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Nasıl hava atacağını şaşırdı

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 26.06.2018 07:27 | Son Güncelleme

Sosyal medya Kylie Jenner'ın paylaşımıyla sallandı. Ünlü ismin spor arabasıyla yaptığı paylaşım büyük tepki topladı.

Kylie Jenner'ın art arda paylaştığı Lamborghini fotoğrafları görgüsüzlük olarak yorumlandı.

Kylie Jenner yine olay yarattı

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ABD'li modal Kylie Jenner, önceki gün Lamborghini'si ile çekildiği fotoğrafları instagram hesabından paylaştı.
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Baştan aşağı siyah kıyafetlere bürünen ve siyah lüks otomobilinin içinde pozlar veren Kylie Jenner, beş kare birden paylaşınca tepki topladı.
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Takipçileri, 20 yaşındaki Jenner'ı 'hava atmak'la suçladı.
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YİNE YAKALANDI!

YİNE YAKALANDI!
Geçtiğimiz günlerde bebeğini evde bırakıp festivale gittiği için eleştiri yağmuruna tutulan Kylie Jenner, bu kez de yat gezisinde objektiflere yakalandı.
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Çiçeği burnunda anne, tekrar eleştiri oklarının hedefi haline gelmemek için kendisini gizlemeye çalışsa da başarılı olamadı.
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Yine foto muhabirlere yakalanan Kylie Jenner, bebeğini dadısı ile karada bırakıp yat turu yaptı.
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Denizden çıktıktan sonra bir an olsun havlusunu bırakmayan Kylie Jenner'ın bu tavrı doğum kilolarından hala kurtulamadığı yönünde yorumlar yapılmasına sebep oldu.
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İşte Kylie Jenner'ın yeni kaçamağından objektiflere yansıyanlar...
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KYLIE JENNER'I TOPA TUTTULAR

KYLIE JENNER'I TOPA TUTTULAR
Kylie Jenner, minik Stormi'yi 2,5 ay önce dünyaya getirdi. Ama bu durum Kaliforniya'daki festivale gitmesini engellemedi.
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Bebeğini evde bırakıp eğlenmeye giden Kylie, bir anda kendisini annelik iç güdülerinin eleştirildiği atmosferin içerisinde buldu.
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Kafasındaki parlak pembe peruğu gösterirken oldukça mutlu görünen Kylie, söylenenlere; 'Ben normal bir anne değilim, havalı bir anneyim' şeklinde cevap verince daha da fazla eleştirildi.
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İşte Kylie Jenner'a yapılan eleştirilerden bazıları:
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'Eğer parti yapmak istiyorsanız, hamile kalmayın.'
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'Cinsel ilişki sırasında korunmanın ne kadar önemli olduğunu gözler önüne seren bir durum.'
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'Kylie Jenner, Coachella'da keyifli bir hafta sonu geçirebilmek için yeni doğmuş bebeğini bırakabiliyor.'
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'Beni şaşırtan bir durum olmadı. Kylie Jenner'dan bu davranışı bekliyordum.'
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Kylie Jenner'ın sosyal medyadaki diğer paylaşımları...
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