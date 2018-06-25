Çok şaşıracaksınız! Asit saldırısından sonra bakın nasıl değişti...

Asit saldırısı sebebiyle bir kulağında işitme kaybı yaşayan Resham'ın, başı ve vücudu da 3. derece yanıklarla doldu.

Saldırı sonrası eski kız arkadaşını hastanelik eden John Tomlin ise çıktığı mahkemede 16 yıl hapse mahkum edildi.

Bu süreçte hastanede dayanılmaz acılarıyla savaşan Resham Khan ise takipçilerinin desteğiyle yeniden hayat buldu.

20 bin sosyal medya kullanıcısı tarafından destek mesajları alan Resham, takipçilerinden aldığı moralle hayata yeniden tutundu.

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'Sen çok güzelsin. Cesur ve merhametlisin. Sana bakmaktan gurur duyuyorum.' gibi güzelliğini öven ve cesaretinden bahseden mesajlara kayıtsız kalamayan Resham, tedaviyi bırakmadı.