Mezarlıkta şoke eden görüntü! İngiliz askerin hayaleti ortaya çıktı

Liverpool'daki hayaletleriyle ünlü mezarlıkta, 17 yüzyılda yaşayan bir askerin hayaleti görüldü.

Hayaletlerin cirit attığı yerler!

1 / 38 ‘Hayalet avcıları’, Liverpool kentindeki tarihi bir mezarlıkta ilginç görüntüler kaydetti. Meraklı hayalet avcıları, objektife yansıyan bu siluetin 1600’lü yıllarda, İngiltere iç savaşı döneminde görev yapan bir asker olduğunu iddia ediyor.

2 / 38 İlginç görüntü, St James mezarlığında Louisa Farell tarafından 7 Mart tarihinde kayda alınmış. Hayalet olduğu iddia edilen varlığın üzerinde, 17. yüzyıla ait olduğu tahmin edilen askeri bir üniforma göze çarpıyor.

3 / 38 Şehrin yerel gazetelerinden Liverpool Echo’ya konuşan Louisa Farell, mezarlıkta ilk kez ‘hayalet yürüyüşü’ yaptığını aktardı. Farell şöyle konuştu: “Karşıma çıkacak şeylerle ilgili çok heyecanlıydım. İlk gördüğüm şey, sağ tarafımda bir kafaydı. Ancak daha sonra solumda bu figürü gördüm ve başta bunun bir rahip olduğunu düşündüm. Ancak bölge hakkında geniş bilgi sahibi olan Keith Braithwaite, bu hayaletin Prens Rupert Liverpool’a geldiğinde savaşan bir askere ait olduğunu öne sürdü.”

4 / 38 Liverpool’da 1644 yılında gerçekleşen iç savaş döneminde, Alman Prensi Rupert ile birlikte şehre 10 bin asker gelmişti.

5 / 38 Kentteki St James mezarlığı, hayaletleriyle biliniyor. Bölgede birçok kez hayalet görüldüğü iddia edilmişti. 2002 yılından bu yana sıklıkla hayalet yürüyüşüne çıkan ünlü ‘hayalet avcılarından’ Keith Braithwaite, ayda en az 1 kez St James mezarlığına geldiğini söylüyor. Braithwaite, “Burası çok aktif bir yer ve her zaman sonuca ulaşıyoruz. Yanımda getirdiğim insanların tümü ölülere saygılıdır” şeklinde konuşuyor.

6 / 38

7 / 38 HAYALETLERİN CİRİT ATTIĞI YERLER Hayalet öyküleri insanların her zaman büyük bir merakla okuduğu, dinlediği hikayeler olmuştur. Çoğu sadece hikayedir... Ama aralarından bazılarına inanmamak da pek mümkün değildir. Çünkü sağlam kanıtlarla, tanıklarla desteklenirler. İşte dünyada milyonlarca insanın tekinsiz olduğuna inandığı 9 mekan ve bu 9 mekanda yaşanan tüyler ürpertici olaylar.

8 / 38 LONDRA KULESİ Londra Kulesi, belki de Dünya'nın en ünlü ve iyi korunmuş tarihi binalarından biridir; aynı zamanda hayaletlerin en sık uğradığı yerlerden biri olduğu söylenir.<br /><br />Son 1.000 yıldır o duvar sayısız idamlara, cinayetlere ve işkencelere sahne olmuştur. Kule’de sayısız hayalet ihbarı yapılmıştır.

9 / 38 1957 kışında bir gece saat 3’ü gösterirken kule bekçilerinden biri tuhaf bir şekilde rahatsız edilir. Dışarı çıkıp ne olduğuna bakmak isteğinde ise şekilsiz beyaz bir figürün kulenin tepesinde olduğunu fark eder.</p><div style="overflow: hidden; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; text-align: left; text-decoration: none; border: medium none;"

10 / 38 Daha sonra bu beyaz şeklin 1554 yılının 12 şubatında kafası kesilerek idam edilen Lady Grey olduğu anlaşılır.Belki de Kulenin en meşhur en yerleşik hayaletlerinden biri de Ann Boleyn'dir.

