İşte Kuzey Irak'taki Türk komandoları

Genelkurmay Başkanlığı, bu sabah Hakurk bölgesinde tespit edilen sekiz PKK'lı teröristin insansız hava aracıyla vurulduğunu duyurdu.

TSK fotoğrafları paylaştı!

1 / 48 Türk Silahlı Kuvvetleri'nin resmi Twitter hesabı, öğle saatlerinde operasyona katılan komandoların fotoğraflarını paylaştı.

2 / 48 Twitter mesajında, "Komandolar Irak kuzeyinde Hakurk/Kani Rash bölgesinde operasyonlarına devam ediyor" denildi.

3 / 48 Karadaki operasyona Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki 3. Piyade Tümen Komutanlığı'na bağlı 34. Hudut Tugay Komutanlığı ile Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'na bağlı askerler katılıyor.

4 / 48 Yaklaşık iki haftadır devam eden operasyonlarda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 38'e çıktı.

5 / 48 PKK'lı teröristlerin kullandığı mağarada ise yüzlerce kilo tuz, 250 litre sıvıyağ, 30 çuval un, 800 kutu helva ve ağırlığı tonu bulan yiyecek maddesi bulundu. Mağarada ayrıca fünyeler, silahlar ve aküler tespit edildi. TSK açıklamasında, mağarada bulunan tüm malzemelerin imha edildiği belirtildi.

6 / 48

7 / 48

8 / 48

9 / 48 Bingöl'de 200 komando, Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde terör örgütlerine yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'na katılmak üzere bölgeye gitti. Komandolar, Bingöl Havalimanı'nda düzenlenen törenle uğurlandı.

10 / 48 Suriye sınırında konuşlu birliklere takviye amaçlı gönderilen askeri araçların geçişi sırasında vatandaşlar, askerlere sevgi gösterisinde bulundu.

11 / 48 Suriye sınırında konuşlu birliklere takviye amaçlı gönderilen askeri araçların geçişi sırasında vatandaşlar, askerlere sevgi gösterisinde bulundu. Osmaniye'den sınır birliğine görevlendirilen bir uzman çavuş, memleketi Hatay'da kendisini karşılayan yakınlarıyla hasret giderdi.

12 / 48 Hatay'ın Suriye sınırında konuşlu komandolar, ant içtikten sonra zırhlı personel taşıyıcılarla Afrin bölgesine hareket etti. Öte yandan, Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden gönderilen tank ve Zırhlı Personel Taşıyıcıları'nın (ZPT), Kırıkhan ilçesine bağlı Sucu mahallesinden geçerek vatandaşların sevgi gösterileri arasında sınır birliklerine intikal etti.

13 / 48 Harekat kapsamında, Hatay'daki birliklere konuşlandırılan çok sayıda tank, sıfır noktasındaki karakollara sevk edilmek üzere Reyhanlı'ya geldi.

14 / 48 Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait savaş uçakları, Suriye'nin kuzeyindeki Afrin ilçesinde terör örgütü PYD/PKK'ya ait gözlem noktaları ve çok sayıda hedefi vurdu.

15 / 48 Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait savaş uçakları, Afrin'de terör örgütü PYD/PKK'ya ait gözlem noktasını vurdu.

16 / 48 Terör örgütü PYD/PKK'nın Afrin'deki mevzilerine Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), çoklu roketatar ve obüs toplarıyla atış yapıldı.

17 / 48 Sınır hattına askeri araç sevkiyatı yapılırken, vatandaşlar araçların geçişi sırasında sevgi gösterisinde bulundu.

18 / 48 Yerli İnsansız Hava Aracı, Suriye'nin Afrin bölgesinde uçarken dolunayla birlikte objektiflere takıldı.

19 / 48 Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terör örgütlerine ait 30-40 araçtan oluşan ve içinde teröristlerle silah ve mühimmat taşıyan konvoy, Afrin'in güneydoğusundan şehre yaklaşırken tespit edildi ve kentten 15 kilometre kadar uzaktayken roket atışlarıyla vuruldu.

20 / 48 Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile Zeytin Dalı Harekatında terör örgütü PYD/PKK'nın işgalindeki Afrin'e, doğusundaki Azez'den operasyon başlattı.

21 / 48 Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Afrin'in batısındaki Cinderes beldesinde, Deviye köyü ve ona hakim konumdaki 3 tepede PYD/PKK'ya yönelik operasyon düzenledi.

22 / 48 Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile Zeytin Dalı Harekatında terör örgütü PYD/PKK'nın işgalindeki Afrin'e, doğusundaki Azez'den başlattığı operasyon devam etti. Operasyonda ÖSO mensupları da yer aldı.

23 / 48 Zeytin Dalı Harekatı'nda Afrin'in kuzeydoğusundaki stratejik konumdaki Burseya Dağı, ele geçirildi.

24 / 48 Afrin'in kuzeydoğusundaki stratejik konumdaki Burseya Dağı'na Türk bayrağı dikildi.

25 / 48 Hatay'ın Reyhanlı, Kırıkhan ve Hassa ilçeleri karşısındaki terör mevzileri, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) topçu birliklerince ateş altına alınırken, sınır hattında askeri araç sevkiyatı da devam etti.

