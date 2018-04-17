Ölüleri gömmüyor, uçuruma asıyorlar

Cordillera Dağları'nda yaşayan kabile, ölenleri gömmek yerine uçuruma asıyor.

Igorot kabilesinin en ilginç geleneği

1 / 20 Filipinler'deki Igorot kabilesi 2000 yıllık bir geleneği sürdürmeye devam ediyor. Ülkenin en kalabalık adası olan Luzon'daki Cordillera Dağları'nda yaşayan kabiledeki yaşlılar kendi tabutlarını hazırlıyor, tabutları gömmek yerine uçurumun kenarında asılı bırakıyorlar.

2 / 20 Filipinler'in en kalabalık ve en büyük Luzon adasındaki Cordillera Dağları'nın uzak bir köşesinde bulunan Sagada köyünde eski bir gelenek hâlâ yaşatılıyor.

3 / 20 BBC Türkçe'de yer alan habere göre Igorot kabilesinin 2000 yıldır sürdürdüğü bu geleneğe göre, ölüler el oyması tabutlara konarak uçurumun kenarında asılı tutuluyor.

4 / 20 Igorotlar ölülerin bu şekilde atalarının ruhuna daha yakın olduklarını düşünüyor.

5 / 20 Yaşlılar çevredeki ağaç kütüklerini oyarak kendi tabutlarını hazırlayıp kenarına isimlerini yazıyorlar.

6 / 20 Ölüler tabuta konmadan önce ahşap 'ölü sandalyesi'nde üzerleri yapraklarla ve battaniyeyle kaplı bir halde tütsülenerek çürümeleri geciktiriliyor. Böylece yakınları birkaç gün boyunca cenazelere saygı ziyaretinde bulunuyor.

7 / 20 Söylentiye göre eskiden tabutların boyu daha kısa tutulduğu için bazen ölüleri anne karnındaki pzoisyonda tabuta yerleştirmek için kemikleri kırılırmış. Ama bugün tabutlar 2 metre boyunda yapılıyor.

8 / 20 Igorotlar eskiden insanın dünyaya geldiği pozisyonda bu dünyadan ayrılması gerektiğine inanıyor.

9 / 20 Hintkamışı yapraklarına sarılı cesetler tabuta konmadan önce, tabutların durması için uçurumun dik yüzüne metal çubuklar çakılıyor.

10 / 20 Ölünün yakınları, kendilerine şans getireceği inancıyla, ölünün su toplamış cesedinden kendi üzerlerine sıvı damlasın diye bekliyor.

11 / 20 Filipinler'de sadece Igorotların cenaze töreni bu şekilde. Tabutları uçurum duvarında saklama geleneği Çin ve Hindistan'ın bazı bölgelerinde de çok önceleri uygulanıyordu.

12 / 20 Son dönemlerde tabutları görmek için köyü ziyarete gelen turistler olmuş. Köylüler bu şekilde önemli bir geçim kaynağına kavuşmuş.

13 / 20 Turistlere rehberlik yapan köylülerden Bangyay adlı kadın, Sagada'da artık daha az uçurum mezarlığı olduğunu, ama bu geleneğin süreceğine inandığını söylüyor.

14 / 20 Bangyay kendisi de ölümden sonraki hayata bu şekilde geçmek ve 'turist rehberliğinden turistik ziyaret nesnesine' dönüşmek istediğini anlatıyor.

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