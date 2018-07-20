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Metroda şaşkın çeviren görüntü! Bir anda soyunmaya başladı

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 20.07.2018 07:16 | Son Güncelleme

New York'un ünlü metrosunda yolculuk eden bir kadın herkesin içinde soyunmaya başladı.

İnsanlar görenleri şaşkına çeviren olay karşısında tepkisiz kalırken, kadının diğer camdan kendini izlediğini görenler gözlerine inanamadı.

Metroya çırılçıplak bindi!

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Sabah mahmurluğunu atamamış yolcular işe gidiyor.
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Kapı kenarında ayakta duran bir kadın yolcu ise, kimsenin beklemediği bir şey yapıyor.
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Birden soyunmaya başlıyor.
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Sağa sola sallanan kadın üstsüz kalıyor ve metrodaki yolcular afallıyor.
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Rahat tavırlarıyla dikkat çeken kadının kimliği bilinmiyor.
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Karşı pencereden nasıl göründüğünü kontrol eden kadın yaptıklarıyla çevresindekileri şaşkına çeviriyor.
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New York'un ünlü metrosunda çekilen görüntüler, sosyal medyada ışık hızıyla yayıldı.
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Manhattan'a doğru giden araçtaki kadını bir başka yolcu videoya aldı.
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Sosyal medyada saatler içinde 60 bin kez izlenen görüntünün altına birçok yorum yazıldı.
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Bir kullanıcı, "Diğer yolcuların her şey normalmiş gibi davranması, fazlasıyla komik" dedi.
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