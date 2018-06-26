Nasıl hava atacağını şaşırdı

Kylie Jenner'ın art arda paylaştığı Lamborghini fotoğrafları görgüsüzlük olarak yorumlandı.

Kylie Jenner yine olay yarattı

1 / 36 ABD'li modal Kylie Jenner, önceki gün Lamborghini'si ile çekildiği fotoğrafları instagram hesabından paylaştı.

2 / 36 Baştan aşağı siyah kıyafetlere bürünen ve siyah lüks otomobilinin içinde pozlar veren Kylie Jenner, beş kare birden paylaşınca tepki topladı.

3 / 36 Takipçileri, 20 yaşındaki Jenner'ı 'hava atmak'la suçladı.

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5 / 36 YİNE YAKALANDI! Geçtiğimiz günlerde bebeğini evde bırakıp festivale gittiği için eleştiri yağmuruna tutulan Kylie Jenner, bu kez de yat gezisinde objektiflere yakalandı.

6 / 36 Çiçeği burnunda anne, tekrar eleştiri oklarının hedefi haline gelmemek için kendisini gizlemeye çalışsa da başarılı olamadı.

7 / 36 Yine foto muhabirlere yakalanan Kylie Jenner, bebeğini dadısı ile karada bırakıp yat turu yaptı.

8 / 36 Denizden çıktıktan sonra bir an olsun havlusunu bırakmayan Kylie Jenner'ın bu tavrı doğum kilolarından hala kurtulamadığı yönünde yorumlar yapılmasına sebep oldu.

9 / 36 İşte Kylie Jenner'ın yeni kaçamağından objektiflere yansıyanlar...

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16 / 36 KYLIE JENNER'I TOPA TUTTULAR Kylie Jenner, minik Stormi'yi 2,5 ay önce dünyaya getirdi. Ama bu durum Kaliforniya'daki festivale gitmesini engellemedi.

17 / 36 Bebeğini evde bırakıp eğlenmeye giden Kylie, bir anda kendisini annelik iç güdülerinin eleştirildiği atmosferin içerisinde buldu.

18 / 36 Kafasındaki parlak pembe peruğu gösterirken oldukça mutlu görünen Kylie, söylenenlere; 'Ben normal bir anne değilim, havalı bir anneyim' şeklinde cevap verince daha da fazla eleştirildi.

19 / 36 İşte Kylie Jenner'a yapılan eleştirilerden bazıları:

20 / 36 'Eğer parti yapmak istiyorsanız, hamile kalmayın.'

21 / 36 'Cinsel ilişki sırasında korunmanın ne kadar önemli olduğunu gözler önüne seren bir durum.'

22 / 36 'Kylie Jenner, Coachella'da keyifli bir hafta sonu geçirebilmek için yeni doğmuş bebeğini bırakabiliyor.'

23 / 36 'Beni şaşırtan bir durum olmadı. Kylie Jenner'dan bu davranışı bekliyordum.'

24 / 36 Kylie Jenner'ın sosyal medyadaki diğer paylaşımları...

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