26 / 48 Suriye sınırında konuşlu birliklere takviye amaçlı gönderilen komando birlikleri Hatay'a geldi. Zırhlı Personel Taşıyıcılarına (ZPT) bindirilen komandolar sınır birliklerine sevk edildi.

27 / 48 TSK'nın kadın subayları harekata destek verdi.

28 / 48 Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) unsurlarının Afrin'de terör örgütü PYD/PKK'dan temizlediği Sirgaya Tepesi'nin birbirleriyle bağlantılı beton tünellerle çevrili olduğu görüldü.

29 / 48 Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Zeytin Dalı Harekatı'nda Afrin'in Divan Fevkani köyü ve 3 tepeyi teröristlerden arındırdı.

30 / 48 Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terör örgütü hedeflerine yönelik operasyonunu sürdüren Mehmetçik, Afrin'in batısında terör örgütü PYD/PKK tarafından kullanılan eğitim kampının da bulunduğu alanda kontrolü ele geçirdi.

31 / 48 Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'in Mesekanlı, Mamalı ve Atamanlı köylerini, terör örgütünden arındırarak Racu beldesi merkezine dayandı.

32 / 48 Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Zeytin Dalı Harekatı'nda Afrin'in Karri, Şerbanlı ve Şedya köylerini terör örgütü PYD/PKK'dan arındırdı. ÖSO mensupları, ağır silahlarla saldırı düzenledi.

33 / 48 Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, Afrin'in kuzeydoğusundaki Şeran beldesine bağlı Kafr Rum köyünü, terör örgütünden arındırdı. Bir ÖSO mensubu, yürümekte güçlük çeken yaşlı kadını sırtında taşıdı.

34 / 48 Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) başlatılan Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terör örgütü PYD/PKK'nın işgalinden kurtarılan ilk köy olan Şenkal'e siviller dönmeye başladı. Köye, ÖSO güçlerinin denetiminin ardından çevredeki diğer köylerden de göçler başladı. AA ekibinin köyü görüntülediği sırada 5 çocuğuyla beraber bir traktörün kasasında köyüne dönen Ayşe Mahmud, ÖSO güçlerini görünce gözyaşlarına hakim olamayarak askerleri alınlarından öperek teşekkür etti.

35 / 48 Mehmetçik ve Türk Kızılayı, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terörden arındırılan Cinderes'e bağlı Deyr Ballut köyüne insanı yardım ulaştırdı. Askeri sağlık personeli, Deyr Ballut ve çevre köylerden gelenleri muayene etti.

36 / 48 Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, Afrin'in kuzeydoğusundaki Şeran beldesine bağlı Büyük Halobu köyünü terör örgütleri YPG/PKK-DEAŞ'tan arındırdı.

37 / 48 Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) yürütülen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, Hatay'ın Reyhanlı, Kırıkhan ve Hassa ilçeleri karşısındaki terör mevzileri, topçu birliklerince vurulurken sınır hattında askeri araç sevkiyatı devam etti.

38 / 48 Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) yürütülen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Hatay'ın karşısındaki terör mevzileri, obüs toplarıyla ateş altına alındı.

39 / 48 Türkiye'nin dört bir yanından bölgeye sevk edilen teröristlerin korkulu rüyası jandarma ve polis özel harekat timleri, Afrin hattında operasyona destek vermeye başladı. Oluşturulan üs noktalarına konuşlandırılan ortak harekat kabiliyetine sahip JÖH ve PÖH'ler, özellikle meskun mahallerde patlayıcı imha ve ev araması faaliyetlerini icra etti.

40 / 48 Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından yürütülen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Mehmetçik ilerleyişini sürdürürken, teröristlerin korkulu rüyası keskin nişancılar da birliklere ateş gücü sağladı.

41 / 48 Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Zeytin Dalı Harekatı'nda Afrin'in Hantalli ve Divan Tahtani köyleri ile üs olarak kullanılan bir noktayı, bir tepe ve bir köy altı yerleşimi teröristlerden arındırdı.

42 / 48 Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Afrin'in batısındaki Cinderes beldesinde, Deviye köyü ve ona hakim konumdaki 3 tepede PYD/PKK'ya yönelik operasyon düzenlendi.

43 / 48 Hatay'ın Reyhanlı, Kırıkhan ve Hassa ilçeleri karşısındaki terör mevzileri, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) topçu birliklerince ateş altına alınırken, sınır hattında askeri araç sevkiyatının da sürdüğü gözlendi.

44 / 48 Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Hatay'da konuşlandırılan çok sayıda tank ve zırhlı araç, Suriye sınırına gönderildi.

45 / 48 Hatay'ın Hassa ve Kırıkhan ilçeleri karşısındaki terör mevzileri, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) topçu birliklerince ateş altına alındı.

46 / 48 Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, Afrin ilçe merkezini tümüyle ele geçirmesinin ardından, güvenlik çalışmalarını sürdürdü. ÖSO güçleri, sevinç gösterilerinde bulundu.

47 / 48 Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Afrin ilçe merkezini tümüyle ele geçirmesinin ardından, güvenlik çalışmalarını sürdürdü. İlçe merkezindeki hükümet binasına Türk bayrağı çekildi.