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Çok şaşıracaksınız! Asit saldırısından sonra bakın nasıl değişti...

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 25.06.2018 11:32 | Son Güncelleme

21 yaşında yüzüne atılan asit sebebiyle hayatı kabusa dönen Resham Khan, 1 yıl içinde müthiş şekilde iyileşti.

Saldırı sonrası kulakları duymaz hale gelen, başında ve vücudunda 3. derece yanıklar oluşan Resham Khan'ın 1 yıl sonraki görünümü...

Müthiş değişim! Asit saldırısından 1 yıl sonra...

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Londra'nın doğusunda üzeri açık arabada trafik ışıklarını beklerken John Tomlin tarafından saldırıya uğradı.
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Asit saldırısı sebebiyle bir kulağında işitme kaybı yaşayan Resham'ın, başı ve vücudu da 3. derece yanıklarla doldu.
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Saldırı sonrası eski kız arkadaşını hastanelik eden John Tomlin ise çıktığı mahkemede 16 yıl hapse mahkum edildi.
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Bu süreçte hastanede dayanılmaz acılarıyla savaşan Resham Khan ise takipçilerinin desteğiyle yeniden hayat buldu.
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20 bin sosyal medya kullanıcısı tarafından destek mesajları alan Resham, takipçilerinden aldığı moralle hayata yeniden tutundu.
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'Sen çok güzelsin. Cesur ve merhametlisin. Sana bakmaktan gurur duyuyorum.' gibi güzelliğini öven ve cesaretinden bahseden mesajlara kayıtsız kalamayan Resham, tedaviyi bırakmadı.
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Yaşadıklarına rağmen pes etmeden yoluna devam eden Resham, 1 yıl sonra gördüğü tedavinin sonuçlarını aldı.
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Hızla iyileşen Resham, bu süreç sonunda neredeyse eski görünümüne kavuştu.
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Resham Khan'a asitli saldırı düzenleyen John Tomlin...
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Resham Khan asit saldırısı değişim

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