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Gerçek ortaya çıktı! Ünlü isim meğer uyuşturucu imparatoriçesiymiş

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 04.06.2018 07:35 | Son Güncelleme

Avustralya'nın ünlü yüzleri arasında bulunan 23 yaşındaki genç model Nateesha Barlin, yasa dışı ilaç ve uyuşturucu çetesinin yöneticisi çıktı.

Ortaya çıkan gerçek Avustralya'da olay yarattı. İşte konu ile ilgili tüm detaylar...

Bikini mankeni uyuşturucu imparatoriçesi çıktı

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Avustralya’da ülke gündemi yakın zamanda çökertilen uyuşturucu şebekesi ve örgütün lideri…
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Avustralya basını Sydney’den ülkenin farklı noktalarına uyuşturucu ticareti yapan şebekeyi yakaladı.
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Avustralya’nın çok okunan gazetelerinden Daily Telegraph, örgütün beyni ve liderinin 23 yaşındaki bikini mankeni Nateesha Barlin ve vücut geliştirmeyle ilgilenen 24 yaşındaki Dylan Shaw olduğunu yazdı.
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Gazete, ikilinin ülkenin en karmaşık uyuşturucu şebekesini yönettiğini yazarken, çiftin suçlarını itiraf ettiği ve örgüt ile ilgili detayları verdiği belirtildi.
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Barlin’in steroid ve hormon geliştirici ilaç ve kimyasalların ticaretini yaptığı ifade edilirken genç kadının, “Ben bütün sahil bölgesini yönetiyorum” dediği öğrenildi. Çiftin tezgahı kolayca organize ettiği belirtilirken, kaçak ürün ve ilaçları Çin ve Filipinler’den ucuza aldıklarını ve bunları akrabalarının evlerinde sakladıkları ortaya çıktı.
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Barlin’in bu paketlerin üzerine, “Temizlik malzemesi”, “Ev eşyası” gibi ifadeler kullandığı belirtilirken çift hakkında karar 26 Haziran’da verilecek.
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Avustralya model Nateesha Barlin

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