instagram hesabından Türkiye'nin eski dönemlerine ait fotoğraflar paylaştı.

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Bir zamanlar böyle görünüyordu

Bir zamanlar böyle görünüyordu
Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü (BYEGM), resmi Instagram hesabından Türkiye'nin eski dönemlerine ait fotoğraflar paylaştı.
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FSM Köprüsü yapım aşamasında (1980) Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü , BYEGM , Instagram

FSM Köprüsü yapım aşamasında (1980) Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü , BYEGM , Instagram
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İstanbul (1978)

İstanbul (1978)
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Galata Kulesi'nden Bakış (1890)

Galata Kulesi'nden Bakış (1890)
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Ortaköy Cami (1860)

Ortaköy Cami (1860)
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Sultanahmet (1880)

Sultanahmet (1880)
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İzmir

İzmir
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Bir zamanlar böyle görünüyordu

Bir zamanlar böyle görünüyordu
Başkomutanlık Meydan Muharebesi'yle düşmanın ana kuvvetlerini yok eden Türk ordusu, 9 Eylül 1922'de İzmir'in işgaline son verdi. Türk askerleri kordon boyunda (9 Eylül 1922)
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İstanbul

İstanbul
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Ankara

Ankara
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Edirne'de Üzüm Bağları

Edirne'de Üzüm Bağları
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Hasan Oğlan Köy Enstitüsü, Yuvası (Ankara)

Hasan Oğlan Köy Enstitüsü, Yuvası (Ankara)
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Ankara Atatürk Bulvarı- Kızılay

Ankara Atatürk Bulvarı- Kızılay
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İstanbul Kız Kulesi

İstanbul Kız Kulesi
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Gençlik Parkı - Ankara

Gençlik Parkı - Ankara
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Galata Köprüsü

Galata Köprüsü
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İshak Paşa Sarayı - Ağrı

İshak Paşa Sarayı - Ağrı
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Amasya

Amasya
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Amasya

Amasya
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Bolu

Bolu
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Edirne

Edirne
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Dalaman Çiftliğinde Bir Köy Evi - Antalya

Dalaman Çiftliğinde Bir Köy Evi - Antalya
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Konak Saat Kulesi - İzmir

Konak Saat Kulesi - İzmir
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Bursa

Bursa
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Yumurtalık - Adana

Yumurtalık - Adana
26 / 53

Kordonboyu - İzmir

Kordonboyu - İzmir
27 / 53

Bolu

Bolu
28 / 53

Kuşadası - Aydın

Kuşadası - Aydın
29 / 53

Amasya

Amasya
30 / 53

Balıkesir

Balıkesir
31 / 53

Alanya

Alanya
32 / 53

Kale İçi Yat Limanı - Antalya

Kale İçi Yat Limanı - Antalya
33 / 53

İzmir

İzmir
34 / 53

Bursa

Bursa
35 / 53

Adana

Adana
36 / 53

Kordon - İzmir

Kordon - İzmir
37 / 53

Mardin

Mardin
38 / 53

Mardin

Mardin
39 / 53

Ulus Meydanı, Sümerbank, Türkiye İş Bankası, (1950’li yılların başı)

Ulus Meydanı, Sümerbank, Türkiye İş Bankası, (1950’li yılların başı)
40 / 53

İstanbul

İstanbul
41 / 53

İstanbul

İstanbul
42 / 53

Eski İstanbul, Galata Köprüsü üzerinden Yeni Cami

Eski İstanbul, Galata Köprüsü üzerinden Yeni Cami
43 / 53

Malatya

Malatya
44 / 53

Trabzon

Trabzon
45 / 53

Ankara Atatürk Bulvarı -1950'li yıllar

Ankara Atatürk Bulvarı -1950'li yıllar
46 / 53

Denizli

Denizli
47 / 53

Erzurum

Erzurum
48 / 53

Bodrum - Muğla

Bodrum - Muğla
49 / 53

İstanbul, Aksaray

İstanbul, Aksaray
50 / 53

Trabzon

Trabzon
51 / 53

Sakarya

Sakarya
52 / 53

Kayseri

Kayseri
53 / 53

İstanbul

İstanbul
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