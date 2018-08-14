Dünyanın en yaşanılabilir şehirleri belli oldu

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Dergi tarafından düzenli olarak hazırlanan dünyanın en yaşanacak şehirleri sıralaması bütün dünyada ilgiyle izleniyor. Küresel Yaşanılabilirlik Raporu, dünyadaki 140 şehirdeki istikrar, sağlık, kültürel çevre, eğitim ve altyapı imkanları değerlendirilerek hazırlanıyor. Listeye göre, kentlerin yaklaşık yarısı bir önceki yıla göre ilerleme kaydetti. İşte dünyanın en yaşanabilir şehirleri...