11 / 38 VII. Henry’nin eşlerinden biri olan Ann Boleyn 1536 yılında giyotinle idam edilmiştir.Hayaleti kulenin birçok yerinde görülmüştür; Yeşil Kule'de ve Kraliyet Manastırı'nda zaman zaman kafasını taşırken belirir.

12 / 38 Kulenin diğer ziyaretçileri ise Henry VI, Thomas A. Becket , Sir Walter Raleigh ve Salisbury Kontesi. İddialara göre, Kontes 1541 yılında idam cezasına çarptırılmıştır. Mahkemeye çıkarılmış ve darağacından kaçarken eli baltalı bir adam tarafından öldürülmüştür.

13 / 38 MYRTLES FİDANLIĞI Siyah beyaz resimde fidanlığı sık sık ziyaret eden eski bir köle olan Chole'nin hayaletini görmek mümkün. 1796'da General David Bradford tarafından inşa edilen bu evin birçok hayalete ev sahipliği yaptığı söylenir. Bazı araştırmalara göre burada 10 cinayet gerçekleşti.

14 / 38 Fidanlığın ciddi biçimde hayaletlerin uğrak yeri olduğu, hatta dünyada hayaletlerin en sık uğradığı yerlerden biri olduğu söyleniyor.

15 / 38 Fidanlığın ciddi biçimde hayaletlerin uğrak yeri olduğu, hatta dünyada hayaletlerin en sık uğradığı yerlerden biri olduğu söyleniyor

16 / 38 Fidanlık bölgesinde, 1860'dan 1871'e kadar yaşayan William Drew Winter isimli savcının hayaleti sık sık görülüyor. Evinde bir yabancı tarafından vurulan Winter, vücudundan kanlar fışkırarak 2. kata tırmanmaya çalışmış ancak 17. basamakta ölmüştür.<br /><br />Evde halen savcının ayak seslerinin duyulduğu söyleniyor; savcının cinayeti fidanlıkta işlenmiş cinayetlerin tek onaylanmış olanıdır.

17 / 38 Diğer kölelerin hayaletleri zaman zaman evin içinde gözükür ve yapılacak ev işlerini sorarlar.Holdeki büyük piyanonun kendiliğinden çaldığı duyulur. Şimdi bu fidanlık Oda & Kahvaltı otel olarak hizmet vermektedir.

18 / 38 DOĞU YAKASI CEZAEVİ 1829'da açılan bu ıslahevinin amacı mahkumları yalnızlığa terk edip onları çalıştırarak, kötü davranışları düzeltmekti. Seri katillerden, tecavüzcülere, gangsterlerden gaspçılara kadar en ağır suçlulara ev sahipliği yapan bu cezaevi yaklaşık 140 yıl boyunca açık kaldı.

19 / 38 İşte o hapishanede gerçekleşen intiharlar ve cinayetler, Amerika'nın en eski hapisanesini aynı zamanda en ürkütücü yerlerden biri yaptı.

20 / 38 Bu hapisanede zaman zaman gölge gibi bir figür belirir ve ona yaklaştığında kaçar.

21 / 38 Hücre'den saat 12' de kötü kötü kısık kısık gülme sesleri gelir. 6. Blok'taki hücrede bir figürün duvarların arasından geçtiği görülür.

22 / 38 Gizemli yüzler birinci bloktaki hücrelerde gözükür. Malesef turlarda bile bazı hücreler halkın ziyaretine açık değildir...

23 / 38 KRALİÇE MARY GEMİSİ Bir zamanlar lüks bir okyanus transatlantiği olan bu gemiye eski çalışanların hayaletlerinin sık sık uğradığı söyleniyor. 1967’de satın alınan ünlü gemi, otel haline dönüştürüldü.

