Metroda şaşkın çeviren görüntü! Bir anda soyunmaya başladı

İnsanlar görenleri şaşkına çeviren olay karşısında tepkisiz kalırken, kadının diğer camdan kendini izlediğini görenler gözlerine inanamadı.

Metroya çırılçıplak bindi!

1 / 13 Sabah mahmurluğunu atamamış yolcular işe gidiyor.

2 / 13 Kapı kenarında ayakta duran bir kadın yolcu ise, kimsenin beklemediği bir şey yapıyor.

3 / 13 Birden soyunmaya başlıyor.

4 / 13 Sağa sola sallanan kadın üstsüz kalıyor ve metrodaki yolcular afallıyor.

5 / 13 Rahat tavırlarıyla dikkat çeken kadının kimliği bilinmiyor.

6 / 13 Karşı pencereden nasıl göründüğünü kontrol eden kadın yaptıklarıyla çevresindekileri şaşkına çeviriyor.

7 / 13 New York'un ünlü metrosunda çekilen görüntüler, sosyal medyada ışık hızıyla yayıldı.

8 / 13 Manhattan'a doğru giden araçtaki kadını bir başka yolcu videoya aldı.

9 / 13 Sosyal medyada saatler içinde 60 bin kez izlenen görüntünün altına birçok yorum yazıldı.

10 / 13 Bir kullanıcı, "Diğer yolcuların her şey normalmiş gibi davranması, fazlasıyla komik" dedi.

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