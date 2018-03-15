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Gözleri şaşı etti! Rakiplerini yıkıp geçti!

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 15.03.2018 14:08 | Son Güncelleme

Florida'da yaşayan Daniela Alexandra Lanio, sosyal medyanın yeni fenomenlerinden.

Sosyal medya kullanıcılarının yakından takip ettiği Daniela güzelliğiyle hemcinslerini kıskandırıyor. İşte sosyal medya fenomenlerinin tahtını zorlayan güzelin instagram paylaşımları...

Daniela Alexandra Lanio sosyal medyayı yıktı geçti

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24 yaşındaki Floridalı güzel Daniela Alexandra Lanio genç yaşında dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.
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Sosyal medyanın yeni gözdelerinden Daniela, paylaşımlarıyla yaklaşık 1 milyon takipçiye sahip.
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Kusursuz güzelliğiyle özellikle erkeklerin kadrajına giren 24 yaşındaki model, sosyal medya hesabından samimi paylaşımlar yapıyor.
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Dekolte giyinmeyi ve spor yapmayı çok seven güzel model, zamanın çoğunu egzersiz yaparak geçiriyor.
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Güzelliği için spordan asla ödün vermeyen Daniela, herşeye rağmen takipçileri için paylaşım yapmaktan vaz geçmiyor.
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İşte güzel fenomenin sosyal medya paylaşımları...
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Daniela Alexandra Lanio fenomen sosyal medya

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