24 / 38 Gemide hayaletlerin uğrak yerlerinden biri makine odasıdır. Rivayete göre, 17 yaşındaki denizci, makine dairesinde çıkan yangından kaçmak isterken yanarak ölmüş. İşte belki de bu yüzden gemide bazen tıkırtılar bazen de bağırışlar duyulur.

25 / 38 Resepsiyon civarında beyaz giysili bir bayan gözüktüğü söylenir; havuzda ise hayalet çocukların belirdiğinden bahsedilir.</p><div style="overflow: hidden; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; text-align: left; text-decoration: none; border: medium none;"><br /> </div>

26 / 38 WAVERLYHILLS SANATORYUMU 1910'da sadece verem hastalarının tedavi gördüğü küçük iki katlı bir hastane olarak açıldı. İnce hastalığın hızlıca yayılmasıyla, kısa sürede kalabalıklaştı.

27 / 38 1900'lü yılların ortalarına kadar "verem"e çare bulunamadığı için, bu hastanede 40 bine yakın kişi öldü. Bunların bazıları hastalıktan bazıları da tedavi denemeleri yüzünden öldü.

28 / 38 Waterly Sanatoryumu, hayalet görme vakalarının en sık yaşandığı yerlerin başında geliyor. Havada uçan cisimlerden tutun da insanları ele geçiren kötü ruhlara kadar birçok doğaüstü olay olduğu iddia ediliyor.

29 / 38 WHALEY EVİ Kaliforniya'daki bu ev, Amerika'da hayaletler tarafından en çok ziyaret edilen ev ünvanını almıştır. 1857'de "Thomas Whaley" tarafından inşa edilmiştir; evin bulunduğu arazinin bir kısmı bir eski bir mezarlığa ait. Ev inşa edildiğinden bu yana birçok hayaletin gezindiği gorülmüştür.

30 / 38 Evi ziyaret eden bir yazar doğaüstü olayları şöyle açıklıyor: ''Yıllar sonra şehirde bulunan köşedeki Meksika restoranında yemek yerken, evin panjurlarının bazen açık olduğunu görüyorum.

31 / 38 Yakın bir zamandaki ziyaretimde, evdeki enerjiyi hisedebiliyordum, özellikle salonda... Yanık bir puro kokusu ya da parfüm kokusu duyuyordum. Önce bunun evde görevli bayandan geldiğini sandım ama onun parfüm kullanmadığını öğrendim."

32 / 38 EVDE YAŞANAN DİĞER ANORMAL OLAYLAR Evde yanlışlıkla idam edilen genç bir kızın hayaletinin dolaştığı görülmektedir. Yankee Jim Robinson'un hayaleti gözükmektedir, Jim Robinson vurularak öldürülmüstür ve zaman zaman evde yapılan turlarda da merdivenler de olduğu yerde sesi duyulur ve hayaleti görülür.

33 / 38 ABRAHAM LINCOLN'UN HAYALETİ Eleanor Roossevelt, başkanın varlığını hisettiğini söylemişti. Başkan, yatak odasında çalışırken Lincoln'un onu izlediğini hissetmiştir.

34 / 38 Genç bir hizmetkar Licoln'un hayaletini yatak odasındaki puflarda botlarini çıkartırken görmüştür.

35 / 38 Hollanda Kraliçesi Wilhelmina Beyaz Saray'da kaldığı bir gece kapısının vurulması ile uyanmış ve koridorda Lincoln'nun hayaleti ile karşılaşmıştır.

36 / 38 Calvin Coolidge'in eşi bir çok defa Lincoln'un hayaletini elleri arkasında oval ofis penceresinden dışarı bakarken gördüğünü bildirmiştir.

37 / 38 RAYNHAM HALL (İNGİLTERE) Brown Lady hayaleti ile meşhurdur. Evde ilk açıklanamayan olaylar 1835 yılında Noel Zamanı yaşanmıştır. Albay Loftus Noel zamanı evini ziyaret için geldiğinde bir gece odasında garip bir figür görür.