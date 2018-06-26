Nasıl hava atacağını şaşırdı

Kylie Jenner'ın art arda paylaştığı Lamborghini fotoğrafları görgüsüzlük olarak yorumlandı.
Kylie Jenner yine olay yarattı
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ABD'li modal Kylie Jenner, önceki gün Lamborghini'si ile çekildiği fotoğrafları instagram hesabından paylaştı.
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Baştan aşağı siyah kıyafetlere bürünen ve siyah lüks otomobilinin içinde pozlar veren Kylie Jenner, beş kare birden paylaşınca tepki topladı.
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Takipçileri, 20 yaşındaki Jenner'ı 'hava atmak'la suçladı.
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YİNE YAKALANDI!
Geçtiğimiz günlerde bebeğini evde bırakıp festivale gittiği için eleştiri yağmuruna tutulan Kylie Jenner, bu kez de yat gezisinde objektiflere yakalandı.
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Çiçeği burnunda anne, tekrar eleştiri oklarının hedefi haline gelmemek için kendisini gizlemeye çalışsa da başarılı olamadı.
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Yine foto muhabirlere yakalanan Kylie Jenner, bebeğini dadısı ile karada bırakıp yat turu yaptı.
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Denizden çıktıktan sonra bir an olsun havlusunu bırakmayan Kylie Jenner'ın bu tavrı doğum kilolarından hala kurtulamadığı yönünde yorumlar yapılmasına sebep oldu.
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İşte Kylie Jenner'ın yeni kaçamağından objektiflere yansıyanlar...
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KYLIE JENNER'I TOPA TUTTULAR
Kylie Jenner, minik Stormi'yi 2,5 ay önce dünyaya getirdi. Ama bu durum Kaliforniya'daki festivale gitmesini engellemedi.
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Bebeğini evde bırakıp eğlenmeye giden Kylie, bir anda kendisini annelik iç güdülerinin eleştirildiği atmosferin içerisinde buldu.
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Kafasındaki parlak pembe peruğu gösterirken oldukça mutlu görünen Kylie, söylenenlere; 'Ben normal bir anne değilim, havalı bir anneyim' şeklinde cevap verince daha da fazla eleştirildi.
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İşte Kylie Jenner'a yapılan eleştirilerden bazıları:
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'Eğer parti yapmak istiyorsanız, hamile kalmayın.'
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'Cinsel ilişki sırasında korunmanın ne kadar önemli olduğunu gözler önüne seren bir durum.'
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'Kylie Jenner, Coachella'da keyifli bir hafta sonu geçirebilmek için yeni doğmuş bebeğini bırakabiliyor.'
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'Beni şaşırtan bir durum olmadı. Kylie Jenner'dan bu davranışı bekliyordum.'
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Kylie Jenner'ın sosyal medyadaki diğer paylaşımları...
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