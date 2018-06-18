İnanılır gibi değil! Dev pitonun midesinden çıkardılar

2 çocuk annesi kadının bir süredir kayıp olması üzerine arama yapan köylüler, dev pitonun kadını yediğinden şüphelenip midesini açtı. Ortaya çıkan görüntüherkesi dehşete düşürdü.

Yılanın midesindeki insan böyle çıkarıldı

1 / 23 CANSIZ BEDENİ YILANIN İÇİNDEN ÇIKARILDI 54 yaşındaki Wa Tiba, dünyada kimsenin hayal bile edemeyeceği bir şekilde öldü. Endonezya'daki Persiapan Lawela köylüleri, sekiz metrelik bir piton gördüklerinde yılanın hareket etmekte zorlandığını farkettiler. Dev yılanın karnını yarıp içine baktıklarında ise iki çocuk annesi Wa Tiba'nın piton tarafından yutulduğunu gördüler.

2 / 23 Elbiseleri ve takıları bile üzerinde olan kadının cansız bedeni yılanın içinden çıkarıldı. Wa Tiba'nın kayboluşu ise Perşembe akşamı gerçekleşti. Bahçesine çalışmaya giden kadın, akşam eve dönmedi. Yakınları ve diğer köylüler, Cuma sabahından itibaren kadını aramaya başladı.

3 / 23 "HERKES AĞLIYORDU, HERKES ŞOKE OLMUŞTU" Güneydoğu Sulawesi'ye bağlı Persiapan Lawela köyü sakinlerinden Ayu Kartika, yaşananları anlattı: "Herkes ağlıyordu, herkes şoke olmuştu. Zavallı kadın. Bu bir korku filmi gibiydi. İnsanlar dehşete düşmüştü. Pasifik Okyanusu'ndaki adalar ülkesi Sulawesi'de dünyanın en büyük pitonlarından bazıları yaşıyor.

4 / 23 ÇAMAŞIR YIKARKEN TİMSAH KAPTI! Demeteriya Nabire isimli kadın çamaşır yıkamak için evinin yakınındaki Kyoga Gölü'ne gitti. Hamile kadın çamaşır yıkarken bir timsah tarafından öldürüldü. Nabire'nin eşi balıkçı Mübarek Batambuze aylarca 'intikam' almak için timsahın geri dönmesini bekledi.

5 / 23 4 ay sonra timsah geri döndüğünde Nabire'nin kocası Batambuze, köylülerin de yardımıyla dev timsaha taş ve sopalarla saldırdı ancak timsahın güçlü olması nedeniyle 'başarılı' olamadılar. Bunun üzerine 50 yaşındaki balıkçı koşarak demirciye gitti ve mızrak satın aldı.

6 / 23 Batambuze mızrakla birlikte koşarak timsahın yanına geldi. 4 metreden uzun 600 kilo olan timsaha saldırdı. İlk denemesinde başarısız oldu, timsah karşılık vermek istedi. Bir kez daha denedi ve mızrağı timsaha sapladı.

7 / 23 Diğer köylüler de timsaha taş atarak balıkçıya destek oldu. Mücadele 1,5 saat sürdü. Balıkçı, timsahın öldüğünden emin olana kadar da başından ayrılmadı.

8 / 23 50 yaşındaki Balıkçı Batambuze onu timsaha karşı savaşmaya iten nedeni anlatırken gözyaşlarını tutamadı: "Karımı ve çocuğumu yedi, geriye hiçbir şey bırakmadı. O gün benim dünyamın yıkıldığı gündü. Tamamen kaybolmuştum".

9 / 23 TİMSAHIN MİDESİNDEN İNSAN ÇIKTI! Endonezya'da timsah tarafından yenilen adamın kalıntılarına ulaşıldı. Olay yerinde bulunan kişilerin şüphesi üzerine ortaya çıkan gerçek görenleri dehşete düşürdü. Dev timsahın midesi yarıldıktan sonra talihsiz adamın ayak, kafa, kol gibi bazı parçaları kaldığı görüldü.

10 / 23 Endonezya'da timsah tarafından parçalanıp yenilen adama ait vücut kalıntıları, yakalanan hayvanın midesinden vatandaşlar tarafından çıkartıldı.36 yaşındaki Andi Aso Erang isimli adamı yediğinden şüphelenilen timsah, polisler tarafından vurularak öldürüldü.

11 / 23 Timsahın karnını yaran vatandaşlar içinden Erang'a ait olduğunu düşündükleri insan parçaları çıkarttı.

12 / 23 Olay çevredeki meraklı vatandaşlar tarafından cep telefonları yardımıyla görüntülendi.

13 / 23 İşte o anlarda çekilen kareler...

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17 / 23 TECAVÜZCÜYÜ TİMSAHLARIN ÖNÜNE ATTILAR! Meksika'da bir tecavüz zanlısını linç etmek isteyen vatandaşlar hızını alamadı. Adamı döven kalabalık ardından timsahların önüne attı.

18 / 23 Oaxaca de Juárez şehrinde yaşanan olayda 20 yaşındaki Jacinto iki kadına tecavüz ettiği suçlamasıyla yakalandı. Polis karakoluna götürülen adam, vatandaşların öfkesinin hedefi oldu.

19 / 23 50 kişilik bir grup polis merkezine gelerek adamı zorla dışarı çıkardı. Adamı linç etmek isteyen kalabalık grup, daha sonra hızını alamayarak şok edici bir şey yaptı.

20 / 23 Jacinto’yu yakınlardaki bir parkta bulunan timsah kafesinin içine atan öfkeli grup olacakları izlemeye başladı.

21 / 23 Gruba müdahale edemeyen karakoldaki polisler ise eyalet polisine haber verdi. Takviye ekiplerin gelmesiyle grup dağıtılırken, timsah kafesinin içindeki adam da dışarı çıkarıldı.

22 / 23 Vücudunda çok sayıda kırık olduğu belirlenen ve durumunun ciddi olduğu açıklanan Jacinto hastaneye kaldırıldı.